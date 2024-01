Kongatják a vészharangot: a magyar gazdaság is belereccsenhet a pocsék PISA-eredményekbe?

Latyák Balázs Link a vágólapra másolva

Noha egyesek pálcát törnek a diákok feje fölött a különböző kompetenciateszteken elért eredményeik miatt, ez korántsem az ő hibájuk. Az oktatási rendszer komoly reformra szorulna, amivel az ország termelékenysége is javulhatna. Utóbbi véleményt ráadásul nem csak a Pénzcentrum által megkérdezett pedagógus szakszervezet, hanem egy budapesti egyetem közgazdász oktatója is osztja. Utóbbi szerint ráadásul az oktatás gazdaságra gyakorolt hatásának mérésére használt felmérés módja is kétségbe vonható.

Évek óta téma Magyarországon, hogy a magyar gyerekek kompetenciái messze elmaradnak a kívánatos szinttől, tudásuk nemzetközi szinten sem versenyképes. A világ 38 országát tömörítő OECD által életre hívott PISA-teszteken rendre csalódást keltő eredménnyel rukkolunk elő, amivel azonban a gyerekek nem csak a saját kvalitásaikról, hanem a magyar oktatási rendszer minőségéről is elég gyenge bizonyítványt állítanak ki. Nem beszélve arról, hogy a magyar gazdaság esetleges jó teljesítményét is veszélybe sodorják. Persze mielőtt bárki vasvillát ragadna otthon, és azon nyomban a tankönyvek elé ültetné gyermekét, érdemes leszögezni, hogy ők csupán az elszenvedői annak, ami jelenleg az oktatási rendszerben történik, arról pedig végképp nem tehetnek, hogy tudásuk nem képes versenyre kelni a fejlettebb országok diákjaiéval. Eredményeik ugyanakkor makrogazdasági szinten meglehetősen érdekesek, és számos kérdést vetnek fel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az átlagos szint elérése nem lenne rossz Noha a legkevésbé sem tehetnek róla, időről időre pengeélre állítják a magyar diákokat a különböző kompetenciateszteken elért eredményeik miatt. Legutóbb 2022-ben volt ettől hangos a sajtó, amikor kiderült, hogy az úgynevezett PISA-teszten elkeserítő eredményeket értünk el, és csupán a mezőny első egyharmadának a sereghajtói közé értek oda. Konkrétabban a magyar diákok: szövegértési kompetenciái 473 pontot értek, amivel régiós szinten csak a szlovákokat tudták maguk mögé utasítani, az OECD országok átlagát (476 pont) pedig kevéssel ugyan, de alulmúlták. A vizsgált 81 ország közül pedig csak a 28. helyet sikerült elfoglalniuk;

matematikából már egy hajszállal jobban teljesítettek: a vizsgált 81 nemzet diákjai közül szintén a 28.-ak lettek, de régiós szinten a szlovák gyerekeket újra lenyomták, és 1 ponttal még az OECD átlagot is sikerült túlszárnyalniuk (473 pont);

természettudományi tudásszintje a 27. helyre volt elég, az OECD országok átlagát 1 ponttal haladta meg (486 pont), míg régiós szinten – a szlovák diákokat boxzsákká téve – a harmadik fokára tudtak felkapaszkodni, de a statisztika szerint a régió boxzsákjaként közreműködő szlovák gyerekeket azért maguk mögé utasították. Az eredmények kapcsán az Oktatási Hivatal (OH) magyarázó, pontosabban az eredményeket ismertető kiadványt tett közzé, melyben leszögezték: az utolsó két vizsgálat (2018, 2022) eredményeinek összehasonlítása önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a trendeket megbízhatóan előre jelezze, de azt megmutatja, hogy a legutóbbi négy évben milyen irányú impulzusok érték a különböző oktatási rendszereket. Ezek közül meghatározó volt a Covid19-világjárvány, amely a társadalmi hatásokon keresztül közvetve, a különböző mértékű iskolabezárásokkal és a digitális munkarendre való áttéréssel közvetlenül is bizonyosan befolyásolta a tanulók tudásának alakulását. A magyar diákok szövegértési és természettudományi eredményében ugyanakkor szerintük ennek ellenére nem történt statisztikai szempontból elmozdulás 2018 és 2022 között. A szövegértés területén tapasztalható 3 pontos csökkenés (476-473), és a természettudománynál mutatkozó 5 pontos növekedés (481-486) sem tekinthető az előző méréshez képest szignifikáns változásnak. A matematikaeredményben megfigyelhető 8 pontos csökkenést ugyanakkor már kismértékű romlásnak lehet nevezni a négy évvel korábbi adatokhoz képest (481-473). Nem úgy, ha az első PISA-tesztek eredményeit vetjük össze a legutolsóval, hiszen ebből kiderül, hogy 2003 óta a szövegértési kompetenciák 13 pontot, a matematikai tudása pedig 9 pontot esett, és a természettudományos készségeik sem javultak, sőt, a 2006-os 504 pontról egészen 486 pontig zuhant be, ami 18 pontos esést jelent. Nagyobb szabadság, több kreativitás Érdekes kérdés, hogy a magyar diákok visszafogott teszteredményei minek köszönhetők, hogy azok valóban a hazai oktatási rendszer lenyomatát képezik-e. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük Nagy Erzsébet pedagógust, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagját, aki elmondta: A tananyag összetételén és mennyiségén sok múlik, tehát, hogy a tanároknak van-e lehetőségük lassabb tempóban haladni. Emellett fontos lenne a pedagógusok alacsonyabb munkaterhelése, a fluktuáció megszűntetése, a pedagóguspályát választók létszámának növelése. Nem mindegy ugyanis, hogy van-e mód arra, hogy több kreatívitást és együttműködést igénylő, netán egyénreszabott tanulásszervezés történjen a tanórákon – mondta, majd hozzátette: a tömegoktatásban, ahol állandóan változik a pedagógus személye, ahol a pedagógusnak folyamatosan be kell ugrani általa nem ismert tanulóközösségekbe órákat tartani, ez nyilvánvalóan nem megy. A folyamatos tananyagátadás helyett problémamegoldásra, önálló tanulói munkára és együttműködésre lenne szükség. A szakember hangsúlyozta továbbá a pedagógusok fizetésével, a karrierképükkel kapcsolatos problémákat. Emellett kiemelte a szabad tankönyvválasztás és autonómia előnyeit, hogy a helyi tantervek kialakításakor ezek lehetősége ne csak néhány százalék legyen. „Azaz vissza kell adni a nevelőtestületek, szülők és diákok jogait, illetve megszüntetni a központosított rendszert, a >>parancsuralmi<< irányítást. Az eredmények javulásához ezek lennének az első lépések" – fejtette ki. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem csak a magyar oktatás ordít a reformért Amiket érdemes lenne hamar eszközölni, hiszen a PISA-teszt eredményei – bár elsőre talán hihetetlennek tűnik – hosszú távon meghatározhatják, formálhatják Magyarország gazdasági teljesítményét. „A PISA-mérés kifejezetten arra irányul, hogy konkrét problémamegoldásban hogyan teljesítenek a diákok, és nem a tantárgyi tudást vizsgálja. Márpedig a cél az lenne, hogy olyan oktatásunk legyen, amelyben nemcsak a megszerzett tudás, de a különböző kompetenciák, képességek, készségek is olyanok, amelyekkel a fiatalok képessé válnak könnyedén a gazdaságba integrálódni, valamint magasabb hozzáadottértékű területeken is teljesíteni tudnak” – húzta alá Nagy Erzsébet, aki szerint hazánk csak így tudna kilábalni az összeszerelőüzem pozíciójából, ahova az utóbbi időben küzdötte le magát. Úgy gondolom, hogy az oktatás minősége hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez, ám az a probléma, hogy a minőséget nem sikerül megragadni. Ráadásul a legtöbben nem mondják ki, de azoknak a mérőszámoknak az értékei, amiket az oktatás minőségének jellemzésére próbálunk használni, a közelében sincsenek a valóságnak – jelentette ki a Pénzcentrumnak már Balog Ilona Ida. A Károli Gáspár Református Egyetem közgazdaságtan oktatója szerint ezért ebben a kérdésben leginkább csak a hitünk határozza meg az oktatás és a nemzetgazdaság kapcsolatát, az úgynevezett bizonyítékok kevésbé. A szakember felidézte egy, a témában íródott szakmai cikkét is, amiben tudományos alapon vizsgálta meg a humán tőke és a gazdasági növekedés közötti összefüggést. Ebben arra a következtetésre jutott, hogy egész Európában az oktatás rendszerének alapos reformjára van szükség ahhoz, hogy a humán tőke el tudja látni gazdaságfejlesztő funkcióját. Azaz a hatékony eredmények eléréséhez jobb minőségű formális oktatási rendszerekre van szükség, ugyanakkor a gazdaságstatisztikai adatok ennél konkrétabb tanulság levonására nem valószínű, hogy egyhamar alkalmasak lesznek. Balog Ilona Ida egyébként cikkében azt is kijelentette, hogy érdemes további kutatásokat folytatni abban az irányban is, hogy a humán tőke és a feladatának tekintett értékteremtés milyen alternatív módszerekkel lehetne hatékonyan mérhető. Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

