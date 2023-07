Veszélyben az iskolakezdés? Rengeteg tanárt keresnek: nesze neked státusztörvény!

Egyre nagyobb méreteket ölt a tanárhiány, ennek pedig látványos jelei is vannak. A Belügyminisztérium álláshirdető honlapján, a közszolgállás portálon majdnem 2500 tanári álláshirdetésre és majdnem 850 óvodapedagógus pozícióra lehet jelentkezni.

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő vette észre, hogy a Belügyminisztérium álláshirdető honlapján hétfő délben már 2342 tanárhirdetés szerepelt. Mi is ellenőriztük az oldalt és a cikk írásának pillanatában 2444 hirdetést találtunk a tanár kulcsfikejezés alatt. Ha ehhez hozzászámoljuk, hogy kilenc hirdetésnél 2 fő jelentkezését várják, akkor összesen 2463 nyitott pozícióról beszélhetünk. A tanítóhirdetések száma kedden 1117, az óvodapedagógusoké pedig 843 volt.

Az egyre inkább elharapódzó tanárhiányról egyre több helyről hallani. Legutóbb Varga Júlia, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója hívta fel rá a figyelmet egy, a Portfolion megjelent tanulmányban.

2016-ban még a tartósan távol levő tanárok 82 százalékát állandó helyettesítő helyettesítette, 2017-ben viszont már csak 64, 2020-ban pedig 57 százalékukat

Mint ismert, június negyedikén megszavazta az Országgyűlés a sokat bírált státusztörvényt. A jogszabály amellett, hogy a pedagógusok jelentős béremeléséről rendelkezik, több területen is csorbítja az önállóságukat. Számos szakértők és érdekvédelmi szervezet szerint a döntés miatt tömeges felmondások várhatóak a következő tanév előtt. Akadnak azonban olyanok is azonban, akik kivárják a szeptember 15-i szerződésmódosításokat, és majd csak azt követően adják be felmondásukat.

A helyzetet számos más tényező súlyosbítja. Az utolsó adatok szerint összesen több mint 18 ezren jelentkeztek idén pedagógusképzésre, ami ugyan hatezerrel több, mint 2022-ben, de az osztatlan tanárképzéssel továbbra is nagyon nagy gond van, különösen a természettudományos tantárgyak és a matematika terén.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke korábban a Pénzcentrumnak elmondta, hogy abból a 18 ezer jelentkezőből, akik első helyen jelölték meg a pedagógusképzést, nagyjából 2-4 ezer fő marad majd a pályán, miközben hat év múlva kb. 8000-en fognak nyugdíjba vonulni. Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjba vonulók magas száma hatalmas érvágás lesz az oktatásnak, így elsősorban a pályaelhagyókat kellene visszacsábítani.