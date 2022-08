Nyakunkon az iskolakezdés: így készítheted fel a gyerekeket az idei legnehezebb kihívásokra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén is mintegy százezer kisdiák lép be először az iskolák kapuin szeptember első napján, ez pedig ismeretlen terepet jelent nem csupán nekik, de szüleiknek is. A megváltozott napirend és az újfajta kötelezettségek mellett többek között a tudatos digitális eszközhasználat elsajátítását sem halogathatják tovább családok tízezrei. Annál is inkább, hiszen minden jel arra mutat, hogy az újabb COVID-hullámok, a pedagógushiány és az elszabaduló energiaárak miatt az iskolai élet mind nagyobb része kerül majd az online térbe – az okoseszközöket tehát szövetségesként és nem ellenségként kell kezelnünk. Hogyan segíthetünk szülőként már az utolsó nyár napokon a „digitális” iskolaérettség kialakításában? Vegyünk-e mobilt az elsősünknek és hogyan kezeljük a „de az osztálytársamnak is engedik” típusú kéréseket? Digitális stratéga segít eligazodni a témát övező információáradatban.

Ahogy egyre szaporodnak a környezetünkben az okoseszközök, úgy ömlik ránk a rengeteg „jó” tanács azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és hogyan engedjünk meg gyermekünknek a digitális világban. Sokak szerint kifejezetten káros hatása van a kicsikre a villózó fényeknek, az egymást követő rengeteg impulzusnak, mely akár figyelem- és alvászavart is okozhat. Mások szerint a korlátok közé szorított eszközhasználatnak kifejezetten pozitív vonzata van a gyermekek kreativitására és logikai képességeire nézve, sőt, az őket érő különböző stresszfaktorok csökkentésében is segít. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ettől függetlenül tény, hogy a picik ma már akár néhány hónapos koruktól rendszeresen találkoznak mobiltelefonokkal és tabletekkel, azonban a tét akkor emelkedik igazán, mikor elkezdik az iskolát: ezen a ponton már a teljesítményükre is közvetlen hatással van a digitális eszközhasználat. Mit tehetnek a szülők, hogy a kütyük ne ellenségek, hanem szövetségesek legyenek a gyerekeik számára? Felhőtlen szórakozásból tudatos eszközhasználat - így segíthetik a váltást a szülők Habár a friss becslések szerint a gyerekek 7 éves korukig – vagyis nagyjából az iskolakezdésig – már összesen közel 1 évet ülnek a képernyők előtt, ez többnyire strukturálatlan időtöltésből áll. Eddig ugyanis a kütyük elsősorban a szórakoztatás eszközei, habár való igaz, hogy a szülők nagyon sokat tehetnek azért, hogy kicsik már a kezdetektől egészséges „viszonyt” alakítsanak a digitális eszközökkel. Tudatosan megválogathatják, hogy milyen tartalmak, játékok legyenek a táblagépen, előnyben részesítve a készségfejlesztő alkalmazásokat, de rászoktathatják a gyerekeket arra is, hogy csak bizonyos ideig vagy időközönként, esetleg csupán a lakás arra kijelölt pontjain nyomkodhassák a kütyüket, azon kívül pedig a fizikai tevékenységeké legyen a főszerep. Az iskolába kerülve azonban a tabletek és számítógépek kezelése már nem csupán opció vagy kellemes időtöltés – a Kréta elektronikus rendszer használata például szinte mindennapos feladat szülőnek, gyereknek és pedagógusnak egyaránt. Egyre fontosabb téma lesz a digitális iskolaérettség, főleg, hogy várhatóan továbbra is lesznek olyan időszakok a tanév során, amikor szinte csak az online kapcsolattartásra lehet majd támaszkodni. A kezdés előtti napokban-hetekben szépen fokozatosan be lehet vezetni azokat a szabályokat, melyeket a tanévkezdés után követni szeretnénk: legyenek tervezettebbek a napok, mutassunk a kicsiknek néhány számolást-írást segítő alkalmazást, a felsőbb osztályosoknak töltsünk le ismétlést segítő kvízjátékokat, legyen egyértelmű, mikor szórakozás és mikor „munka” az okoseszköz használata. Ki lehet nyitni a laptopot, megmutatni a gyerekeknek azokat a programokat, melyekre a jövőben napi szinten szükségük lesz. Ha pedig korábban az esti rutin része volt egy kis tévézés vagy mobilos kikapcsolódás, azt érdemes már ekkor kiiktatni a programból – sorolja Hortobágyi Ágoston digitális stratéga. Amikor belépnek a képbe a kortársak Már az iskolakezdés előtti hónapokban is gyakran felmerül a kérdés, hogy legyen-e saját mobiltelefonja a gyereknek, azonban ezt leggyakrabban az motiválja, hogy a szülők nehezen engedik el a kicsik kezét és a nap minden szakában biztonságban szeretnék tudni őket. A szakértő szerint ehhez nem feltétlenül van szükség már az első naptól mobiltelefonra – melynek önálló használata könnyen megnyithatja a kaput a keresetlen, káros tartalmak, vírusok, kiberbűnözők és online zaklatók előtt –, érdemes lehet például beszerezni inkább egy okosórát erre célra. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A saját, nagyobb értékű kütyük vásárlását nyugodtan halaszthatjuk későbbre is, előbb tanítsuk meg a kisiskolásoknak a biztonságos használat szabályait, illetve azt is, hogyan vigyázzanak a rájuk bízott eszközökre. Ezzel a felelősségérzetük is fejlődik, mire pedig kézbe kapják a mobiltelefonjukat, már olyan ismeretek és tudásanyag birtokában lesznek, hogy nyugodtabb szívvel engedhetjük őket útnak a digitális világban is – teszi hozzá Hortobágyi Ágoston. Persze egy bizonyos ponton túl nem lehet és nem is érdemes tovább halogatni a lépést, hogy saját digitális eszközöket bízzunk a gyerekekre, annál is inkább, hiszen az első iskolásévektől kezdve a szülői minták mellett egyre nagyobb szerepet kap a kortársak befolyása. A tiltás itt sem járható út és nem is érdemes teljes mértékben elutasítani a szórakozást jelentő játékok, chatprogramok vagy közösségi platformok használatát. Fontos viszont tisztázni a határokat, világosan kommunikálni, hogy mit szabad és mit nem, ha pedig egy kérésre nemet mondunk, mindig magyarázzuk el érhetően és őszintén, hogy mi a döntésünk oka és miért szolgálja ez a gyermek érdekeit. Ne feledjük, a digitalizáció lehetőségeinek hatékony kiaknázása nagyban hozzájárul a kicsik későbbi boldogulásához, ha okosan és tudatosan állunk a kérdéshez – így a kütyük nem fenyegetést hordozó eszközök, hanem a szövetségeseink lesznek a nevelésben.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK