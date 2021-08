Ismét digitális oktatás vár a magyar diákokra? Elég pesszimisták a szülők

A magyar szülők több mint háromnegyede arra számít, hogy a koronavírus 4. hulláma várhatóan újabb iskolabezárásokhoz vezet, és a diákok ismét visszakényszerülnek a digitális oktatásba – derül ki egy friss országos felmérésből. A családok közel egyharmada nem rendelkezik a digitális oktatáshoz szükséges megfelelő műszaki eszközökkel.

Az egészségügyi szakértők figyelmeztetése szerint Magyarországnak is fel kell készülnie a koronavírus járvány 4. hullámára. A magyar családok túlnyomó többsége arra számít, hogy a járvány felerősödése újabb iskolabezárásokhoz vezet idén ősszel – derül ki a MediaMarkt felméréséből.

A megkérdezett szülők 79 százaléka szerint biztosan lesz átmeneti ideig digitális oktatás Magyarországon a járvány újabb hulláma miatt, illetve valószínűleg nem elkerülhető, hogy az iskolák átmenetileg bezárjanak. A megkérdezettek mindössze 11 százaléka véli úgy, hogy nem lesz szükség a digitális oktatásra való átállásra. A közvéleménykutatásból kiderül, hogy nemcsak a fővárosban, hanem az ország teljes területén számítanak az iskolák átmeneti bezárására és az offline oktatás felfüggesztésére.

A megkérdezettek több mint fele (54%) úgy nyilatkozott, hogy a gyerekek a személyes oktatási formát részesítik előnyben. Mindössze 23 százalék vélekedett úgy, hogy a diákok szívesebben tanulnak digitális keretek között, és 17 százalék pedig úgy gondolja, hogy a diákok egyformán szeretik a két oktatási formát. A szülők szempontjából is hasonló a megítélés, hiszen 61 százalék úgy érezte, hogy a személyes oktatás több előnnyel járt számára, és mindössze 18 százalék nyilatkozott úgy, hogy a digitális oktatás volt előnyösebb számára, mint szülő. A válaszadók 9 százaléka nem tapasztalt különbséget a két oktatási forma között.

A felmérés rámutatott, hogy a magyar családok közel egyharmadának gondot okozna, ha újra digitális oktatást vezetnének be az iskolákban, mert az otthoni műszaki eszközök száma vagy minősége nem megfelelő ahhoz, hogy a gyerekek be tudjanak kapcsolódni a digitális tanórákba.

A válaszokból az is kiderül, hogy a leginkább hiányzó műszaki eszköz a laptop (35%), ezt követi az internet jelerősítő (22%), a nyomtató (19%), az asztali számítógép (17%), valamint a különböző tartozékok (17%).

Azt látjuk, hogy még mindig magas azoknak a családoknak a száma, akiknek nehézséget okozna digitális oktatásra váltani valamilyen eszköz hiánya miatt

– mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója. – „Hasonló okok vezérelték a tavaly őszi iskolakezdés előtti vásárlásokat is, amikor a második hullám miatti online oktatásra készülve többszörösére nőtt az ahhoz kapcsolódó eszközök forgalma. Az idei tanév várhatóan fizikai jelenléttel indul, mégis, idén is erős forgalomnövekedés látható a tanuláshoz kapcsolódó eszközök és kiegészítők terén. Ebben szerepet játszhat többek között az is, hogy a felsőoktatásban résztvevők szinte már nem is tudják elkezdeni az iskolát digitális eszközök nélkül az online ügyintézés miatt, de annak is szerepe lehet, hogy az iskolakezdés kapcsán sokan egy újabb esetleges online tanulási időszakra számítanak” – magyarázta a MediaMarkt vezetője.

A vállalat már tavaly is jelentős változást tapasztalt a műszaki eszközök vásárlása terén. Az üzletlánc forgalmi adataiból kiderül, hogy kiugróan megnövekedett az érdeklődés az otthoni munkavégzéshez és tanuláshoz is köthető termékek iránt. Tavaly a pandémia első, majd a második hulláma kezdetén, a digitális oktatásra és az otthoni munkavégzésre történő átállás miatt duplájára nőtt a nyomtatók és az e-book olvasók forgalma. Az egyik legnépszerűbb mégis a notebook-ok területe volt, ahol szintén többszörösére emelkedett a készülékek forgalma egy átlagos hónaphoz képest. Keresettek voltak az asztali számítógépek (PC) is, melyekből egy szokásos hónap többszörösét adták el, illetve a tabletek és monitorok, amelyeknél egy átlagos hónap háromszoros forgalmát regisztrálta a műszaki áruházlánc. Idén augusztusban is megélénkült az IT-termékek iránt a kereslet, már most mindent (is) keresnek az emberek: laptopot, és nyomtatót, monitort, tabletet és kamerát.