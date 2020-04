Ez most óriási segítség lehet a nyugdíjas magyaroknak: nem szabad kihagyniuk

A fiatalabbak mára valószínűleg már el sem tudnák képzelni mindennapjainkat az okoskütyük használata nélkül, de a statisztikák szerint a 60 év felettiek is egyre jobban kezdik felfedezni a mobil elektronikai eszközöket. Az idősek közül sokan élnek egyedül vagy távol a család többi tagjától, az okoseszközök pedig segíthetnek leküzdeni a kapcsolattartás nehézségeit, ráadásul a mindennapokban is rengeteg hasznos funkciót kínálnak akár kifejezetten az idősebb korosztály számára. Szakértők most összegyűjtötték, miben segíthet az időseknek egy okostelefon, és milyen alkalmazásokat érdemes számításba vennünk, ha szeretnénk bevonni őket digitális életünkbe.

Az NMHH adatai alapján évről-évre emelkedik a 60 év feletti netezők aránya, és ebben a korcsoportban azok használják leginkább az internetet, akik jól felszerelt háztartásban élnek és a mobiltelefonáláshoz okostelefont kezdtek el használni a közelmúltban. Az internetező 60 év felettiek 96 százaléka használja rendszeresen az emailezés és böngészés funkciókat, míg csak 62 százalék szokott csetelni, és 47 százalék használ olyan internetes hívásokra alkalmas, úgynevezett VoIP szolgáltatásokat, mint például a Skype.

Az Egyesült Államokban a 65 év felettiek 53 százalékának van okostelefonja. A Pew Research Center kutatói szerint az idősebb korosztály elsősorban az új technológiák használatával kapcsolatban érzett frusztráció miatt nyit nehezebben az okoseszközök vagy az okosfunkciók felé annak ellenére, hogy már birtokolják őket: nem hisznek abban, hogy képesek magabiztosan kezelni ezeket az eszközöket, ami elveszi a kedvüket a próbálkozástól. Külön nehézséget okoz, hogy a mostani 65 év feletti korosztály aktív munkaévei alatt még egyáltalán nem használt digitális eszközöket, ezért a fiatalabbak számára evidens terminológia náluk megértési problémákba ütközik.

Míg a fiatalabbak számára az online ügyintézés, bevásárlás, kapcsolattartás kényelmes és magától értetődő megoldás, az idősebbek nem mozognak ilyen otthonosan a digitális térben. A fizikai távolság az okoseszközök használatával nem kell, hogy egyet jelentsen a közösségi élmény megszűnésével, azonban a fiatalabbaknak kell megmutatnia, miként használhatják ki a technológia nyújtotta lehetőségeket a 60 év felettiek.

Hasznos alkalmazások

Egy okostelefonnal számos hasznos funkció és megoldás válik elérhetővé idősebb szeretteink számára is. A Skype, a Zoom vagy a Messenger új kapukat nyithat a távol, mégis együtt eltöltött időhöz. Ha van rá lehetőségünk, ezeket a készülékkel együtt előkészíthetjük a számukra, de telefonos segítséggel közösen is telepíthetjük a készülékekre. Ezek az alkalmazások könnyen és ingyenesen tölthetők le és mindössze egy e-mail cím szükséges a használatukhoz. A haladóbbaknak akár az online bevásárlást is megtaníthatjuk, de ha ez akadályokba ütközik, rendeljük mi az ő házukhoz az élelmiszereket.

Néhány funkció vagy alkalmazás kifejezeten az időseknek kedvez, látásromlás esetén például a beállítások menüpont alatt felnagyítható a mobilnézet, javasolhatjuk a felolvasó mód - amikor a készülék hangosan felolvassa a képernyőn megjelenő üzeneteket - használatát, de ha nincs ilyen funkció a készüléken, egy erre szolgáló alkalmazás letöltése is megoldás lehet. Figyelmeztetni kell azonban szeretteinket arra, hogy egyes alkalmazások letöltésekor vagy használatakor rejtett költségek merülhetnek fel, amire érdemes odafigyelni.

Online programok a nagyszülőknek

Az utóbbi hetekben tele van szebbnél szebb kalácsokkal, kenyerekkel, kovászokkal az internet - a bizonytalan időkben, amikor otthon készítjük el az ételeinket, visszanyúlunk a biztos, hagyományos receptekhez. A szülőkkel, nagyszülőkkel való kapcsolattartásnak akár ez is lehet az alapja: videochaten bármikor együtt főzhetünk vagy kikérhetjük anya vagy a nagymama tanácsát. Ehhez elegendő a már említett Skype, Messenger vagy Zoom telepítése egy okostelefonra. Az idősebbeket ugyanezekkel az alkalmazásokkal összeköthetjük a kisunokákkal, dédunokákkal is. Ugyancsak izgalmas program lehet, ha valamilyen webshopon keresztül megrendelhető szabadidős készletet mindkét félnek megrendelünk, és együtt alkotunk: legyen szó hímzőszettről, közös színezésről vagy növényültetésről.

A szépkorúak magukat is könnyen lefoglalhatják okostelefonjuk segítségével. Szinte korlátlan mennyiségű játék, hangoskönyv, online közvetítés és otthon is végezhető rekreációs tréning válik elérhetővé egy ilyen eszközzel, amely ráadásul jól használható olyan hétköznapi feladatokra, mint az emlékeztetők beállítása, az orvosokkal való kommunikáció vagy a tájékozódás az aznapi időjárásról. A memóriafejlesztő applikációk, játékok edzésben tarthatják a gondolkodást, a haladóknak pedig a virtuális asszisztensek jelenthetnek nagy segítséget, hiszen használatukkal még a begépeléssel sem kell bajlódni.

Ilyen eszközre van szükségük

Az idősebb korosztály számára ugyanolyan szempontok alapján javasolt telefont választani, ahogyan saját magunknak tennénk: érdemes átgondolni, hogy a leendő tulajdonos pontosan mire szeretné használni a készüléket. Ilyen lehet a telefonhívások lebonyolítása, a videochatelés az unokákkal, az üzenetküldés és e-mailezés, a GPS használata, a friss időjárási információk lekérése, az egészségmegőrzési funkciók kihasználása vagy az internetezés. Ezek alapján felmérhető, hogy valóban szükség van-e jó minőségű kamerára, nagyméretű kijelzőre vagy komolyabb rendszerchipre. A másik fontos tényező az ár: érdemes olyan készüléket választani, amely kényelmesen belefér az erre szánt keretbe.

Néhány szempont az évek múltával egyre fontosabbá válik: ilyen lehet a látás- vagy hallásromlás, amely egyedi megközelítést jelent az okostelefonválasztáskor is. "Az ideális kijelzőméret a 65 év feletti korosztály számára a visszajelzések alapján minimum 5,5 hüvelykes, de inkább 6 hüvelyknél nagyobb méretű képernyő javasolt - természetesen csak akkor, ha ezt kézben tartani is kényelmes" - mondta el Juhász Fruzsina, az LG mobilüzletágának marketingmenedzsere. A szakértő szerint a jól kivehető és világos, azaz nagy fényerejű kijelző iránti igény mellett fontos szempont marad, hogy a készülék elférjen a táskában, nadrágzsebben.

Erre kínál kényelmes megoldást egy 18:9 képarányú vagy még hosszúkásabb mobil, amelynek kijelzője nagyméretű, a készülék maga mégis könnyen egy kézbe vehető. "Érdemes olyan okostelefont választani, amin ugyanaz az operációs rendszer fut, mint a család többi tagjának a mobiljain, hiszen így távolról is könnyebb a segítségnyújtás. A hazánkban legelterjedtebb Android rendszer például könnyen kezelhető és az idősebbek számára fontos funkciókhoz gyors hozzáférést biztosít." Hallásromlás esetén hasznos, ha a készüléken fizikai hangerőszabályzó gomb is található, hiszen ezt telefonálás vagy videochat közben is gyorsan és könnyen megtalálja a felhasználó. Ha a nagyszülő szeretne videochaten beszélgetni az unokákkal, érdemes olyan készüléket választani, amely minőségi kamerát kínál. Bár a kiemelkedő kamerafunkciók a felsőkategóriás okostelefonokra jellemzők, az LG esetében már az elérhető árú K-szériájában is prémium kamerafunkciókat találunk. Kifejezetten hasznos lehet a 65 év felettiek számára az ujjlenyomat-leolvasó is, hiszen így nem szükséges mintákat vagy kódokat megjegyezniük ahhoz, hogy a telefonjukon tárolt adatokat biztonságban tudják - a Pew Research Center már említett kutatása szerint az adatbiztonság kiemelten fontos a korosztály számára, amit érdemes figyelembe vennünk.

Címlapkép: Getty Images