Nyugdíj utalás 2025 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint ahogy 2024-ben a legtöbb hónapban, úgy márciusban is 12-én, méghozzá szerdán utalják majd a nyugdíjakat. A főszabály szerint mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Idén ez még három hónapban fordul majd elő, illetve a decemberi nyugdíj is szokás szerint hamarabb fog érkezni.

