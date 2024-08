Így úszott el az őszi nyugdíjemelés: ezért nem kapnak idén kompenzációt az idősek

Nem lesz az idén még egy nyugdíjemelés - írja a Piac & Profit. 2024 januárjában 6 százalékkal nőttek a nyugdíjak, a várható infláció kompenzálására, viszont legfrissebb adatok szerint nem haladják meg az idei áremelkedések a kormány által kalkulált értéket, ezért a nyugdíjasok járandóságai csak jövőre növekedhetnek ismét.

A szakértők jelenleg egyetértenek abban, hogy az idei infláció nem éri el majd a 6 százalékot, várhatóan valamivel 5 százalék felett lesz - mondta el Karácsony Mihály a Nyugdíjas Parlament elnöke. Arról viszont még nincs döntés, hogy januártól mennyivel növekedhetnek a nyugdíjak, mivel bejelentették, a jövő évi költségvetést csak az amerikai elnökválasztást követően terjeszti a kormány a parlament elé - írja a lap. Arra a kérdésre, hogy mi köze lehet a magyar nyugdíjaknak az amerikai választáshoz a szakember úgy válaszolt, semmi.

A következő év nagyon izgalmas lehet a magyar időseknek, hiszen a kabinet azt ígérte, akkorra készül el az új magyar nyugdíjtörvény. Ennek előzménye, hogy 2022 októberében, a világjárványt követően az uniós országoknak be kellett adniuk egy helyreállítási és ellenállóképességi tervet. Magyarország egy úgynevezett 27 mérföldköves tervet nyújtott be, amit az unió el is fogadott. Ebben a tervben az egyik mérföldkő az új nyugdíjtörvény megalkotása volt, aminek két pillérét is kijelölték. E két pillér, a fenntarthatóság és a méltányosság. Az új magyar nyugdíjtörvény nemzetközi szakértők bevonásával készülhet el.

A folyamat azonban látszólag elakadt. A kormány az OECD szakértőit kérte fel a nyugdíjtörvény előkészítésében való részvételre, a jelentés azonban múlt év vége óta nem jelent meg. Karácsony Mihály az OECD-hez fordult, és kiderült, hogy elkészült a jelentés, a kormány pedig kifizette. Azonban a Nyugdíjas Parlamentnek eddig nem sikerült megszereznie azt a Pénzügyminisztériumtól. A eredetileg elfogadott tervezetben az szerepelt, hogy 2024 első felében kell lefolytatni a nyilvános társadalmi vitát a jelentés alapján, ez nem történt meg - írták.