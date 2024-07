Kiderült: így módosítaná az EU a magyarországi nyugdíjkorhatárt

Magyarország az Európai Unió tagállamai között az utolsó helyen áll az egészségben eltöltött nyugdíjas évek számában. A szakértők szerint, ha a várható élettartam csökken, akkor a nyugdíjkorhatárnak is csökkennie kellene - írja meg a Nyugdíjguru.

Az Európai Unió több tagállam mellett Magyarországon is a várható élettartam alakulásától tenné függővé a nyugdíjkorhatárt. A portál arra is kereste a választ, hogy mi történik, ha a várható élettartam rövidebb, mint amennyire a korhatáremelés politikája épül.

EU-s szinten a 65 éves férfiak várható további élettartama átlagosan 17,3 év, míg a nőké 20,9 év. Ezzel szemben Magyarországon ez az érték férfiak esetén csak 13,2 év, illetve nők esetén 17,3 év. Ez azt jelenti, hogy egy magyar férfi átlagosan 13-14 évig nyugdíjas, míg egy nő 20-21 évig élvezheti ezt az időszakot.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a magyar nők nyugdíjba vonulási korcentruma 61-62 év között van a kedvezményes nyugdíjazás miatt. Ezzel szemben a férfiaknak el kell érniük a 65 éves kort.

A statisztikák szerint a magyar férfiak 73 százaléka és a nők 87 százaléka éri meg a 65 éves kort. Azonban az egészségben eltöltött további évek száma mindkét nem esetében kifejezetten alacsony: mindössze 4,9 év. Ez az egyik legrosszabb adat az Európai Unióban. Vagyis az idősödő magyarok gyakran betegségekkel és csökkenő életminőséggel töltik nyugdíjas éveiket.

Az Európai Unió több tagállama már bevezette vagy tervezi bevezetni a nyugdíjkorhatár emelését:

Spanyolországban 2027-től,

Belgiumban 2030-tól,

Németországban 2031-től 67 évre,

Dániában 2035-től 69 évre,

Olaszországban pedig 2050-től 69 év és 9 hónapra.

Svédországban rugalmasan kezelik a nyugdíjkorhatárt: ott bárki igényelheti az öregségi nyugdíjat 63 és 69 éves kor között, de minél korábban él valaki ezzel lehetőséggel, annál kisebb összegre számíthat.

Magyarországon legutóbb 2010-ben emelték fel a nyugdíjkorhatárt 62 évről 65 évre. Ez magasabb értéknek számít tizenegy másik EU-tagállamhoz képest. Az elmúlt évtizedben azonban gyorsabban nőtt a korhatár, mint ahogy növekedett volna a várható élettartam. Emiatt nincs szükség további emelésre jelenleg.

Az EU-ban több ország is alkalmazza azt a gyakorlatot, miszerint a nyugdíjkorhatárt igazítják a várható élettartam változásaihoz. Az Európai Unió Magyarországnak is ugyanezt javasolná: rugalmasan alkalmazkodva változtatnák meg az öregségi nyugdíj korhatárát attól függően, hogyan alakulnak az életkilátások. Ha például csökkenne a várható élettartam, akkor ennek megfelelően csökkenthetnék az öregségi nyugdíj korhatárát is.