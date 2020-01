Kiszámoltuk: százezreket nyerhetsz, ha bankbetét helyett ide teszed a pénzed

Kijöttek az MNB friss statisztikái arról, hogy mennyi volt az átlagos kamat a bankbetétekre 2019. novemberében - ez, szokás szerint, ismét 1 százalék alatt volt. Ennek ellenére érthetetlen, miért kötik le rengetegen a betéteiket, miközben a likvid, fixen magas kamatot biztosító MÁP+ sokkal nagyobb összeget tud hozni. De mennyit - ezt mutatjuk be az alábbi cikkben.

A bankbetétek már jó ideje mélyponton vannak, így a befektetni vágyóknak más alternatívát kell keresniük. Ma ez nem is olyan nehéz, hiszen a piacon van egy olyan papír, ami a piaci átlagnál jóval magasabb kamatot fizet. Igaz, a magyar tőzsde is szárnyalt az előző évben, a BUX majdnem 14 százalékot emelkedett, de a tőzsdei árfolyammozgások soha sem kiszámíthatók, és ami tavaly 14 százalék, az idén lehet 3 is (rossz esetben akár mínuszba is fordulhat).

Hasonlítsd össze a bankok ajánlatait: személyi kölcsönökért kattints IDE!



A Magyar Állampapír Plusz ezzel szemben fixen biztosít nekünk 4,95 százalékos átlagos kamatot éves szinten, de lépcsőzetesen - az első félévben 3,5-öt, majd év végén 4-et, majd fél százalékonként lépked az ötödik évig. Így jön ki a 4,95 százalékos átlag. Ha megnézzük, hogy miképp alakultak a bankbetétek, akkor az a szint ehhez képest eltörpül:

Az éven belül lekötött betétek átlagos kamata 0,26 százalék volt 2019. novemberében, az éven túl lekötött betéteké 0,63 százalék. Hogy számszerűsítsük, ez mennyit is jelent, kiszámoltuk, hogy egymillió forint befektetésével 31 899 forintot nyerünk öt év alatt (azért ennyit nézünk, mert a MÁP+-hoz érdemes viszonyítani), 5 millió forint pedig 159 497 forintot fialna. Tíz millió forint bankbetétbe fektetésével 318 994 forintot nyerünk. Minden esetben a 0,63 százalékos kamattal kalkuláltunk.

Mennyit fial ugyanez az összeg, ha állampapírba tesszük?

Azt láttuk, hogy a bankbetét kamata sokkal kisebb, mint az állampapíré. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ha egymillió forintot fektetünk be, akkor a MÁP+-szal 5 év alatt 273 forintot nyerhetünk. 5 millió forint befektetéssel ugyanez már 1 millió 366 228 forint, tízmilliós befektetésnél pedig még jobban kijön a különbség: 2 millió 732 ezer 457 forintot tehetünk zsebre. A MÁP+ népszerűsége nem véletlenül ilyen nagy, a befektetett összeg már átlépte a 3000 milliárdot.

Címlapkép: Getty Images