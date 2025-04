Ilyen nincs: több mint 140 millió forintért cserélt gazdát ez a különleges képeslap

A kikiáltási ár ötszöröséért, 300 ezer angol fontért (143 millió forint) kelt el egy angliai árverésen az 1912-ben elsüllyedt Titanic egyik túlélőjének képeslapja.

Archibald Gracie amerikai ezredes, akinek első osztályon volt kabinja a szerencsétlenséget szenvedett luxusgőzösön, az indulás napján adta fel képeslapját, amelynek kikiáltási ára a Henry Aldridge and Son aukciósház szervezte árverésen 60 ezer font volt.

Gracie, aki később The Truth About The Titanic (Az igazság a Titanicról) című könyvével vált ismertté, képeslapján azt írta: "Szép hajó, de megvárom az utam végét, mielőtt véleményt alakítanék ki róla".

A PA brit hírügynökség az aukciósházat idézve arról számolt be, hogy szinte példa nélküli, hogy kalapács elé kerüljön egy muzeális értékű írás egy olyan formátumú utastól, mint Gracie. A történelmi jelentőségű dokumentum először cserélt gazdát. Az eladó nagybátyja volt címzettje Gracie képeslapjának, amelyet a londoni Waldorf Hotelbe kézbesítettek.

Gracie saját elmondása szerint a Titanic fedélzetén főleg azzal töltötte az időt, hogy a férfi kísérő nélküli hölgyeknek udvarolt. A katasztrófa napján, 1912. április 14-én, vagyis négy nappal az indulás utáni napon, fallabdázott, úszott a fedélzeti medencében és elment a kápolnába. A jégheggyel történő ütközés álmából riasztotta fel éjszaka, elmondása szerint nőket és gyerekeket segített mentőcsónakokba, majd saját maga egy felborult csónakon keresett menedéket. Bár Gracie túlélte a katasztrófát, néhány hónappal később, 1912 decemberében elhunyt.

A dél-angliai Southamptonból New Yorkba tartó Titanic óceánjáró 1912. április 15-re virradóra ütközött jéghegynek, majd süllyedt el a kanadai Újfundland partjaitól 640 kilométerre. Több mint 1500 ember vesztette életét a szerencsétlenségben.