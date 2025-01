Hasított a héten a magyar tőzsde: durván jól járt, aki ide tette a pénzét

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 84 878,97 ponton, új történelmi csúcson zárt, 3,81 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac forgalma a héten 100,98 milliárd forintra nőtt az előző heti 69,17 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek. A hazai részvényindex hétfő és péntek között minden nap új történelmi csúcson fejezte be a kereskedést, folytatva az előző heti rekorddöntéseket.

Hétfőn a BUX felülteljesített nemzetközi társaihoz képest és kiemelkedően magas volt a forgalom, az emelkedés elsősorban az OTP-nek és a Molnak volt köszönhető. Kedden Európában is pozitív hangulat jellemezte a kereskedést, és a BUX a vezető nyugat-európai piacokkal együtt mozgott, magas forgalom mellett. Szerdán is átlagon felüli forgalomban zárt új történelmi csúcson a hazai piac. A vezető részvények közül az OTP, a Mol és a Richter is szép emelkedést ért el, a Telekom az európai távközlési cégekhez hasonlóan alulteljesítő volt.

Csütörtökön az OTP magas árfolyama eladási hullámot idézett elő a bankpapír piacán, ami visszafogta a BUX emelkedését a kedvező nemzetközi hangulatban. A BÉT a hét utolsó kereskedési napján is pluszban zárt, a hazai vezető részvények közül különösen az OTP és a Magyar Telekom teljesített jól. Csak a Richter gyengült, ami mögött az állhat, hogy hírek szerint az amerikai hatóságok megvizsgálják 25 gyógyszer árazását, ezek között van a Richter egyik készítménye is.

A vezető részvények közül a héten az OTP árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben, a papír az előző hetinél 5,04 százalékkal magasabban, 23 740 forinton zárt pénteken, 73 milliárd forintot meghaladó heti forgalom mellett.

A Mol 4,57 százalékot erősödve 2886 forinton zárt pénteken, forgalma a héten meghaladta a 9,22 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 2,25 százalékkal erősödött a héten, a részvény 1366 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma több mint 3,75 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama 0,75 százalékkal emelkedett, pénteken a papír 10 700 forinton zárt, forgalma a héten csaknem elérte a 9,72 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 7482,06 ponton zárt pénteken, 332,52 ponttal, 4,65 százalékkal magasabban az előző hetinél.