Ősi rezsitrükk vadítja meg a magyarokat: brutálisan megvágja a villanyszámlát, teljesen legális

Az egyre súlyosabb rezsiárak miatt sokakat érdekelhet, mik azok az egyszerű módok, amelyekkel pénzt spórolhatunk a havi költségeinken. Meglepő módon elég sok apró trükk áll a rendelkezésünkre, hogy csökkentsük a hóvégi kiadásokat, ezek közül néhány nem is kerül különösebben sok pénzbe. Sokan nem tudják, de a töltők kihúzása számos előnnyel jár: növeli a készülékek élettartamát, csökkenti egy esetleges tűz kialakulását, és nem mellesleg pénzt is lehet spórolni vele. Ebben a cikkben azt mutatjuk be, milyen módszerekkel lehet összehangolni az elektromos eszközeink be- és kikapcsolását, és hogy ezzel pontosan mennyi pénzt spórolhatunk meg.

Nyáron az egyre durvább meleg miatt megnövekedő légkondi használat miatt, télen pedig a fűtési költségeknek köszönhetően egyre többen keresnek tippeket és trükköket ahhoz, hogy hogyan spóroljanak a közüzemi költségeken. Az elektromos készülékek, például a TV, számítógép, nyomtató, kávéfőző és egyéb eszközeink kihúzása ehhez egy jó kezdet lehet. Bár sokan nem tudják, ezek a készülékek akkor is fogyasztják az áramot, ha nem használjuk őket. Az energiát, amelyet ezek a készülékek használat nélkül fogyasztanak, üresjárati áramnak nevezzük. Ez a folyamatos energiafelhasználás minden hónapban növeli valamennyivel a villanyszámlánkat.

Erre azonban van egy egyszerű megoldás: egyszerűen húzzuk ki a készülékeket, amikor nem használjuk őket. Évente súlyos tízezreket spórolhatunk ezzel a magától értetődő módszerrel.

Pontosan mely eszközök fogyasztása jelentős ilyenkor?

Az olyan készülékek, amelyek még mindig használnak energiát fények vagy egyéb kijelzők formájában, akár csak amiatt, mert éppen azt mutatják, a készülék ki van kapcsolva.

Ilyenek az asztali számítógépek is, amelyeket alvó üzemmódba állítottak ahelyett, hogy teljesen kikapcsolták volna őket.

A töltők, amelyek továbbra is energiát vonnak el, még ha a készülék nincs is csatlakoztatva.

Az újfajta okos otthoni készülékek, például mosógépek és szárítók, amelyek mindig aktív kijelzőkkel, internetkapcsolattal és elektronikus vezérléssel rendelkeznek.

Az olyan eszközök, amelyek az internetre csatlakozva a háttérben frissítéseket kereshetnek

Ennyit tudunk spórolni évente

Sokan meglepődnek, hogy mennyi energia halmozódhat fel ezáltal. Az így összegyűlt mennyiség konkrétan az energiafelhasználás 5-10%-át teszi ki az American Energy Department szerint. A hivatal szerint tehát havonta a villanyszámlából akár 5-10 százalékot is meg lehetne takarítani azáltál, ha a lakosság áramtalanítana.

Persze a megtakarítás mértéke nagyban függhet attól, hogy hány készüléket használunk és milyen szokásaink vannak. A Colorado Egyetem által végzett kutatás szerint például egy rádió/CD lejátszó/magnó kombináció folyamatosan 4 wattot használ, függetlenül attól, hogy használatban volt-e vagy sem. Ha kihúzzuk, amikor nem használjuk, akkor az eszköz élettartama alatt 100-szor annyi energiát takaríthatunk meg. Ráadásul jó eséllyel nő magának az eszköznek is az élettartama.

Az amerikai Natural Resources Defense Council nevű szervezet által közzétett tanulmány megállapította, hogy az állandóan működő készülékek terhelésének csökkentése évente összesen 8 milliárd dollárt takaríthat meg a fogyasztóknak, és elkerülheti évi 64 milliárd kilowattóra áram felhasználását. Az egy háztartásra jutó havi megtakarítás összege az USA-ban 8,33 dollárra jönne ki.

Mennyit takaríthatunk meg idehaza?

Bár az amerikai adatokat egy az egyben nehéz lenne átültetni hazai környezetbe, az teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon ilyen arányú megtakarításról nem beszélhetünk, tekintve az átlagos rezsiárat és a háztartásokra jellemző átlagfogyasztást.

Viszont az amerikai háztartások 5-10%-os megtakarítását alapul véve már elkezdhetünk kalkulálni idehaza is, ha feltételezzük, hogy hasonló technikai arzenált használnak a tengerentúlon, mint idehaza. Ekképpen korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ (2020) kalkulációkat alapul véve egy 2 fős háztartás villamos energia fogyasztása havonta: 180 kWh (nappali áram), míg egy 4 fős háztartás villamos energia fogyasztása havonta: 200 kWh (nappali áram). Hasonló számokat mutat az MVM friss adatszolgáltatása is, e szerint az átlagos éves lakossági fogyasztás 2023-ben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatói ügyfelei körében 2265 kWh/év/felhasználási hely, ami havi 189 kWh-ra jön ki.

Ha a kedvezményes fogyasztási határig nézzük, akkor ma egy kWh ára Magyarországon 37 forint körül alakul. Ebből könnyű kiszámolni, hogy egy két fős háztartás esetén a havi számla kb. 6660, míg egy négy fős háztartásé kb. 7400 forint körül alakulhat. Ezekből az adatokból pedig már csak egy lépés az áramtalanítási matek:

5 százalékos havi árammegtakarítással számolva egy 2 fős háztartás 333 forintot takaríthatna meg havonta;

10 százalékos havi árammegtakarítással számolva egy 2 fős háztartás 666 forintot takaríthatna meg havonta;

5 százalékos havi árammegtakarítással számolva egy 4 fős háztartás 370 forintot takaríthatna meg havonta;

10 százalékos havi árammegtakarítással számolva egy 4 fős háztartás 740 forintot takaríthatna meg havonta.

Éves szinten mindez azt jelenteni, hogy megfelelő áramtalanítási metódussal egy két fős háztartás 4000-8000, míg egy négy fős 4440-8880 forintot is spórolhatnak, ha fennállnának a fentebb említett kitételek. Ez azért összességében már egyáltalán nem kevés pénz, ezért kifejezetten érdemes odafigyelni készülékeink fogyasztásra, még akkor is, ha azok történetesen nincsenek is bekapcsolva. Emellett ráadásul a kihúzásnak környezeti előnyei is vannak, például a szén-dioxid kibocsátás csökkentése.

A vezetékek kihúzása gyakran életmentő is lehet

Nem szabad elfeledkezni a töltőkkel, de egyéb más elektronikai tárggyal kapcsolatban egy nagyon fontos, tűzvédelmi szempontról sem: ha sokáig bedugva hagyjuk, miközben nem használjuk őket, akkor komoly veszélybe sodorhatjuk otthonunkat. Nagy-Britanniában például a lakástüzek 12%-át elektromos eszközök, egészen pontosan azok felelőtlen használata okozta.

Hogyan optimalizálhatjuk az üresjáratú energiát?

Az első lépés természetesen az, hogy kihúzzunk minden olyan készüléket, amelyet nem, vagy nem aktívan használunk. Az említett háztartási nagygépeken vagy multimédiás eszközökön túl ilyenek lehetnek például régi vezeték nélküli telefonok, régi médialejátszók vagy lámpák, amelyek inkább dekoratívak, mint funkcionálisak.

Ugyanakkor ha sok eszköz van egy háztartásban, fárasztó és könnyen elfelejthető rutinná válik mindennek a kihúzása. Szerencsére erre is van megoldás. A készülékeket ugyanis csatlakoztathatjuk egy úgynevezett túlfeszültség-védőhöz is, így egyetlen kapcsolóval több készüléket is kikapcsolhatunk.

Egy rövid internetes keresés után többféle árban is találtunk ilyen eszközöket. Mint látható, egyik sem a megfizetethetetlen kategóriába tartozik, a megtérülésükre pedig nem is feltétlenül kell hosszú éveket várni.

Emellett timer-eket vagy okos aljzatokat is használhatunk, hogy automatizáljuk, mikor kapcsolódik be az áram egy készülékhez. Például beállíthatjuk a TV áramellátását, hogy csak csúcsidőszakokban, például esténként vagy hétvégén legyen csatlakoztatva.

Sok más egyéb módszer is van a spórolásra

Természetesen a spórolási módszerek akkor válnak igazán jelentőssé, ha az ember egyszerre több módszert is használ, illetve a lehető legtöbb közmű használatát megpróbálja optimalizálni.

Korábban már írtunk arról, hogy lehet vagyonokat spórolni a vízszámlán az esővíz összegyűjtésével, de arról is cikkeztünk már, hogy sok magyar már eleve a lakásvásárlást is ilyen szempontok alapján képzeli el, és napelemek, hőszivattyúk, vagy más energiahatékonyságot növelő eszközök segítségével tényleg vagyonokat takarítanak meg hosszútávon.