Ezek lehetnek 2024 nagy befektetései: nagyot kaszálhatsz a nemzetközi helyzeten

A korábbi évek szokásainak megfelelően 2024 elején is a befektetési piac szakértőit kérdeztük arról, mit gondolnak, mibe érdemes pénzt fektetni a jelenlegi gazdasági helyzetben? Hiszen lehetnek akármilyen nehezek is a körülmények, az igazán ügyes emberek szinte mindig megtalálják azokat az eszközöket, melyek segítségével fialtatni tudják a pénzüket.

Bő egy évvel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök a rendszerváltás utáni időszak legnehezebb évének nevezte 2022-t, amit akkor sokan érezhettek úgy, hogy nagyjából meg is felelt a valóságnak. Azóta már tudjuk, hogy 2023 sem kezdődött sokkal könnyebben – az infláció a tavalyi év elején 25,7 százalékon tetőzött, a fogyasztás visszaesett, miközben a kamatkörnyezet is extrém magas volt. A jegybanki alapkamat 13 százalékon állt, ám az ekkor valóban irányadó egynapos betéti kamatláb még ennél is lényegesen magasabb, 18 százalékos volt.

A helyzet azóta sokat javult – az infláció novemberben már „csak” 7,9 százalékos volt 2022 novemberéhez képest, így a reálbérek csökkenése is megállhatott. Májustól a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is elérkezettnek látta az időt a kamatvágások megkezdéséhez – először az egynapos betéti kamatlábat csökkentette fokozatosan 13 százalékra, majd ezt követően az újra irányadóvá vált alapkamatot egészen 10,75 százalékra.

Egy szó, mint száz – bár a jelenlegi helyzet még mindig messze van az ideálistól, a mostani körülmények mégiscsak lényegesen jobbak az egy évvel ezelőttinél. A körülmények jelentős mértékű megváltozásával felmerül a kérdés, hogy mégis mibe érdemes jelenleg pénzt fektetni, hol tehetünk szert a legnagyobb hozamokra? Erről kérdeztünk befektetési szakembereket.

Mi lehet a tuti 2024-ben?

Az emberek többsége általában úgy teszi fel a kérdést, hogy mi a legjobb befektetés, ami csak elérhető. Nos erre a kérdésre sokszor igen nehéz, sőt lehetetlen válaszolni, hiszen különböző szempontok alapján is meghatározható, hogy mi a „legjobb”. Ennek ellenére most mi is arról kérdeztük Tuli Pétert, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetőjét, hogy szerinte mik lehetnek idén a legjobb befektetések:

Aki már rendelkezik korábban kibocsátott prémium magyar állampapírral az semmiképpen se adja el, hiszen nagyjából 19 százalékot fog hozni az elkövetkezendő időszakban (2023-as éves infláció + 1,5%). Ezen túl a pénzpiaci és rövid kötvény alapokba rengeteg pénz áramlott – és ezek az alapok nagyon jól is teljesítettek 2023-ban-, de érdemes lehet körbenézni az abszolút hozamú stratégiát követő alapok között is. Ezen alapok bár kockázatosabbak, de előretekintően várhatóan jobb teljesítményűek lesznek, mint a pénzpiaci alapok.

„Úgy gondolom, hogy 2024-ben a devizában denominált (pl. EUR) értékpapírok felülteljesíthetik a forintos termékeket is” – tette még hozzá Tuli Péter.

Amennyiben 2024-ben csakugyan megindul a kamatcsökkenés mind Európában és az USA-ban, akkor a 2023-ban péppé vert ingatlanos cégek tovább emelkedhetnek felfelé. A klasszik iparágak cégei vonatkozásában sok esetben recessziót áraznak a befektetők, több éves mélyponton tanyáznak a részvények. Ha az USA gazdasági visszaesése elmarad ’24-ben, amire jó esély van, akkor ezek felülteljesítők lehetnek

– ezt már Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője és szakoktatója árulta el nekünk.

De ha már rákérdeztünk a legjobb befektetésekre, akkor megkérdeztük azt is, hogy mik lehetnek a legrosszabb befektetési módok, amikből meneküljünk?

Menekítésről semmiképpen sem beszélnék, de az előző pontban felvázolt gondolatmenetet követve, aki képes hosszabbtávon gondolkodni (1-3-5 év), az kockázatvállalással pénze egy részét tegye át diszkontkincstárjegyből, betétből, pénzpiaci alapból pl. ú.n. vegyes, esetleg abszolút hozamú alapba

– mondta el ezzel kapcsolatban Tuli Péter.

Kerüljük a piszkosul sokat emelkedett menő részvényeket, amelyek közül sok most a mesterséges intelligenciához kapcsolódik. Eldobni semmit nem dobnék el, de kerülném a magas költségű befektetési termékeket, élükön a unit linked biztosításokkal. Helyettük állampapírokból és passzív index követő alapokból állítanám össze a portfoliót

– vélekedik a kérdésről Bence Balázs.

Végezetül még arról kérdeztük a szakértőket, hogy milyen befektetéseket ajánlanának egy óvatosabb, és milyet egy kockázatvállalósabb befektető számára?

A kockázatot kerülők számára, valamint a pénzüket 5 évnél rövidebb időre lekötők számára az állampapír a legoptimálisabb befektetés. A kedvező adózás miatt itt a magyar állampapír lehet a nyerő

– mondta el Bence Balázs.

Aki teljesen kockázatkerülő, az maradjon például 1 éves magyar állampapírnál, 12 hónapos diszkontkincstárjegynél, esetleg egy pénzpiaci alapnál. Ezen a befektetési termékek hozama azonban folyamatosan romlik, ahogy csökkentik a hazai alapkamatot

– mondta el Tuli Péter, aki a kockázatvállaló befektetőkkel kapcsolatban pedig így vélekedik:

Semmiképpen sem az ingatlanokat. Ahogy említettem érdemes több kockázatot vállalni és olyan befektetésbe tenni a pénzünket amelyek több kevesebb részvényt és hosszabb állampapírokat is tartanak pl. vegyes befektetési alapok, részvény alap. Szintén jól teljesíthetnek az abszolút hozamú alapok melyek több devizába és eszközosztályba (részvény, kötvény, árutőzsde) fektethetnek emelkedésre, és esésre is spekulálva (shortolva). Kicsit konkretizálva, és közelítve a régióhoz, úgy gondolom, hogy a Közép-Kelet Európa részvénypiaca is erős maradhat, tovább emelkedhet azon belül is Lengyelország. A lengyel részvényekre most kezdenek még csak visszatérni a globális pl. amerikai befektetők.

A kockázatvállaló befektetők számára Bence Balázs az alábbi eszközöket javasolja jelenleg:

15 év pluszban gondolkodók mindig is a tőzsdei befektéssel tudtak nagyot hasítani, ez a jövőben sem fog változni. Itt kisbefektetők számára a legegyszerűbb módszer az index követő ETF-ek vásárlása, amelyek segítségével az egész Földet lefedheted.