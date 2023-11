Új spórolási forma tarol most a magyarok körében: sokan kerülik el így az adófizetést, teljesen legális

A júliusban bevezetett szociális hozzájárulási adó (szocho) számos megtakarítás hozamát csökkenti, ezért a korábbinál is vonzóbb megoldást jelent a tartós befektetési számla (tbsz), mely hosszabb – 5 éves időtávon – adómentes megtakarítást nyújt. Ez a kedvező feltétel magyarázza, hogy a K&H-nál a tartós befektetési számlák száma az év első nyolc hónapjában 13 százalékkal nőtt, a rajtuk lévő összeg pedig 29 százalékkal emelkedett – derült ki a hitelintézet közleményéből. Eszerint a privát banki ügyfelekhez tartozó tartós befektetési számlák száma még markánsabban, 43 százalékkal, a megtakarítások összértéke pedig 45 százalékkal nőtt.

Idén júliustól megváltoztak a befektetésekre vonatkozó adószabályok: az elért hozamokra a 15 százalékos kamatadó mellett a 13 százalékos szociális hozzájárulás (szocho) is vonatkozik. Akadnak azonban olyan megoldások, melyekkel csökkenthető a befektetésekre vonatkozó adóteher. Ezek egyike a tartós befektetési számla (tbsz), mely a szabályváltozás óta még népszerűbb megtakarítási forma, főként a nagy vagyonnal rendelkező, privát banki ügyfelek körében – derül ki a K&H összeállításából.

Ötödével nőtt a tbsz-es vagyon

A tbsz egy értékpapírszámla típus, melyen keresztül egyebek mellett befektetési jegyeket, részvényeket, kötvényeket lehet vásárolni és már nagyon alacsony kezdő összeggel, 25 ezer forinttal elindítható. A tartós befektetési számlák már a júliusban bevezetett 13 százalékos szocho előtt is kedvező feltételeket kínáltak.

A tartós befektetési számlák esetében az első év számít az úgynevezett felhalmozási évnek. Ebben az időszakban minimálisan 25 ezer forintot, de ennél bármennyivel magasabb összeget is be lehet fizetni a számlára. A következő évtől kezdve indul a megtakarítási – lekötési – időszak. Ha a megtakarító három év után szeretne hozzáférni a felhalmozott összeghez, akkor kedvezményes – 10 százalékos – kamatadót kell csak fizetni. Amennyiben öt évig tart a lekötési időszak, akkor annak lejártakor az érintett adómentesen hozzájuthat az összeghez – tehát az elért nyereség után nem kell fizetni sem kamatadót, sem szochót. Emellett a tartós befektetési számla meg is hosszabbítható

– nyilatkozta Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája.

A vonzó feltételek miatt érthető, hogy a K&H-nál népszerűbbé váltak a tartós befektetési számlák a szocho-kötelezettség bevezetése után.

Az év első nyolc hónapjában – az előző év azonos időszakához képest – a pénzintézetnél kezelt tbsz-ek száma 13 százalékkal nőtt, a rajtuk lévő összeg pedig 29 százalékkal gyarapodott. „A növekedés különösen a privát banki ügyfeleknél volt látványos. Az év első nyolc hónapjában a hozzájuk köthető tbsz-ek száma 43 százalékkal, az ezeken lévő összeg pedig 45 százalékkal emelkedett”– mondta Ábrahám András, a K&H privát bank vezetője. Hozzátette: „A tartós befektetési számlák az egyik legjobb hosszú távú befektetési alternatívát nyújtják a megtakarítóknak.”

Miért jó?

A tbsz egy rugalmasan kezelhető értékpapírszámla, a számlatulajdonosok ugyanis szabadon dönthetnek arról, hogy milyen kockázatú befektetési célpontokat, azaz értékpapírokat választanak. Így lehetőségük van arra, hogy a kockázatosabb, például részvénypiaci befektetésekkel nagyobb hozamot érjenek el. A kockázatkerülőbb tbsz-esek pedig biztonságosabb, kiszámítható hozamú eszközök segítségével takarékoskodhatnak.

Lényeges továbbá, hogy a tartós befektetési számlán lévő megtakarítással korlátlanul lehet tranzakciókat végrehajtani, vagyis nem kell egyetlen értékpapírban, kötvényben, részvényben tartani a befektetést.

Az őszi hónapokban az infláció csökkenése miatt a reálbérek várhatóan pluszba kerülhetnek, ami a megtakarításokra is kedvező hatással lehet, így tovább emelkedhet a tartós befektetési számlák száma és az így tárolt megtakarítások összege is a lakossági ügyfelek körében.