Fontos változás élesedett magyar ATM-eknél: már ezért a szolgáltatásért is fizetni kell

Májustól változott az Erste ATM automaták igénybevételének feltétele. A leglényegesebb pontja, hogy külföldi kártyák esetén (Revolut, Wise, Curve is ide tartozik) új díjat vezetnek be. Ezt akkor is meg kell fizetni, ha az adott előfizetéses csomaggal egyébként ingyenes lenne a készpénzfelvétel - írja a lap a Bankmonitor értesülései alapján.

Tranzakciónként 1200 forintba kerül majd a pénzfelvétel, a felszámítandó költségekről pedig előre szólnak majd az ATM-ek, tehát van lehetőség megszakítani a folyamatot. További változás, hogy a Revolut és Wise ügyfelek esetében az Erste 150 000 Ft-ban korlátozta a külföldi kibocsátású kártyákkal egy napon belül felvehető készpénz összegét, ez a limit pedig nem egy ATM-re, hanem az Erste összes automatájára vonatkozik.