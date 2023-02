Tarolnak a valódi nullás számlák: neked is könnyen elérhető lehet ezeknél a bankoknál

Az elmúlt évtizedben drasztikusan megdrágult a számlavezetés a magyar bankokban, most pedig küszöböen lehetnek az újabb áremelések. A jelenlegi gazdasági helyzetben pedig igen nagy luxus ennyi pénzt elközlteni rá, hogy legyen hol tartani megtaakarításainkat. Igaz már számtalanan olyan hirdetést találni, amiben a pénzintézetek éppen azt ígérek, hogy megspórolhatunk minden költséget egy-egy ingyenes konstrukcóban. Mindig kérdés persze, hogy az ilyen számlacsomagoknak valóban nincs-e költségvonzata, és az is, hogy mi definiál pontosan egy ilyen "nullás" számlát. A Pénzcentrum most ezeknek járt utána.

15-20 százalékkal drágulhatnak hamarosan a bankszámlák a banki különadó miatt, jelentették ki nemrégiben piaci szakértők. A Pénzcentrum pedig azt is megtudta, hogy az elmúlt évtizedben pontosan mekkora áremelkedéssel kellett szembenéznünk egy átlagos számlacsomag esetén. A KSH által közölt számok igen magasak, az "alap számlavezetés 2012 és 2022 között több mint két és félszeresére drágult (166 százalékkal), egy 20 ezer forintos készpénzfelvétel átlagos költsége pedig (95 százalékosan költségemelkedéssel) közel a duplájára nőtt. A legköltségesebb tételnek számító bankkártyahasználat eközben arányaiban 44 százalékkal drágult, de forintosítva ennek a költsége növekedett a legnagyobb mértékben, átlag 1990 forinttal.

Az általános infláció eközben 25,7 százalékon tetőzött. Ráadásul az áremelkedésben központi szerepe van az élelmiszereknek, melyek ára 2022 utolsó hónapjában közel 45 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, míg a múlt évben átlagosan 26 százalékkal nőtt az áruk, a januárt pedig 44 százalékos drágulással zárták. De ezen túl is számos olyan tétel ára lőtt ki az egekbe, mint az üzemanyag, amin az élelmiszerhez hasonlóan nem igen lehet spórolni. Ha szükségünk rá, kénytelenek vagyunk megvenni, bármennyire is sajnálunk rá annyi pénzt, amennyibe kerül. Az élelmiszerek esetében pedig ugye a szükség mindenkinek magától értetődő.

Ezért is lett az utóbbi időszakban kiemelten fontos, hogy ott igyekezzünk spórolni, ahol még lehetőségünk van rá. A már említett bankszámlák pont egy ilyen terület lehetnek. Hiába van ugyanis szüksége a legtöbbünknek bankszámlára is, a pénzintézetek kiélezett versenye miatt hatalmas különbségek vannak az egyes számlacsomagok között és a kényelmességen kívül semmi nem indokolja, hogy nem a számunkra legkedvezőbb feltételeket kínáló konstrukció mentén bankoljunk.

Mi fán terem a nullás csomag?

Ha már lúd legyen kövér, mondhatnánk. Ha kedvezőbb csomagra akarunk váltani pedig miért ne keressünk egy gyakorlatilag költség nélküli bankszámlát. A magyar bankoknál egyre több ilyen ingyenesnek hirdetett számlacsomagot találni, tudatosan választani közülük viszont koránt sem egyszerű. A jelenlegi gazdasági helyzetbe persze gyorsan megakad a szemünk egy egy ilyen ajánlaton, ezek többsége azonban csak papíron nem kerül semmibe.

A hirdetésekben gyakran hegyezik ki ugyanis a konstrukciók költségoldalát a számlavezetési díjra, ez azonban, mint korábban taglaltuk, csak egy a számos díjtétel közül, ráadásul jellemzően nem is a legmagasabb. A készpénzfelvételen és a kártyánk költségén kívül például az átutalásokra, illetve az SMS értesítésekhez hasonló kényelmi szolgáltatásokra is havi több ezer forintot számolhat fel a bankunk.

A Pénzcentrum kalkulátorában most kilistáztuk a legjobb ajánlatokat és ebből az összehasonlításból is látszik, hogy a hazai pénzintézetek jelentős része kínál olyan konstrukciót, ahol az alap számlavezetési már teljesen ingyenes (legalábbis a szerződés megkötésének évében), de még az olyan kevésbé kedvezőnek tűnő ajánlatokat megnézve, mint a Takarék Kedvezmény Számlacsomagja, ami havonta 1728 forintot kóstál is látszik, hogy az alap díjak ritkán kerülnek néhány száz (ez esetben kereken 500) forintnál többe. A tranzakciók díjából és az egyéb tételekből azonban a tárgyalt számlacsomag esetén a teljes költség 1728 forintra duzzad. De ugyanez igaz a jelenleg a legkedvezőbb nem "nullás" számlacsomagra, az OTP Bank Smart Szolgáltatáscsomagjára is, melynél kizárólag a számlavezetésen túlmutató tételekből áll össze a hó végi díj.

És erre ugyer rájöhet még a bankkártyák, sok esetben igen költséges kibocsátási díja, valamint az olyan kényelmi szolgáltatások is, mint a tranzakciókról és egyéb üzletekről értesítő SMS üzenetek. Ezeket jellemzően 20-40 forintos darabáron küldi a bankunk, ami alkalmanként elenyésző összegnek tűnik, gyorsan több ezer forintos tétellé nőheti viszont ki magát, ha viszonylag magas a havi tranzakcióink száma.

Érthető módon pedig ma már sokan futnak ki az eleve maximum havi két tételben használható, 150 ezer forintos összeghatárú ingyenes készpénzfelvételi lehetőségből is. A legtöbb bankszámla esetében pedig komoly költségekkel járhat az is, ha ezen felül szeretnének bankjegyhez jutni, illetve minden egyéb kártyánk után (ezt ugyanis csak egyre igényelhetjük).

De komoly költségvonzata lehet az átutalásoknak is, beszéljünk akár esetiről, vagy rendszeresről. Ezek esetében pedig az is fontos szempont, hogy online, esetleg bankfiókban szeretjük-e intézni ügyleteinket. Az ilyen megbízások jellemzően digitális úton nagyságrendekkel kedvezőbb díjszabással elvégezhetőek, mint ha személyesen intéznénk.

Van tényleg ingyenes csomag

Mindezek ellenére sem igaz, hogy csak marketing szöveg lenne az ingyenes bankszámla. Találtunk több olyan csomagot is, melyek esetében a legfontosabb szolgáltatások különböző feltételek teljesítése mellett valóban nem kerülnek semmibe. Három pénzintézetnél, a CIB Banknál, az UniCreditnél és a Raiffeisen Banknál is találtunk ilyen ajánlatot, a bankok igénylők felé támasztott elvárásai és a kedvezmények előnyeinek tekintetében is nagyon viszont a különbségek az egyes konstrukciók között.

Grafikonunkon kizárólag a legalább két éves kedvezményes időszakot kínáló csomagokat listáztuk, így a korábbi ábránkon is látható Raiffeisen Díjnyertes Számla nem szerepel. Az első évben gyakorlatilag ez a csomag is ingyenes, a második évtől viszont néhány a kalkulátorunkban található nem "nullás" számlacsomag kevésbé vonzó díjtételeket kínál. Ennek a díjszabásnak egyébként három feltétele van, 232 000 forintnyi havi jóváírás, 20 kártyás vásárlás és év végéig 1 db mRaiffeisen appon keresztüli eseti átutalás.

De a grafikonon ábrázolt csomagok esetében is igaz, hogy komoly feltételeket is szabnak az akciós díjszabás mellé. A legáltalánosabb ezek közül az, hogy elvárják, hogy fizetési számlaként használjuk az eszközt, vagyis hogy minden hónapban beérkezzen rá valamilyen mennyiségű pénz. Ez a CIB Bank ECO számlájánál minden esetben az aktuális nettó minimálbér (jelenleg 154 270 forint). Az UniCredit Partner Aktív Zéró számlája pedig ebből a szempontból méginkább barátságos elvárást támaszt. Náluk ugyanis csupán havi 75 ezer forint jóváírást várnak el. Ezeknél szigorúbb a díjszabása a Raiffeisen Prémium Gold 2.0-ának, ahol a limit 400 ezer forint (ettől akkor tekintenek el, ha legalább 8 millió forintot tartunk a banknál).

Ezen felül a Raiffeisennél feltétel még az is, hogy évente legalább 500 ezer forintot költsünk a bankkártyával. A CIB Bank és az UniCredit Bank viszont csak azt támasztja további feltételként, hogy ne vezessünk a bankoknál a kedvezményesen kívül másik bankszámlát. Az ajánlatok mindegyikére igaz, hogy a korábban említett fontosabb díjtételek jelentős része tényleg teljesen ingyenes, ezzel pedig súlyos ezreket spórolhatunk havi szinten. Az átutalások is ingyenesek lehetnek (az UniCreditnél csak a mobilbankban) és a tranzakciók is, az SMS szolgáltatás pedig kiváltható push értesítésekkel.

Érdemes azonban figyelni rá, hogy minden hónapban teljesítsük is az általunk vállalt feltételeket. Hogyha a számlánkra nem érkezik be a havi minimum összeg (vagy a Raiffeisennél az ennek kiváltására szolgáló megtakarításunk leapad) alaposan ráfizethetünk a választott számlánkra.

Az UniCredit Zéró Aktív Csomagjánál havi 1166 forint a kedvezmény nélküli számlavezetési díj, a CIB ECO egyes ajánlatainál viszont már az átlagos piaci ajánlatokhoz képest nem túl kedvezőnek tűnő 2562, valamint 5267 forintos díjszabások élesednek ilyenkor. A Raiffeisen Prémium Gold 2.0-nál pedig nem kevesebb, mint 12 092 forintra nő így a havi díj, tehát semmiképp nem éri meg a kondíciók teljesítése nélkül vezetni ilyen számlát.

A kedvezményes ajánlatok pedig a szigorú feltételek teljesítése mellett is jellemzően csak egy meghatározott ideig vehetőek igénybe. A CIB Bank csomagjainál ez a határ 2 év, amíg az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag esetében 3 évig él a kedvezmény. A Raiffeisen ezen prémium banki ajánlata kivétel, ez a csomag ugyanis nem promóció, így a termék az ajánlat visszavonásáig érvényes. Az akciós időszak viszont a másik két konstrukció esetében is elég barátságos, 1-2 évente ugyanis egyébként is érdemes átgondolni a bankszámlaváltást. Ennek indokairól nemrégiben írtunk. A nagy bankok friss ajánlatai pedig kalkulátorunkban bármikor könnyen összehasonlíthatóak.