Egyre magasabb a magyarok hozamelvárása: hajlandók érte tenni is?

Az infláció október végére meghaladta a 21 százalékot, a lakosság számára pedig különösen fájdalmas lehet az élelmiszerek 43 százalékos drágulása. Nem meglepő, hogy a költségek drasztikus emelkedése az embereket spórolásra és fogyasztási szokásaik racionalizálására készteti. A bizonytalanabb világgazdasági környezetben még inkább felértékelődik a megtakarítások szerepe, amelyek Magyarországon legtöbbször védtelenek az inflációs hatásokkal szemben. A lakosság azonban egyre tudatosabb, és keresi azokat a megtakarítási, befektetési lehetőségeket, amelyek garantált, magas hozamot biztosítanak – nyilatkozta a Pénzcentrumnak Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője. A pénzintézeteknek is nagy a felelőssége: a tanácsadóknak a számtalan megtakarítási termék közül az ügyfelek élethelyzetéhez legmegfelelőbbet kell kiválasztani. A Groupama lakossági megtakarításokat vizsgáló reprezentatív kutatása a magyarok spórolási szokásaiba, pénzügyi tudatosságába és a megtakarítási hajlandóságába is betekintést nyújt.

A hazai lakosság körében végzett országos kutatásból, illetve az ügyfelekkel folytatott személyes beszélgetésekből kiderül, hogy az emberek milyen területeken igyekeznek visszafogni a költéseiket?

A kutatásból egyértelműen kiderül, hogy öt terület van, ahol a magyarok jelentősen meghúzzák a nadrágszíjat. Elsőként – párhuzamosan a több mint 40 százalékos drágulással – az élelmiszerköltségeket igyekeznek csökkenteni, illetve a szintén jelentősen megdráguló energiaköltségeken spórolnak. Mindkét lehetőséget a válaszadóink háromnegyede választotta, amely rendkívül magas arány. Sokan lemondanak az ételrendelésről, étterembe járásról, a válaszadók fele pedig a különböző szórakoztató- és kulturális programok számát csökkenti.

Bár valószínűleg az általánosan tapasztalható szakemberhiánnyal is összefügg, de, aki megteheti, a különböző szakmunkákat, kisebb otthoni javításokat igyekszik maga elvégezni. Érdekes módon a közlekedés – mobilitás csak a hetedik helyen szerepel, a válaszadók 40-50 százaléka említette, hogy spórolási szándékkal autó helyett a tömegközlekedést vagy kerékpárt választja.

Ha ezt összehasonlítjuk az energiafelhasználás csökkentésére adott 72 százalékos adattal, igen látványos a különbség.

Hozzá kell tenni, hogy lakosság jelentős része nem passzióból autózik, hanem a mindennapi életéhez szüksége van rá, illetve az üzemanyagokra érvényes ársapka miatt a drágulás mértéke sem drasztikus egyelőre.

Sokszor éri a magyar lakosságot az a kritika, hogy pénzügyileg nem elég tudatos. A költségmegtakarításhoz azonban elengedhetetlen, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mire mennyit költ, hogy ebből mennyit szeretne megspórolni. Mennyire figyelik tudatosan a magyarok, hogy mire megy el a fizetésük?

Tanácsadóink egyre nagyobb tudatosságról számolnak be. Míg öt évvel ezelőtt az ügyfelek meglepődtek, amikor egy megtakarítási termék kapcsán a havi jövedelemről, fogyasztási szokásokról, rezsiköltségekről, stb. kérdeztük őket, addig ma ez már természetesnek számít. A különböző megtakarítási termékek, befektetések, a hitelekhez hasonlóan bizonyos élethelyzetekre nyújtanak megoldást.

Ez sokkal komplexebb kontextust ad egy-egy terméknek, mint, hogy egy adott összegből mekkora hozamot lehet elérni.

Ezért is fontos, hogy sokféle konstrukció közül választhassanak az ügyfelek, mert így mindenki megtalálhatja az élethelyzetének épp legmegfelelőbbet. Ettől függetlenül még mindig sok ügyfélnek nagy segítség az, ha egy tanácsadás formájában szakemberekkel közösen tudják áttekinteni a család költéseit.

Van olyan várakozás, hogy a jelenlegi gazdasági környezet miatt egyes biztosítási termékek szerepe csökkenni, másoké pedig növekedni fog?

Tapasztalatunk szerint minél bizonytalanabb környezetbe, élethelyzetbe kerülnek az emberek, annál fontosabbá válik számukra a biztonság, kiszámíthatóság megteremtése. Ha nagyobb kiadásra van szükség, vagy néhány hónapra valaki elveszti az állását, és nincs bevétele, akkor fontos, hogy legalább az anyagi természetű következményeket tudja kezelni. Az anyagi felkészülésben mi is tudjuk segíteni ügyfeleinket, a trendek azt mutatják, hogy a megtakarítás jellegű életbiztosítások népszerűsége növekszik is.

Az egy-egy termékcsoporthoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítások iránti keresletre ugyanakkor nem sok ráhatásunk lehet, hiszen, ha az emberek nem vesznek autót, akkor kötelező biztosítást vagy casco-t sem kötnek. Ha nem mennek síelni télen, akkor a speciálisan erre szabott biztosításokat sem veszik annyian igénybe. Talán a covid-járvány következményeként viszont azt látjuk, hogy adott biztosítási csomagok közül az emberek elkezdtek a magasabb szintű védelmet adó, több szolgáltatást nyújtó konstrukciók felé mozdulni. Az idén nyáron egyébként szinte a járvány előtti időket idézte az utasbiztosítások száma.

Mi az általános tapasztalat, az emberek turbulens időszakokban még több tartalékot képeznek vagy inkább – hogy tartani tudják korábbi életmódjukat – elkezdik felélni a megtakarításaikat?

Egyértelműen a tartalékképzésen, és a vagyontárgyak biztosításán van a hangsúly. A covid-járvány sok tragikus következménye mellett talán annyi pozitívumot eredményezett, hogy az emberek rájöttek, hogy nagyon könnyen és gyorsan változhat meg alapjaiban az élethelyzetük, ezért fontos a biztos háttér, a megfelelő tartalékok megteremtése. Ez most gazdasági szempontból egy hasonló időszak, de mivel a járványcsúcs épphogy elmúlt, az emberek emlékezetében még élénken él, hogy milyen változások is érték őket, ezért talán felkészültebbek, mint korábban. A megtakarítás jellegű életbiztosítások – amelyeket csak biztosító kínálhat – ezért is népszerű termékek, mivel kiszámítható, biztos alapot tudnak adni a váratlan helyzetek kezeléséhez.

Igaz, hogy a háztartások megtakarításai folyamatosan nőnek, viszont jelentős részük az inflációs hatásoktól védtelen formában várja, hogy folyamatosan veszítsen az értékéből. Ma több mint 6 ezermilliárd forint van a lakosságnál készpénz formájában, további 9-10 milliárd forint pedig rendkívül alacsony kamatozású látra szóló betétekben. Elindult egy olyan folyamat, hogy az emberek nagyobb hozamot ígérő megtakarítási eszközök felé mozdulnak?

A kutatásban megkérdezettek kétharmada mondta azt, hogy változékony pénzügyi környezetben még inkább oda kell figyelni a megtakarításokra, mert az infláció könnyen elértéktelenítheti a tartalékokat.

Ez érthető is, mert amíg 2-3 százalék volt az infláció, addig reálértéken sokkal kisebb volt a veszteség, mint most a több mint 20 százalékos inflációs környezetben.

Október közepén elindítottunk egy év végi akciót, ahol az idei befizetésekre minimum bruttó 10 százalék hozamot garantálunk 2023-ra. Óriási érdeklődést tapasztalunk. Nekem ez azt mutatja, hogy az ügyfelek egyre inkább keresik azokat a lehetőségeket, amivel legalább részben tudják az inflációs hatásokat ellensúlyozni.

Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.

A hozamgaranciával az ügyfelek biztonságigényére adunk választ, a termékfejlesztés során azt gondoltuk, hogy így is túl sok minden változik körülöttünk, legalább a hozamkockázatokkal ne kelljen számolni. A minimum 10 százalék pedig egy szemmel jól látható hozam, amely ráadásul lehet akár magasabb is. Júniusban egy hasonló konstrukcióban évi bruttó 5 százalékos garantált hozamot kínáltunk, és végü 8 százalékot tudtunk adni az ügyfeleknek.

Megtakarítási eszközöket az emberek leginkább a pénzintézetüknél vesznek igénybe, az értékesítés nagy része is bankfiókokban vagy értékesítői hálózatban történik. Ha valaki szeretne egy megtakarítási terméket választani, akkor óriási kínálattal szembesül, szinte nehéz is közülük választani. Miért válassza inkább a Groupama Next biztosítását egy ügyfél például állampapírok, ingatlan- vagy tőkepiaci alapok, nyugdíj előtakarékossági számla vagy önkéntes pénztári konstrukciók helyett?

A Groupama Biztosító mind a lakosságnak, mind a kis- és középvállalkozásoknak teljes körű biztosítási portfóliót kínál országosan 130 irodánkban, illetve az OTP Bank 360 fiókjában. Ha egy ügyfél bemegy egy bankfiókba, hogy elintézze aktuális pénzügyeit, akkor a tanácsadónak proaktívan fel kell hívnia a figyelmét a megtakarítás fontosságára. Valóban számos banki és biztosítási termék elérhető a piacon, ami alapvetően az ügyfelek érdekeit szolgálja. Minél több opció közül választhat, annál inkább az élethelyzetének megfelelő konstrukciót találhatja meg.

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy ezek a termékek konkurenciái egymásnak, valójában mindegyik más és más.

Ehhez a befektetéshez például már kisebb kezdőösszeg is elegendő. Aki azt gondolja, hogy biztonságra van szüksége, akkor kortól, nemtől és a megtakarítási összeg nagyságától függetlenül mindenkinek releváns lehet.

Az említett állampapír például annyiban nem versenytermékünk, hogy mi is tartunk belőle a portfóliónkban, sőt, a garantált 10 százalékos hozam elérésében is fontos szerepet kap. A hagyományos típusú megtakarítási életbiztosítást választó ügyfelek megtakarításai alapvetően állampapírokba kerülnek befektetésre, a biztosító ugyanakkor intézményi befektetőként nagyobb merítéssel és kedvezőbb hozamszinteken tud különböző típusú és tartamú állampapírokba befektetni, akár hosszútávon is, mellyel folyamatosan optimalizálni tudja az elérhető hozamot, ellentétben egy lakossági ügyféllel. Ez teszi lehetővé például, hogy év végi akciónkban a jövő év egészére magas garantált hozamot kínáljunk.

Összegezve mindenképpen érdemes a tanácsadóval együtt áttekinteni a megtakarítási célokat, időtávot, a megtakarítható összeget, és még sok más tényezőt, hogy megtalálhassuk a számunkra legmegfelelőbb megtakarítási megoldást.

Címlapkép és fotók: Stiller Ákos - Pénzcentrum