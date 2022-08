Valakinek most sok pénzt hozhat a változás az állampapírok piacán: te mit választanál?

Újra emelték egyes lakossági állampapírok kamatát. Augusztus 8-tól több rövidebb futamidejű konstrukciónál is magasabb hozamot lehet elérni. De átrendezi ez az állampapírpiacot? Más papírba érdemes betenni a pénzünket, mint korábban?

Több lakossági állampapír kamata is emelkedett augusztus 8-tól. De melyik papírok is érintettek és hogyan módosultak a kamatok? - ezt elemzi most a Bankmonitor.

Az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) kamata évi 4,75%. A korábbi érték 4,25% volt.

Az egy éves futamidejű Kincstári Takarékjegy (KTJ) kamata évi 4,75%. A korábbi érték 4,25% volt.

A két éves futamidejű Kincstári Takarékjegy (KTJ) kamata évi 5,50%. A korábbi érték 4,50% volt.

Melyik lakossági állampapírt érdemes választani?

Jellemzően a rövidebb futamidejű lakossági állampapírok kamatát emelték meg. De hogyan befolyásolja ez a választásunkat? Ennek megítéléséhez hasonlítsuk össze az egyes konstrukciók kamatát.

Érdemben a sorrend nem változott, továbbra is kifizetődő lehet az 5 éves Prémium Magyar állampapírt választani. Az első évre fizetett 6,6 százalékos kamattal – előző évi infláció 1,5 százalék prémiummal megnövelve – nem tud versenyre kelni a többi konstrukció. Még úgy sem, hogy a kötvény idő előtti visszavásárlása esetén a Kincstár jelenleg 1 százalékos díjat számol fel. (Igazából 99 százalékos árfolyamot fizet a papírért.)

Talán meglepő, de a korábbi sztár Magyar Állampapír Pluszt (MÁP Plusz) egy éves futamidő esetén gyakorlatilag az összes lehetséges opció megveri. Ezen összehasonlításnál azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy a konstrukció 5 éves futamidejű, a kamat pedig a lejárat közeledtével folyamatosan emelkedik.

Nem csak lakossági állampapír létezik

A Kincstár által jegyzett árfolyamok és hozamok alapján van olyan diszkontkincstárjegy és Magyar Államkötvény is, amelyen egy év alatt az elérhető hozam meghaladja a 9 százalékot.

A D230823 diszkontkincstárjegy hozama 9,68%, a papír lejárata pedig jövő év augusztus 23-a.

A 2023/C kötvény hozama 9,88%, a papír szintén jövő év augusztus 23-án jár le.

Ezek messze meghaladják a lakossági állampapírokon elérhető hozamot. Két dolgot azonban nem szabad elfelejteni. Ezen papírok sokkal jobban ki vannak téve az aktuális piaci változásoknak, hozamingadozásoknak. Vagyis lejárat előtti eladás esetén bizony sokkal többet veszthetünk, mint egy lakossági állampapírnál.

A Prémium Magyar Állampapír második évi kamata a jelenlegi inflációs kilátások mellett elérheti akár a 15 százalékot is. Az idei évi infláció persze nem változik jövő augusztusig, sőt akkor már pontosan ismert lesz a 2022-es drágulás mértéke. Viszont egyáltalán nincs arra garancia, hogy Prémium Magyar Állampapírt akkor is lehet még vásárolni, illetve a jelenleg ismert kamatprémium mellett elérhető lesz-e egy év múlva is a konstrukció. Ezt is mérlegelni kell a döntés során.

Az eddig említett befektetések éves hozama nem éri el az idei évre várt inflációt.

Bármelyik eddig vizsgált állampapírt nézzük az első éves hozam jó eséllyel elmarad majd az idei évre várt inflációtól. Vagyis a kamatokkal növelt pénzünk is kevesebbet ér majd akkor, mint jelenleg. Milyen más megoldások jöhetnek szóba?

Az alacsony kockázatú befektetések között mindenképpen meg kell említeni még a betéteket. Ezek kamata a legtöbb esetben érdemben elmarad az állampapírokon elérhető hozamoktól. Természetesen találni egy-egy betéti ajánlatot, amelyek hozama átlépi az évi 9 százalékot. Itt azonban nem szabad megfeledkezni a lekötés időtartamáról, illetve a bank által támasztott speciális feltételekről sem.

Felmerülhet még természetesen más befektetés is, szóba kerülhet az euró, vagy a dollár, mint befektetés. Felmerülhet az arany is megtakarításként, illetve számos más részvény, befektetési alap is. Nem szabad megfeledkezni a magasabb hozamígéret mellett a növekvő kockázatokról sem. Nincs semmi garancia arra, hogy a forint tovább gyengül esetlegesen, vagy valamilyen vállalat részvénye az elkövetkező időszakban is szárnyal majd.

Ez nem azt jelenti, hogy ezek az események nem következhetnek be, csupán számolnunk kell ettől eltérő lehetőségekkel is. Ezen kockázatosabb megtakarításokat is választhatjuk természetesen, ha a bennük rejlő veszélyeket felmértük és tudomásul vettük.