Itt a dúsgazdag Polgár Árpi receptje az infláció ellen: így cselezi ki a válságot a magyar milliárdos

Minden jel arra utal, hogy gazdasági válság felé robog a világ, de még az elemzők sem biztosak benne, pontosan milyen forgatókönyv várhat ránk. Így pedig az átalgemberek sem tudják, hogy miképpen kellene felkészülni a nehézségekre, hogy a lehető legjobban kerüljenek ki a válságos időszakból. Most Polgár Árpád, a milliárdos egykori műkereskedő árulta el 10 pontban, hogy hogyan készülhetünk fel a közeledő világválságra.

Alighogy enyhülni kezdtek a járvány miatti nehézségek,megkaptuk a nyakunkba az orosz-ukrán háborút, amelynek gazdasági hatásai az egész világnak fájnak. Itthon májusra már 10 százalék fölé kúszott az infláció, és egyelőre nem látszik, mikor lassulhat a kőkemény áremelkedés. Az elemzők is attól tartanak, hogy egy újabb gazdasági válság küszöbén állunk.

Korábban például Virovácz Péter, az ING Bank makroelemzője a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy szerinte ha ez bekövetkezik, akkor teljesen más jellegű lesz, mint a 2008-as világválság volt.

Ennek az az oka, hogy a pénzügyi rendszerek most fel vannak készülve, akkor a toxikus környezet nem tette ezt lehetővé. Kétségtelen, hogy nincs lemodellezve, mi történik ha elzáródnak az energiacsapok, de újra mondom: nem lehet akkora mértékű a válság, mint 14 esztendeje volt

- emelte ki a makroelemző.

Ráadásul a bizonytalanságot tovább fokozza, hogy sok esetben a világ gazdasági szakértői teljesen eltérő forgatókönyveket jósolnak a közelgő nehézségek kapcsán. Így pedig konszenzusos álláspont sincs, hogy mire számíthatunk, és hogyan kellene kezelni a gazdasági nehézségeket.

Már Polgár Árpád is látja a gyülekező fellegeket, mint legutóbbi videójában elmondta: bár valójában közeleg a nehéz időszak, de félni nem kell, sokkal fontosabb, hogy előre gondolkodjunk. A milliárdos egykori műkereskedő 10 pontban szedte össze, hogy szerinte hogyan kell felkészülni a válságos időszakra.

Válság volt, van és lesz

Nehéz időszakok mindigis voltak a világban, és Polgár szerint a kérdés inkább az, hogy meddig tart a két válság közötti időszak. A mostani talán annyiban lesz más szerinte, hogy elhúzódó lesz, hiszen a pandémia után most a háború is gyengíti a világgazdaságot. Polgár Árpi szerint a válság begyűrűzése a következő fél évben felgyorsulhat, így érdemes felkészülni a hatásokra.

Nem tudsz tenni ellene

Fontos azzal tisztában lenni, hogy a világgazdaság alakulására nincs ráhatásunk: csak azt az egy dolgot tehetjük, hogy alkalmazkodunk a válsághelyzethez. A milliárdos elmesélte, hogy sokat tanult Floridában az ottani emberek mentalitásából: ők minden évben felkészülnek a hurrikánszezonra, amit mindenki érez a bőrén, és senkinek nincs ráhatása arra, hogy ne vigye el a házát a vihar. Csak annyit tudnak tenni, hogy felkészítik az otthonaikat a hurrikánokra.

Csak mi oldhatjuk meg a kérdést, csak magunknak, a saját családunk, mikrokörnyezetünk a lényeges. És ha ott megoldjuk a problémákat, akkor könnyebben átvészeljük. Úgysincs ráhatásunk, úgysem tudunk változtatni a világ azon részén, akik okozzák ezeket a dolgokat, fölösleges velük foglalkozni, fölösleges rájuk mutogatni

- mondta a válságra visszatérve.

Légy tisztában a költségeiddel

Nagyon fontos, hogy tudjuk, pontosan mireis költünk. Ha tudatosan átnézzük, mire is megy el a pénzünk, akkor könnyebben át lehet alakítani, racionalizálni a költségvetésünket. Mindegy, hogy valaki szegény, vagy gazdag, hiszen az élet legtöbb területén áremelkedések várhatóak, így mindenki találhat olyan tételt, amit lehúzhat a kiadások közül - húzta alá Polgár Árpi.

Tartalék, tartalék, tartalék

A milliárdos már a koronavírus-járvány idején is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos tartalékokat képezni. A szakértők szerint minimum annyi pénzt kell eltenni baj esetére, ami legalább 6 hónapig fedezni tudja a kiadásainkat.

Tudom, hogy aki nehezebb gazdasági helyzetben van, az nem tud 6 hónapnyi tartalékot felhalmozni, de mégis a saját szitjén ő is próbáljon meg valamiféle tartalékot felhalmozni, mert szükség lesz rá

- tette hozzá Polgár Árpi, aki szerint a pénz mellett nem árt az sem, ha fogyasztási cikkekből is bespájzolunk. Arról is beszélt, hogy a jelenlegi helyzetben nem feltétlenül előnyös, ha minden megtakarításunkat forintban tartjuk, mert a magyar fizetőeszköz szerinte különösen veszélyeztetett.

Bárki építhet "aranytartalékot"

A válságos időszakban szerinte különösen fontos szerepe lehet az "aranytartalékoknak":

Tudom, hogy nem tud mindenki befektetési aranyat venni, de ha most úgy gondolod, hogy vennél egy új tévét, akkor ne vegyél, nézd még a régit. Lehet, hogy nem is kell neked annyira az a 4K, hanem abból a kis pénzből vegyél az asszonynak egy aranyékszert, és ezzel megoldod a dolgot

- példálózott az üzletember, aki szerint ha valaki nagyobb összeget szeretne tartalékolni, azt érdemes ingatlanba, földekbe fektetni, vagy bármilyen olyan befektetésbe, ami materiális, van mögötte tényleges érték. Tehát az értékpapírokat és a kriptovalutákat érdemes lehet hagyagolni.

Spórolj, ésszerűsítsd a kiadásokat

A takarékoskodás tekintetében "nagyapáink módszereit" kell ismét elővenni: ne égessük fölöslegesen a villanyt, lejjebb venni a fűtést télen, nem járatni a klímát. Ha pedig van egy olyan autónk, nyaralónk, amit már most nehezen tudunk fenntartani, akkor azt inkább adjuk el. És Polgár Árpi szerint akkor is érdemes ésszerűsítenünk a háztartást, ha a lakásunk fenntartása, a számlák gondot okoznak, mert a helyzet a válság tetőzésével scak rosszabbodhat.

Emellett még mindig rengeteg pénz landol a kukában: igyekezzünk enni az ételpazarlás ellen, és a vásárlásnál is gondolkodjunk ésszerűbb mennyiségekben.

Törekedj önellátásra

A válságos időszakban igyekezzünk minél inkább önellátóak lenni: az üzletember szerint erre jó megoldás lehet egy kiskert, ahol zöldséget termesztünk. De ha nagyobb léptékben gondolkodunk, akkor érdemes a napelemekben, szélerőművekben is gondolkodni, hogy függetlenítsük otthonunkat az energiahálózattól.

Ne most feszítsd túl a húrt

Ne most költsd el a jövő pénzét: ha céged van, akkor ne most fejlessz, ha nagyobb családi házba költöznél, akkor ne most vásárolj új ingatlant. Ha nyaralást tervezel, akkor ne az utolsó pénzedből menj el, azt inkább tedd félre.

Most egy picit legyél türelemmel. Ne vegyél fel hitelt!

- húzta alá Polgár Árpi.

Legyen B-terved

Arra is fel kell készülni, ha esetleg elveszítenénk az állásunkat. Képezzünk magunkat, gondolkodjunk azon, mit tennénk egy ilyen szituációban. A milliárdos szerint nincs más lehetőség, mint előre gondolkodni, és legyen B-tervünk, hogy meg tudjuk oldani az életünket akkor is, ha leépítés lesz a munkahelyünkön.

Nagyon féltem azokat az embereket, akik most a hitelmoratóriumban vannak, eljön annak az ideje, amikor majd ezt a pénzt is ki kell fizetniük. Ugyanúgy, mint a benzinárnál

- sorolta Polgár Árpi, aki szerint ezeket a tételeket nem fogjuk megúszni, éppen ezért jobb egy kicsit előre gondolkodni a jelenlegi helyzetben.

Ne pánikolj!

A pánik rossz tanácsadó, hiszen ilyenkor szinte csak rossz döntéseket hozhat az ember, ami nem a legjobb, ha gazdasági nehézségekkel kell szembenézni.

Ez nem egy olyan válság lesz, mint 1929-ben, amikor október 29-én már csak egy bőröndnyi pénzzel lehetett menni a boltba. (...) Hosszabb folyamat lesz, nem ilyen drasztikus

- magyarázta az üzletember, aki mégegyszer aláhúzta, semmiképpen nem szabad pánikba esni, hideg fejjel kell kezelni a válságos időszakot.