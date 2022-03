Nyakunkon a nyugdíjkatasztrófa: kevesen lépik meg, pedig csak így úszhatod meg a csődöt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az adóhatóság Facebook-oldalán található infografika szerint „szokás szerint” május 20-ig kell benyújtani vagy jóváhagyni a bevallást, illetve akkor jár le az 1+1%-os felajánlások határideje is. Közel két hónapja van tehát még hátra a közel öt és félmillió magyar adózónak, hogy jelentsék az adóhatóság felé, ha adataik nem épp pontosak. A kötelesség mellett ez azonban a szemfüles magyaroknak lehetőséggel is kecsegtet. A nyugdíjmegtakarítással rendelkezek például nagy összegű, akár 280 000 forintos SZJA visszatérítést is igényelhetnek. A Pénzcentrum cikkéből most megtudhatod, hogy élhetsz ezzel a lehetőséggel, és azt is eláruljuk, melyik államilag támogatott nyugdíjtakarékossági megoldás illik leginkábba egyéni igényeidhez.

