Több száz embert vesz fel az ALDI, informatikusokat is keresnek

Kevesen gondolnák, de az ALDI-nál nem csak kasszás vagy logisztikai munkalehetőségek vannak, az ALDI International IT Services Kft. több mint 4000 európai ALDI-üzlet mellett, 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét gondozza, 8 országban mintegy 17 000 felhasználó IT támogatásáért felelős. Ez a biatorbágyi szolgáltatóközpont költözött most át a Sasadi úti Budapest ONE irodaházba, ahová különböző pozíciókba várnak új munkaerőt, ahogy a pécsi szolgáltatóközpontban és kereskedelmi, logisztikai területeken is bővítenek: év végéig összesen 250 fővel, 4500-ra tervezik növelni az alkalmazotti létszámot.

Jelentős létszámbővítést jelentett be Magyarországon az ALDI. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 50 fővel növeli a biatorbágyi logisztikai központjában dolgozók számát az új hűtőraktárának átadásával és 100 fővel a kereskedelmi dolgozók létszámát 145 üzletből álló hálózatában. Az ALDI International IT Services Kft. (AIIS) Biatorbágyról a fővárosba, a Budapest ONE irodaházba költözött és további 100 munkahelyet hoz létre budapesti és pécsi informatikai szolgáltatóközpontjaiban.

2018-ban szervezte önálló cégbe az ALDI Magyarország európai üzlethálózatának informatikai támogatást nyújtó részlegét: az ALDI International IT Services Kft. (AIIS) - Budapesten és Pécsett - több mint 4000 európai ALDI-üzlet mellett 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét gondozza, összességében 8 országban mintegy 17 000 felhasználó IT támogatásáért felelős.

A biatorbágyi logisztikai központban pedig egy 8800 négyzetméteres egységgel megduplázták az áruházlánc magyarországi hűtőraktár-kapacitását, így a vásárlók lényegesen nagyobb hűtött-termék kínálattal találkozhatnak majd az ALDI áruházakban.

Címlapkép forrása: Paulinyi&Partners