Mi lesz így a legjobban fizető magyar munkahelyekkel? Elkerülik Magyarországot az új befektetők

Az üzleti szolgáltató központok (SSC) szektorában a foglalkoztatotti létszám jelentős növekedést mutatott 2021 és 2023 között. Az SSC-k növekvő hatékonysággal és átalakuló tevékenységekkel járnak, áttérve a magasabb hozzáadott értékű munkafolyamatokra, azonban a szektorban dolgozók körében elterjedt SSC-k helyett inkább Business Service Center (BSC) néven emlegetik az egységeket- derül ki a 24.hu cikkéből.

A befektetők számának csökkenése azonban figyelemre méltó, mely részben a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanságával magyarázható. A potenciális befektetők egyre inkább tartózkodóak Magyarországgal szemben, mivel nem látnak garanciát a befektetésük hosszú távú sikerére a változékony gazdasági környezet miatt.

Arról, hogy pontosan hány érdeklődő volt az elmúlt években, amely magyarországi SSC létrehozását fontolgatta volna, csak a HIPA-nak vannak adatai – ezt megpróbáltuk kikérni a szervezettől. Az ABSL-nél úgy látják: mostanában a HIPA közvetítésével őket megkereső befektetők inkább hezitálnak hazánk kapcsán. Az elnök szerint a potenciális befektetőktől egyértelmű jelzéseket kaptak arra vonatkozóan, hogy mi ennek az oka.

A válaszadók szerint a magyar gazdaságpolitika nem működik eléggé kiszámítható módon,

emiatt nem látnak garanciát arra, hogy az új befektetésük sikeres lesz, akár 4-5 év múlva is. Bár a kormányzat támogatásai enyhíthetnek a helyzeten, a befektetők továbbra is inkább kiszámítható gazdaságpolitikát várnak. Így bár Magyarország továbbra is vonzó marad az SSC-k számára, a növekedés üteme várhatóan lassulni fog a korábbi évekhez képest.