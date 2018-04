Rengeteg melóst keresnek: 160 ezres nettó, 8 általános is elég

Meglehetősen nehéz dolga van azoknak az álláskeresőknek, akik ma nem valamelyik online felületen próbálkoznak. A Pénzcentrum górcső alá vette az egyik utolsó, kifejezetten apróhirdetésekre, köztük álláshirdetésekre specializálódott nyomtatott sajtóterméket.

Meglehetősen nehéz dolga van azoknak az álláskeresőknek, akik ma nem valamelyik online felületen próbálkoznak. Az Expressz 2014-es megszűnésével ugyanis minimálisra redukálódott azon nyomtatott lapok száma, amelyek kifejezetten apróhirdetésekre, köztük álláshirdetésekre szakosodtak. Az egyik utolsó, ha nem az utolsó, ilyen országos terjesztésű lap az 1990-ben alapított "Irányár", amelyet - az újság netes felületén elérhető impresszum alapján - hetente több tízezren olvasnak.

Ez az olvasottsági adat nem kevés. Különösen, hogy egyes szakértők szerint még az online állásportáloknak sincs igazán jövője. Mint azt a digitalizáció párti szakértők mondják, a pályázók profilját egyre könnyebben érhetik el a vállalatok a legnagyobb internetes portálokon, így a HR-osztályok munkatársai maguk is fel tudják majd kutatni a potenciális jelölteket.

Ezzel persze nem mindenki ért egyet, a Pénzcentrumnak adott interjújában Tóth Tamara, a Monster Magyarország Kft. operatív vezetője például úgy fogalmazott: "Szerintem nagyobb szükség van toborzási szolgáltatókra, mint valaha. A HR és a recruitment vagy toborzás-kiválasztás egyre inkább elválik egymástól. Korábban elmuzsikáltak egymás mellett, de ezek most már inkább párhuzamosan futó folyamatok, területek. Nem gondolom, hogy egy közepes méretű cégnek, ahol felvesznek egy évben 15-25 kollegát, vagy még ennél is kevesebb új munkavállalót, feltétlenül kell, hogy legyen in house tudása és kapacitása arra, hogy ezeket az adatokat hatékonyan tudja elemezni, és hogy kifizesse azokat a szakembereket és eszközöket, akik ezzel hatékonyan tudnak dolgozni."

Egyre inkább el fog a toborzás menni a szolgáltatás irányába, ahol a cégek megveszik a szolgáltatást, amikor igényük van rá, és egy fix költségből egy változó költséget csinálnak úgy, hogy optimális esetben magasabb szintű szolgáltatást kapnak. Ezekre az összetettebb igényekre kell az állásportáloknak is reagálniuk, ahogyan tesszük azt folyamatosan mi is, már nem csak állásportálként, hanem komplex toborzási szolgáltatóként

- tette hozzá Tóth Tamara.

Állások belföldön és külföldön

Visszatérve az Irányárhoz, a hétfői lapszám 144, ebből 2 külföldi álláshirdetést; míg a csütörtökön megjelent szám 148, ebből 6 külföldi álláshirdetést számlál. Ugyan a belföldi állások túlsúlya egyértelmű, mindkét szám címlapjára jutott a külföldi munkalehetőségekből is: az április 9-én megjelent szám címlapján egy (gyári csomagoló állás Ausztriában), míg az április 12-i szám nyitóoldalán kettő (a hétfői számban hirdetett csomagoló állás mellett uniós munkára keresnek sofőröket) olyan álláshirdetést találtunk, amelyben nem magyarországi munkavégzésre várnak jelentkezőket.

A héten megjelent számokat lapozgatva több következtetést levonhatunk, illetve akadnak érdekességek is. Egyértelműen kijelenthető például, hogy a nyomtatott álláshirdetések között főként kékgalléros munkakörökre keresnek munkavállalókat; de az is jól látható, hogy a cégek - szemben a kiskereskedelmi láncoknál megfigyelhető trenddel - nem szívesen teszik közzé a pozícióhoz tartozó béreket. Vannak persze kivételek, az április 12-én megjelent számban például bruttó 1080 forintos órabérrel keres magyar telephelyére gyártósori összeszerelőket egy svéd tulajdonban lévő multi; míg Üllő-Monor térségében havi nettó 130-160 ezer forintos nettóval lehet elhelyezkedni összeszerelő opertároként egy másik cégnél.

Ugyan az imént egy multitól is hoztunk példát, az apróhirdetéseket szondázva többnyire nem teljesen egyértelmű, hogy ki is a munkáltató, jellemzően ugyanis csak a munkavállalás helyszíne, illetve a pozíció van korrektül feltüntetve. Ha pedig az ismert munkáltatóknál tartunk, mindenképp érdekesség, és egyben elgondolkodtató, hogy a KFC gyakorlatilag minden megyében keres munkavállalókat. Mint azt a régiós bontásban megjelent toborzószövegükben írják:

KFC éttermeinkbe keresünk dolgozókat országosan. Téged keresünk, ha egy barátságos légkörű munkahelyre vágysz. Bejelentett, hosszú távú munkát kínálunk rugalmas munkaidővel. Bónuszt, cafeteriát és borravalót is adunk, gyors fejlődési lehetőséget biztosítunk.