Nincs mese: így válunk szép lassan újra a kétkezi munkások országává

Friss statisztikák szerint 2018-ban az EU dolgozók 74 százaléka a szolgáltató szektorban dolgozott. Magyarországon azonban ez az arány csupán 67,7 százalék volt. Az iparban azonban egyre többen dolgoznak hazánkban, sőt 14 év folyamatos esés után, az utóbbi három évben újra növekedni kezdett az ebben az ágazatban tevékenykedők száma. Ezzel a szemben a mezőgazdaság szinte teljesen kiürül, 18 és leforgása alatt az ott dolgozók 43,2 százaléka egyszerűen köddé vált a magyar földekről.

Bár az EU-ban 2000-ben még csak a munkavállalók 66 százaléka dolgozott a szolgáltató szektorban, addig most, 2018-ban a foglalkoztatottak 74 százaléka - derült ki az Eurostat friss jelentéséből. A friss adatok megmutatják azt is, hogy ezzel ellentétben az iparban dolgozók aránya csökkent, 26 százalékról 22-re, 18 év leforgása alatt. Továbbá ugyanezen időszak alatt a mezőgazdasági dolgozók aránya is felére csökkent, az összes foglalkoztatott közül 8 százalékról (2000) 4 százalékra esett (2018).

A tagállamok között azonban most is nagyok az eltérések, a mezőgazdaságban például Romániában a foglalkoztatottak 23 százaléka dolgozik, Bulgáriában ugyanez az arány 18 százalék, Görögországban pedig 11. Miközben ez EU-s átlag 4,3 százalék. Az iparban dolgozók aránya is meglehetősen változó, az EU-s átlag 21,8 százalék, de például az éllovas Csehországban a munkavállalók 37 százaléka az iparban tevékenykedik, Szlovákiban a 32 százalékuk, Lengyelországban pedig 31 százalékuk.

De mi a helyzet itthon?

Magyarországon a munkavállalók 67,7 százaléka dolgozott a szolgáltatói szektorban 2018-ban, érdekes, hogy ez a szám 2000-ben még csupán 55,8 százalék volt. Ezzel együtt is a 2018-as számaink 6,3 százalékkal elmaradnak az EU-s átlagtól.

Az iparban dolgozók száma ugyanezen a vizsgált időszakon 2001-ben volt a legmagasabb hazánkban, akkor a munkavállalók 26,1 százaléka dolgozott ebben az ágazatban, 2018-ban viszont már csak 21,8 százaléknyian. Emellett érdekes tendencia az is, hogy míg 2001-től 2015-ig jószerivel évről-évre kevesebben dolgoztak az iparban, addig az elmúlt három évben, ha kevéssel is, de folyamatosan növekszik az ipari munkások száma hazánkban.

Magyarországon azonban a legdrasztikusabb változás az agráriumot érintette a munkaerőt illetően. 2000-ben ugyanis a hazai munkavállalók 12,5 százaléka itt dolgozott, 2018-ra viszont már csak az 5,4 százalékuk. Ez 18 év leforgása alatt 43,2 százalékos visszaesés. Persze még ezzel a rekord alacsony számmal is verjük az EU-átlagot 1,1 százalékkal.