Megállapodott a Volán és szakszervezet: ekkora béremelést kapnak a dolgozók

Az egységes autóbusz-vezetői bérrendszert is megvalósító, átlagosan 10 százalékos béremelésről kötött megállapodást március 12-én a Volánbusz és a Volánbusz Közlekedési Szakszervezet. A megállapodást a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége is egyetértőleg aláírta.

A konszenzusos bérmegállapodás alapján az átlagosan 10 százalékos béremelés mellett megvalósul az autóbusz-vezetők bérrendszerének egységesítése is. Az autóbusz-vezetői munkakörben megállapított bruttó alapórabér egységesen 1460 forint lesz, de az egy órára eső munkabér - a pótlékokkal együtt - elérheti akár a 2300 forintot is. Az egységesített alapbér mellett a járművezetők fizetésében átlátható pótlékrendszert vezet be a társaság.

A nem autóbusz-vezetői munkakörben foglalkoztatott szellemi és fizikai munkavállalók 8 százalékos általános béremelésben részesülnek. A szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók további átlagosan 2 százalékos differenciált bérfejlesztésre számíthatnak. Az egyéb fizikai munkavállalók esetében a differenciált bérfejlesztés minőségi pótlék bevezetésével valósul meg, amelynek összege bruttó 30 Ft/ledolgozott óra.

A bérelemelésre kizárólag a nem premizált munkakörben dolgozó munkavállalók jogosultak. A társaságnál az idei évtől egységesen bruttó 200 ezer forintos béren kívüli juttatási csomagból választhatnak a munkavállalók.

A bérmegállapodás valamennyi érintett munkavállalóra vonatkozóan 2020. április 1-jétől lép hatályba. Az év első három hónapjára a munkáltató egyszeri, bruttó 100.000 Ft összegű kiegészítést ad a béremelésre jogosult munkavállalóknak.

Címlapkép: Getty Images