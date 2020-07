Itt álomfizu, rugalmas munkaidő várja a magyar anyákat: mégsem mernek belevágni

Csúcsokat döntöget az informatikushiány, nem csak Magyarország, de az egész kontinens küzd ezzel a problémával. Szakértők szerint vannak még tartalékok a társadalomban, azaz lehetne még találni "képeznivaló" szakembereket, csak el kell velük hitetni, hogy képesek rá.

Az utóbbi néhány hónapban, mint tapasztalhattuk, felértékelődtek a digitális szolgáltatások és ezzel együtt a technológiai területen dolgozók szakértelme is: nagyobb szükség van jól képzett informatikusokra, mint valaha. Jelentős munkaerőhiánnyal küzd a szektor, a magyar cégek mindent megtesznek annak érdekében, hogy felkutassák az úgynevezett társadalmi tartalékokat, mint amilyenek a nők is, akiknek aránya még mindig elenyésző ezen a pályán.

Számítástechnika hajnalán

Holott a nők főszerepet játszottak a számítástechnika korai történetének alakításában, beleértve a női programozók kulcsfontosságú eredményeit is. Az első számítógépes algoritmust Ada Lovelace tervezte, Grace Hopper pedig először alkotott magasabb rendű programnyelvről gépi kódra fordító alkalmazást.

Kezdetben tudományos szakmának számított, de ahogy átalakult mérnöki területté, egyre kevesebb nő választotta. Manapság a programozás már sokkal inkább közelít “szakmunkához", így újra egyre több nő léphetne erre a pályára.

Mindezek ellenére továbbra is él a tévhit él a köztudatban, hogy a technológiai ágazatok inkább férfias szakmák, és ezeket a társadalmi berögződéseket nehéz meghaladni.

"IT területen jellemzően még alacsonyabb a női munkavállalók aránya, itthon ez 5-10 százalék körül alakul, miközben számos kutatás bizonyítja, hogy a vegyes csapatok hatékonyabban működnek, jobb a csapaton belüli dinamika" - mondta el a Pénzcentrumnak Varga-Baráth Barbara, a Green Fox Academy cégvezetője, majd hozzátette, azt látják egyébként, hogy az IT vállalatok is kifejezetten nyitottak arra, hogy több női fejlesztőt vegyenek fel.

Fontos, hogy ha IT-ról beszélünk, nemcsak a fejlesztői állásokra kell gondolni, számos más pozíció, például tesztelés, IT projektmenedzsment is elérhető a területen.

Ezzel egybevág számos magyar cég törekvése, hogy felhívják a figyelmet a problémára: "Azt tapasztaljuk, hogy a fiatal lányokkal sokszor úgy gondolják, hogy nem érdemes ilyen pályákban gondolkodniuk, és ha nem kapják meg a kezdő lökést, megerősítést, sokan nem is indulnak el ezen az úton. Holott a programozáshoz szükséges készségek, mint amilyen a szabályfelismerés és -alkotás, következetesség, alaposság és team-munka - nemektől függetlenek" - erősítette meg a Pénzcentrumnak Mátyás-Kollár Gabriella, a Morgan Stanley budapesti technológiai divíziójának operációs igazgatója. Éppen ezért az iparági szereplőknek korán, különösen a pályaválasztás előkészítése során foglalkozniuk kell azzal, hogy a diáklányoknak támogató környezetet, női példaképeket biztosítsanak, és megerősítsék bennük a hitet, hogy sok mindenre képesek.

A hosszú távú cél az lenne, hogy megforduljon a lányok pályaválasztási szokásaiban a ma még uralkodó trend, és felhívják a figyelmüket a remek karrierlehetőségeket nyújtó STEM pályákra, tájékoztatást es bátorítást kapjanak. És persze sok cég, szívesen lát olyan kollegákat is, akik más területről váltanak a programozásra.

"A nálunk dolgozó nőket Nők a Technológiában nevű belső hálózatunk segíti, célzott képzésekkel es változatos programokkal, amelyek nemcsak őket magukat célozzák meg, hanem a céljainkat támogató férfikollégákat is. Mentorprogramunk is kiemelten foglalkozik a női kollégák szakmai fejlesztésével, támogatásával" - vázolta a lehetőségeket Mátyás-Kollár Gabriella.

Mindenki érzi, hogy ez a jövő?

A legfrissebb adatok szerint (2015/16) a képzési területen a végzettek (1943 fő) 78,3 százaléka férfi volt, de azóta is egyre többen jelentkeznek informatikusképzésre, és ami nagyon fontos, hogy az első helyes jelentkezések száma is emelkedik - mondta el korábban a Pénzcentrumnak adott interjúban Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja. Az esti képzésük is nagyon népszerű, erre főleg munka mellett járnak a hallgatók, köztük is sokan vannak, akik fizetnek a képzésért, hiszen az óriási hiány vonzó fizetéseket szül: a Diplomás Pályakövetési Rendszer legfrissebb adatai szerint a kezdő programtervező informatikusok átlagjövedelme bruttó 420 799 forint.

A felsőoktatáson túl

Ma már azonban nem csak egyetemeken, főiskolákon képeznek informatikai programozókat, hanem bootcampekben, azaz kódoló iskolákban is. Közülük átlagosan 10-ből 3 női hallgatója van a Green Fox Academy-nek, ami nagyjából a háromszorosa a hazai IT szektorban jellemző aránynak. Ők tudatosan dolgoznak azon, hogy minél több női hallgatót vonzanak be, így évek óta nagyjából állandó ez az arány.

"Indítottunk például egy kifejezetten kisgyermekes anyukáknak szóló junior programozó képzést az Academy4MoMs-szal közösen. Ennek különlegessége, hogy az időbeosztás az anyukák ritmusához igazodik, emellett egy bölcsőde is a rendelkezésükre áll a képzés helyszínén. A cégek nyitottságát mutatja, hogy az első végzett évfolyamunkból az összes anyukának sikerült részmunkaidőben elhelyezkednie. Hiszünk benne, hogy nagyon fontos figyelmet fordítani az anyukákra, akik az egyik legnagyobb kiaknázatlan munkaerőtartalék ma Magyarországon.

Még sokat kell edukálni a cégeket ezen a területen, miközben felmérések is igazolják, hogy az anyukák nagyon erősek az idejük beosztásában, a fókuszálásban, vagy például a multitaskingban is. Ráadásul az IT kifejezetten jó karrierutat jelenthet a számukra, hiszen rugalmas lehetőségek - távmunka, részmunkaidő - tekintetében az egyik legerősebb szektor, így a munka-magánélet egyensúlya könnyebben megteremthető" - mondta el Varga-Baráth Barbara, a cég vezetője.

A gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó Újratervezés Programban ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatás indult májusban. A felnőttképzésre bárki jelentkezhetett, aki betöltötte 18. életévét, rendelkezett saját számítógéppel, interneteléréssel.

A Codecool képzésein az IVSZ legutóbbi auditálása alapján 20 százalékos volt a női hallgatók aránya. Ez egyébként néha több, néha kevesebb, de összességében elmondható, hogy javul az arány, egyre kiegyenlítettebb, mert egyre népszerűbb is ez a szakma a hölgyek körében - tudtuk meg Ferenczy Annától, a Codecool marketingvezetőjétől. Véleménye szerint ennek oka lehet, hogy egyszerre van benne kreativitás és rutinszerű munka. Továbbá a foglalkoztatók is egyre rugalmasabbak, akár otthonról is végezhető, így az időbeosztást is lehet egyedi igényekhez igazítani, nem csak önálló programozóként, hanem akár egy cég kötelékében is. A Codecool is szokott különféle együttműködéseket kötni, azzal a céllal, hogy közelebb hozza a nőknek a programozást, például az Imagilabs-et is támogatják, akik kifejezetten a tinédzserek számára népszerűsítik ezt a szakmát, de rendszeresen vannak kifejezetten nőket célzó nyílt napok, meetupok, vagy jeles ünnepeken nőknek szóló rendezvények.

