HR-katasztrófa közeleg Magyarországon: ki dolgozik majd ezek után?

A tapasztalatok szerint a cégek 90 százaléka a munkaerőhiányt okolja a vállalat növekedésének gátjának, a munkavállalók pedig sokszor azzal szembesülnek, hogy munkaerőhiány ellenére sincsenek eléggé megbecsülve és egymásnak adják a kilincset az állásinterjún. Akkor mi is az igazság, melyik oldalnak van igaza? Úgy tűnik, mindkettőnek - írja elemzésében a Hellovidék.

A hazai HR helyzetét elemezve a portál megemlíti, Baja Sándor, a Randstad Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a Portfolio által szervezett HR Revolution 2019 konferencián elmondta, hogy tapasztalataik az OECD országok közül Magyarországon a legnehezebb megtalálni a munkaerőt, holott a foglalkoztatás folyamatosan bővül. Az ügyvezető igazgató elárulta, hogy néhány éve még 55 százalék körüli volt a foglalkoztatottak aránya Magyarországon, mostanra ez az arány már közel 70 százalékra rúg.

Baja Sándor szerint azonban továbbra is problémát jelent a magyar társadalom elöregedése, idén például 141 ezer munkavállaló megy nyugdíjba, ugyanakkor a munkaerőpiacra belépő 18 évesek száma csupán 94 ezer. Az ügyvezető igazgató hozzátette, hogy jelentős, 13,8 százalékos a szürkén-feketén alkalmazott munkaerő aránya, akik körülbelül 600 ezer embert tesznek ki. A külföldön élők számát 450 ezer főre becsülik. Látható hát, hogy

van még tartaléka a munkaerőpiacnak, azonban ezeket az embereket meg is kell tartani.

Valami elcsúszott

A lap megjegyzi azt is, hogy Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2018. október-december időszakban 83 337 állás volt betöltetlen Magyarországon, ami nemzetgazdasági szinten a 2017-es év végéhez képest 13,8 százalékos növekedést jelent. A legtöbb üres álláshely továbbra is a feldolgozóiparban volt, ahol 22 482 üres álláshelyet regisztráltak. A feldolgozóipart az adminisztratív terület követi 10 101 betöltetlen pozícióval, majd a humán, egészségügyi és szociális ellátás 8 605 üres állással követi a sorban.

Ezt érintve Madár István, a Portfolio vezető elemzője a HR Revolution 2019 konferencián elmondta, hogy nem csak Magyarországon egyedi ez a jelenség, ugyanis a környező országokat is érinti a munkaerőhiány. Korábban a munkáltató válogathatott, munkaerőtöbblet volt. Most azonban egyre többször tapasztalják meg a cégek, hogy nehezen tudják a megfelelő embereket megtalálni a meghirdetett pozíciókba. Ezzel szemben a vállalatok folyamatosan tudnak új munkaerőt bevonni, melynek az üteme egyáltalán nem fékeződött. Emiatt - és amiatt, hogy több százezer emberrel többen dolgoznak most, mint a válság előtt - úgy tűnhet, hogy

nincs munkaerőhiány Magyarországon.

Mivel a munkanélküliség egyre alacsonyabb szintű, ezért úgy tűnhet, hogy egyre kevesebb a tartalék is, és már nem nagyon lesz ember, akit továbbra is be lehetne vonni a foglalkoztatásba. Ennek ellenére azonban meglepően sok közmunkás, munkanélküli és speciális inaktív van, akiknek a száma több százezer főt tesz ki.