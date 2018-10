Hiába vagy jobb szakember, ezért kap előbb fizetésemelést a kollégád, mint te

"Milyen tréning lesz ez? Aha, szoftszkillsz." - Általában ennél a mondatnál gondolok arra, hogy most van a pillanat, amikor mindenki azt hiszi, ugyanarról beszél és mindenki teljesen másra gondol" - írja a Pénzcentrum számára írt szakértői anyagában Nagy Andrea. A Parrish & Crawler International szakmai igazgatója, a Collins Dictionary alapján hozzátette:

A soft skillek alatt a szociális készségeket, kommunikációs készségeket, karaktert, attitűdöt, társadalmi és érzelmi intelligenciát, viselkedést értjük, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy eligazodjanak környezetükben, képesek legyenek másokkal együttműködni, céljaikat elérni.

"És mint a képzés-fejlesztés történetében oly sok esetben, most sem kell messze mennünk a hadseregek történelmétől" - vélekedik Nagy Andrea. Mint írja, ezúttal az amerikaiak felelnek az ügyért: 1972-ben jött a nagy ötlet, hogy osszuk fel a világot hard és soft skillekre. Mint azt lassan 5 évtizeddel ezelőtt kitalálták,

in other words, those job functions about which we know a good deal are hard skills and those about which we know very little are soft skills.

Azaz mindaz, amiről keveset tudtak, már ment is a kikönnyített kategóriába, egy olyan elnevezés gyűjtődobozába, ami 46 évvel később is életben van, amely Nagy Andrea szerint kellően komolytalan, kevésbé hangsúlyos színben tünteti fel minden tagját. Mint azt szakértői anyagában megjegyzi:

"Így lett a 'Hard skill' a szakmai tudás, a professzió, a mérhető, kézzelfogható végzettségek valódi eredmények gyűjtőszava.

A 'Soft skill' pedig a kissé megfoghatatlan, "úri mulatságok" kifejezése. Ahová olyasmik tartoznak, amelyeket józan paraszti ésszel simán kikövetkeztethetünk. Amelyeket nyugodtan beírhatunk az önéletrajzunkba akkor is, ha valójában sosem foglalkoztunk velük. Ugyan már! Hiszen ki ne tudna együttműködni vagy hatékonyan kommunikálni, kinek kellene a problémamegoldást gyakorolni. Nem kell ezeket megismerni, megtanulni, begyakorolni... "hát ha nem tudnám, hogy boldogulnék az életemben??" Valami ilyesmi lett a kifejezéshez kapcsolt valódi jelentés- és érzéscsomag."

Mindeközben egy Harvard tanulmányban azzal szembesítenek minket - hívja fel a figyelmet Nagy Andrea, hogy a munka világában elért eredményeink 80 százaléka a soft skillek eredménye és mindössze 20 százalék a hard skillek szerepe. Miközben...

Mindeközben mindennap találkozhatunk vezetőkkel és HR szakemberekkel, akik elmondják, hogy elsődleges prioritást élvez a kiválasztásnál az attitűd, a kommunikáció, a problémamegoldás, a kreativitás és másodlagos a szakmai tudás szintje. "Mert megfelelő hozzáállással minden megtanulható."

Mindeközben megtapasztaljuk, mennyire sok mindent kell megtanulnunk a poroszos iskolarendszerünkből kikerülve. Abból a rendszerből, ahol csak annak van múltja, gyakorlata és presztízse, amit mérni, számolni tudunk. Hogy hány évszámot vágsz fejből? Milyen matematikai szabályok gyakorlati alkalmazására vagy alkalmas? El tudod-e szavalni azt a verset? Minden, ami tény, lexikális tudás alapú, az fontos. Nem fontos, hogy tudsz-e úgy kommunikálni, hogy a másik azt az üzentet értse meg, amit Te átadni szerettél volna. Nem fontos, hogy tudod-e megtervezni egy napod, egy heted, egy célod elérését. Nem fontos, hogy fel tudsz-e oldani egy konfliktust, tudod-e kezelni a stresszt, felelősséget vállalni... Nem sorolom tovább. A mi iskolarendszerünkben nem fontos. Sok másikban az. De ez most rajtunk nem segít.

Mindeközben nem a fantázia szülte a helyzetet, amelyben a vezetői képzés első alkalmán, a vezető visszafogott hangon kérdezte a trénert: "ez olyan spirituális dolog lesz?" Mert őt is félrevezette a világ és nem tudta, hogy a 'Soft skillek' valójában a tudomány egyik legfontosabb részét képezik és szakmai utunk elengedhetetlen részei. Már ha sikeres szakmai utat szeretnénk.

"Szóval összefoglalva, munkatársaid, vezetőid túlnyomó többsége is abból a világból jön, ahol a munka világához szükséges kompetenciákat nem tanulta meg. Egy olyan világból, ahol ezeknek a skilleknek az értéket, fontosságát, mérési módját nem tapasztalta meg, sajátította el. Ugyanakkor a céged bukik majd el, ha ezeket a kompetenciákat nem tanuljak meg a kollégáid" - rögzíti Nagy Andrea. A Parrish & Crawler International szakmai igazgatója hozzáteszi:

Így nem maradt más lehetőségünk, mint feloldani a feloldhatatlannak tűnő helyzetet! Mert rengeteg dolgot változtattak már meg a világtörténelem során, ami elsőre megváltozhatatlannak tűnt.