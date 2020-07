Háromszázezres fizetés, ingyen szállás: kapkodnak a dolgozókért a Balatonnál

Az elmúlt években a balatoni vendéglátás legégetőbb problémája a munkaerőhiány volt: képzett és képzetlen munkaerőt találni egyaránt nagy nehézséget jelentett az éttermek és szállodák számára. Épp ezért a munkaadók egymásra licitáltak, még 1 millió forintos szakácsbérekről is lehetett hallani. Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet idén, a COVID-19 által megtépázott szezonban, vajon most mennyire kapkodnak a dolgozók után a magyar tengernél és mégis milyen fizetésekre lehet számtani?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Az elmúlt években folyamatosan arról lehetett hallani a magyar sajtóban, hogy a turisztikai szektor legégetőbb problémája a munkaerőhiány: képzett és képzetlen munkaerőt találni egyaránt nagy nehézséget jelent az éttermek és szállodák számára. A vendéglátóipari egységek épp ezért egymásra licitáltak, hogy megtartsák vagy megszerezzék a jó munkaerőt, és akár azt is vállalták, hogy betanítják a képzetlen új dolgozót.

Miután a 2018-ban és 2019-ben is rekordot döntött a magyar turizmus, várható volt, hogy idén sem lesz ez másképp, csakhogy közbeszólt a COVID-19.

Májusban a koronavírus-járvány hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 98,4 százalékkal, a belföldi vendégek által eltöltötteké 85,9 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

A szálláshelyek forgalma 92,7 százalékkal csökkent - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Júniusi adatok még nincsenek, de jó eséllyel élénkült a belföldi turizmus. Ahogy pedig érkeznek a vendégek, úgy szembesülnek a kihívásokkal a vendéglátósok: nagyon úgy tűnik, ahogy a korábbi években, úgy most is kapkodnak a munkaerőért.



Forrás: Facebook

Forrás: Facebook

Az egyik balatoni álláslehetőségeket kínáló Facebook-csoportban többen is kiírták, hogy szezonális munkát vállalnának a magyar tengernél. Látható, hogy azonnal többen is gyorsan reagáltak, kínálva valamilyen munkalehetőséget.

Így talált munkát Fanni is, akinek a bejegyzésére szinten többen reagáltak. Végül Szántódon helyezkedett el, konyhai kisegítőként. Elmondta, május óta keresett munkát, de májusban és júniusban alig voltak hirdetések, júliusban kezdtek munkatársakat keresni a balatoni helyek. Ő egy barátnőjével keresett állást, egy helyen szerettek volna dolgozni.

Hiába küldtük el az összes helyre az e-mailt az önéletrajzzal, hívtunk fel mindenkit, semmi visszajelzést nem kaptunk. Az esetek többségében fel sem vették a telefont, vagy ha mégis, akkor már csak egy embert kerestek, vagy azt mondták, küldjünk egy e-mailt amire persze sosem fognak válaszolni

- mondta. Aztán a bejegyzése alatt hirtelen rengeteg ajánlattal találta szembe magát. Az étterem, ahol dolgozik, biztosítja a szállást és az étkezést is, így minden megkeresett pénzt félre tud tenni. Mivel tanul, ezért egyelőre csak az idénymunka jöhetett szóba, azért ragaszkodott a Balaton-parthoz, mert a szabadnapokon így tud "nyaralni is". Hogy pontosan mennyit keres, azt nem árulta el, de úgy fogalmazott, "a fizetés most is igen jó".

Hogy kapkodnak a dolgozni vágyók iránt, mi sem bizonyítja jobban, hogy mi is próbáltunk telefonon érdeklődni, több, a napokban meghirdetett munka iránt, ám minden helyen közölték, már tárgytalan a hirdetés.

Változatos képet mutatnak a fizetések

Több álláshirdetésben közzétették a bért. Konyhai kisegítő-mosogató pozícióban találtunk olyan hirdetést, amely napi 8 órás munkavégzés, heti 6 nap vállalása esetén nettó 150-170 ezer forintot ígér, a szállást és az étkezést viszont biztosítják.

Pultos, felszolgálóként, borravaló nélkül nagyjából 300 ezer forintot lehet keresni, heti 6 napos munkavégzéssel, napi 10 vagy 12 óra munkával úgy, hogy a szállást és az étkezést a munkaadó biztosítja.

Szakácsként ennél valamivel többet lehet keresni, az egyik helyen például grill szakácsot keresnek, nettó 1300-1500 forintos órabérért, napi 10-12 óra munkára, szállást pedig biztosítanak. Ha heti hat, tízórás munkanappal és az 1500 forintos órabérrel számolunk, akkor a havi fizetés 360 ezer forint, amiből szállásra, étkezésre nem kell költeni.

Ez alapján tehát úgy tűnik, hogy a turizmus csökkenésével nem oldódtak meg egy csapásra a vendéglátósok évek óta húzódó problémái, és egy tapasztalattal rendelkező dolgozó számára most is tömérdek lehetőség áll rendelkezésre, ha a Balatonnál szeretne dolgozni idén nyáron.

Címlapkép: Getty Images