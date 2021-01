GYED, GYES utáni szabadság kalkulátor 2021: időarányos szabadság kalkulátor 2021 évére

Mennyi szabadság jár GYED után kalkulátor használatával? A GYES utáni szabadság kalkulátor 2021 során is mutatja, mennyi szabadság jár kalkulátor szerint, mennyi a szabadság.

A Munka törvénykönyve megköti, hogy minden magyar munkavállalónak egységesen jár egy meghatározott mennyiségű szabadnap, vagyis fizetett szabadság, ám számos befolyásoló tényező módosítja a szabadnapok végleges mennyiségét. Minden magyar munkavállalót érdekli, hogy pontosan mennyi az időarányos szabadsága és milyen kedvezményeket, pótszabadságokat lehet mellette igénybe venni például a gyermekek száma alapján. Ebben segít a mindenki számára elérhető ingyenes időarányos szabadság kalkulátor 2021 során is. Cikkünkben az időarányos szabadság kalkulátor 2021 használatával tájékoztatjuk olvasóinkat éves szabadnapjaik, pótszabadságaik mennyiségéről és arról, hogy mi a helyzet GYES esetén, illetve megtudjuk, mennyi szabadság jár GYED után kalkulátor használatával.

Időarányos szabadság kalkulátor 2021: mennyi alapszabadság jár?

A Munka Törvénykönyve rögzíti, hogy alapesetben minden magyar munkavállalónak évi 20 nap szabadság jár - ez minden esetben fizetett szabadság kell, hogy legyen. A szabadság kalkulátor megmondja azt is, életkorunk és eltartott gyermekeink száma után hogyan növekszik szabadnapjaink száma, illetve milyen más tényezők hatnak rá.

Mi minősül munkában töltött időnek a szabadság kalkulátor szerint?

A munkaidő-beosztás alapján történő munkakötelezettség alóli mentesülés mellett a következő szabadságok illetik meg a munkavállalót:

alapszabadság: évi 20 nap;

szülési szabadság: 24 hét (ebből 2 hét kötelező), ezalatt a fizetés 100%-a jár;

a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (maximum 6 hónapig);

tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés (maximum 3 hónapig);

keresőképtelenség;

egyéb esetek.

GYED és GYES utáni szabadság kalkulátor 2021

A gyermekgondozási segély (GYES) egy olyan juttatás, ami a gyermek 3 éves koráig alanyi jogon jár mindenkinek. Ebben az időszakban az egyik szülő, amennyiben kéri a juttatást, a gyermek 1 éves koráig nem mehet vissza dolgozni, 3 éves koráig pedig csak maximum heti 30 órában dolgozhat. A gyermekgondozási díj (röviden GYED) már jövedelemarányos juttatás, nem szociális alapú, 2 év munkaviszony a feltétele és a gyermek 2. életévének betöltéséig jár (lényegesen magasabb összeg a GYES-nél). A GYED mellett továbbá korlátlan mennyiségben lehet munkát végezni.

Fontos tudnivalók a GYED/GYES után

GYED és GYES után a szabadság kalkulátor 2021 során is figyelembe veszi a felhalmozódott szabadságot: ez a szülési szabadságból és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján számított szabadságból áll. Ezt a szabadságot a munkáltató a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell, hogy adja. Ha valaki nem szeretne ennyi szabadságot igénybe venni, választhatja a szabadság pénzben történő megváltását is. A munkaerőpiacra való visszatérést mindkét esetben jelenteni kell!

Időarányos szabadság kalkulátor 2021: hogyan növekszik szabadnapjaink száma?

Életkor alapján a munkavállaló a következő mennyiségű pótszabadságokat kapja az alap fizetett szabadság mellett:

A fiatal munkavállalók esetében (18 év alatt) évi +5 nap jár

Alapeset: 18-25 év között: 20 nap jár;

25. életévtől +1 nap;

28. életévtől +2 nap;

31. életévtől +3 nap;

33. életévtől +4 nap;

35. életévtől +5 nap;

37. életévtől +6 nap;

39. életévtől +7 nap;

40. életévtől +8 nap;

43. életévtől +9 nap;

45. életévtől +10 nap jár.

Tehát: egy nagykorú, 25 év alatti, gyermektelen, egészséges fiatalnak évi 20 nap szabadság jár a szabadság kalkulátor szerint, ám idővel egyre több időarányos szabadnapra számíthatunk, ami életkorunk alapján +10 napban maximalizálódik.

Mennyi szabadság jár kalkulátor szerint más esetekben?

A Munka törvénykönyve a munkavállaló gyermekeinek száma (16 évesnél fiatalabb gyermek esetén) engedélyez pótnapokat:

1 gyermek esetén +2 nap;

2 gyermek esetén +4 nap;

2-nél több gyermek esetén összesen +7 nap jár;

fogyatékkal élő gyermek nevelése esetén az alap, gyermekekre vonatkozó pótszabadság +2 nappal nő.

Ha a munkavállaló munkaviszonya évközben kezdődött vagy szűnt meg, a munkavállalás az év munkanapjainak hátralévő részével arányos mennyiségű szabadság és pótszabadság jár, amelyet az időarányos szabadság kalkulátor 2021 adatai alapján kikövetkezhetünk.

Szabadság kalkulátor 2021: egészségkárosodás, egészségkárosító körülmények

föld alatti állandó munkavégzés esetén évi + 5 nap;

ionizáló sugárzásnak kitett dolgozó (napi minimum 3 órán át) dolgozók esetén évi +5 nap;

minimum 50%-os egészségkárosodás esetén évi +5 nap (ezt a rehabilitációs szakértői szerv állapítja meg);

fogyatékossági támogatásra / a vakok személyi járadékára jogosultak esetén +5 nap.

Szabadság kalkulátor 2021 gyermek születése esetén

A gyermek születése esetén (halva született gyermeknél is) nem csak az anyának jár szülési szabadság, hanem az apának is, amelyet a szülés utáni 2 hónapban válthat be és ez a pótszabadság nem kerül időarányosításra:

1 gyermek után +5 nap;

ikrek után +7 nap jár.

