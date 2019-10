Fordulat a munkaerőpiacon? Már nem az informatikusok hiánya a legégetőbb

Szerdától indul az idén 49. alkalommal megrendezett Műegyetemi Állásbörze. A rendezvényen összesen 140 cég keres felsővégzettséggel rendelkező új munkavállalókat - pályakezdőket és több évnyi tapasztalattal rendelkezőket egyaránt. A legnagyobb kereslet idén villamosmérnökökre van, akiket az informatikusok majd a gépészmérnökök követnek. De mellettük keresnek még bölcsészeket és jogászokat is, illetve atomerőműbe ugyanúgy várnak új kollégákat, akár csak a légi irányítók közé.

A Portfolio november 20-i konferenciáján a munkavállalóbarát szervezet és környezet kialakítása lesz fókuszban. Részletes program, jelentkezés itt: Big Office HR Brand Day

Több ezer hazai és külföldi álláslehetőséget kínálnak két napon keresztül a Műegyetemen megjelenő vállalatok. Pályakezdőknek 104, tapasztalattal rendelkező munkavállalóknak 101, míg hallgatóknak 86 kiállító kínál nyitott pozíciókat. Az előzetes felmérés szerint a legnagyobb számban (83) villamosmérnököket, informatikusokat (80) és gépészmérnököket (67) keresnek, de más végzettséggel rendelkezőknek is bőven van miből válogatniuk.

56-44 cég kínál pozíciókat közgazdasági és pénzügyi területen. Műszaki menedzsert 53 vállalat keres, mechatronikai végzettséggel 47 cég ajánlatai közül lehet válogatni. Logisztikai, közlekedésmérnöki és vegyészmérnöki végzettségűeknek 37-25-26 cég kínál állást. Az építő- és építészmérnökök pedig 25-24 munkáltató ajánlatai közül válogathatnak. A kevésbé keresett bölcsész, természettudományi és jogi végzettségűeknek is több mint 18 cég hirdetett meg nyitott pozíciókat. 34 kiállítónk pedig olyan pozíciókat is hirdetett, melyek betöltéséhez nem szükséges szakképzettség

- mondta a Műegyetemi Állásbörze szervezője. Kiss Gergő hangsúlyozta, hogy a munkaadók sokszínűségére utal már a méretük is: a kiállítók között találni mindössze 10 főt foglalkoztató kisvállalkozást, ahogyan 105 ezres nagyvállalatot is.

Fontosnak tartja azt is, hogy ma már jóval nagyobb figyelmet fordítanak a már meglévő kompetenciákra, mint korábban. “Sokszor már önmagában a felsőfokú végzettség elég, kevésbé lényeges az, hogy pontosan milyen diplomával is rendelkezik az illető. Sok vállalat ugyanis fél-egy éves képzés keretében biztosítani tudja az adott pozícióhoz szükséges készségek és tudás átadását" - magyarázza. Ennek megfelelően olyan kiállító is van, aki szinte bárkit átképez másfél év alatt programozóvá úgy, hogy az időszak végére piacképes tudással rendelkező programozókká válhatunk. Kiss Gergő szerint komoly változás érzékelhető az állásbörzén az elmúlt 5 évben:

míg nem is olyan régen még az álláskeresők versengtek a pozíciókért, addig ma már fordított a helyzet.

“Jóval nagyobbak, szebbek és jobbak a standok, amelyeken több aktivitással is várják a jelentkezőket. Összességében szemmel láthatóan többet költenek employer branding-re a kiállítók, mint korábban" - magyarázza a szervező.

Miért van még mindig létjogosultsága egy állásbörzének az online állásinterjúk világában?

Kiss Gergő úgy látja, hogy egy ilyen rendezvényen sokkal könnyebb kitűnni. “Itt a személyiségünk, a kommunikációs készségeink is sokat számítanak, könnyebb kiemelkedni, mint a kinyomtatott CV-k és e-mailek tengerében" - mondja, hozzátéve azt is, hogy egy hagyományos toborzási folyamat során előfordulhat, hogy majd csak a 3-4. Körben lesz lehetősége a jelentkezőnek arra, hogy egyáltalán kérdezhessen. “A kiállító cégeknek ugyanakkor azt javasoljuk, hogy ne csak egy HR-es álljon a pultban, hanem legyen kint egy kolléga is, akitől szakmai dolgokat kérdezhetnek az álláskeresők, de fontos, hogy olyan is legyen, aki nemrég még a pult másik oldalán állt. Így ő könnyebben tud válaszolni a kezdők kérdéseire, hiszen szinte még ő maga is az."

A sikeres álláskereséshez nélkülözhetetlen felkészülést ingyenes tanácsadásokkal és előadásokkal segítik a helyszínen. Az esemény ingyenes és nyitott bárki számára, aki aktívan állást, gyakornoki pozíciót keres, vagy aki csupán tájékozódni szeretne a munkáltatók igényeiről és a könnyebb elhelyezkedés feltételeiről.