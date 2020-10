Ez aztán cafeteria: olcsóbb albérlethez juttatják dolgozóikat ezek a magyar cégek

Csapatépítők, céges autó, ingyenes étkezés, irodai masszázs - mind olyan munkáltatói márkát építő technikák, amelyek évek óta működnek és segítenek a cégeknek abban, hogy megtartsák a legjobb dolgozókat. Az employer branding következő szintje az, amikor a vállalat abban segíti a munkatársait, hogy azok kedvezményes áron tudjanak lakást bérelni. A külföldön már bevett szokást egyre több magyar cég is követi.

Az IKEA már 2017-ben házakat épített a Reykjavíkban élő dolgozói számára, de az egyszerű lakásbér-támogatásra is sok példa van világszerte - most Magyarországra is elérkezett ez a gyakorlat.

Az OTP és Groupama Biztosító partnerségre lépett egy megfizethető prémium albérleteket kínáló céggel, hogy alkalmazottjaik kedvező áron bérelhessenek lakást a fővárosban. A lakások gépesítettek és profi lakberendezők által bútorozottak, ám az árakat úgy alakították ki, hogy a középkategóriával is versenyezni tudjanak: egyes lakások akár már havi 130.000 forinttól bérelhetők.

A két vállalatnak ráadásul semmibe nem kerül a lakhatás ilyen jellegű támogatása, mindössze tudatniuk kell munkavállalóikkal a kedvezményes lakásbérlés lehetőségét. A lakásokat kínáló cég titka abban rejlik, hogy egyedi üzleti modell szerint működik: a hasonlóan nagy portfólióval rendelkező property management vállalatokkal ellentétben ingatlanjaik a cég saját tulajdonában vannak, így lehetőség van arra, hogy rugalmasan kezeljék az árakat és jelentős kedvezményt adjanak a bérleti díjból, ami a hosszútávú együttműködés alapja a partnereikkel.

Ahhoz, hogy a munkatársak a maximumot tudják nyújtani, nagyon fontos, hogy hol és milyen körülmények között élnek, hol tudnak pihenni munkaidő után. A felelős munkáltatók már korábban is próbálták támogatni a munkatársak lakhatását - cafeteria juttatásként - a Flatco megoldása viszont abban is egyedi, hogy nem kell a cafeteriát felhasználni, hiszen ez a támogatás semmibe sem kerül a cégnek. Az alkalmazottak közelebb, jó minőségű, újépítésű lakásokba költözhetnek anélkül, hogy többet kellene fizetniük bérleti díjként

- mondta el Jacoby Márta, a cég ügyvezetője, és hozzátette: "Bízom benne, hogy egyre több vállalat ismeri majd fel, hogy a minőségi lakhatás milyen nagy mértékben járul hozzá a munkatársak közérzetéhez és ezáltal a hatékonyabb munkavégzéséhez. Napjainkban, amikor egyre többen dolgoznak home-office-ból, még fontosabb, hogy az otthoni munkahely kényelmes és munkára alkalmas legyen."

Címlapkép: Getty Images