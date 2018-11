Elárulta a Microsoft igazgatója, miért a férfiak uralják a hazai IT-szektort

"Nekünk oda kell menni tobozozni, ahol a fiatalok vannak. Ez az utóbbi időben a social media, de gorsan változnak a trendek" - Szentpétery Boglárkával, a Microsoft Magyarország HR vezetőjével beszélgettünk a munkaerőhiányról, toborzásról és arról, hogy lehet a kamaszlányok érdeklődését fenntartani a természettudományok iránt, hisz ők lehetnek a jövő tartalékai. Interjú.

Pénzcentrum: Hány ember dolgozik jelenleg a Microsoft Magyarország kötelékében? Mekkora a hiány, és hogyan alakult az elmúlt években a létszám?

Szentpétery Boglárka: Jelenleg mintegy 230 dolgozónk van, és ez a szám nagyjából változatlan. Természetes mozgások minden cégnél vannak, de azért mi tartjuk ezt a létszámot.

Hogy alakul a magyarországi leányvállalaton belül a hölgyek aránya?

Nincs okunk panaszra, a Microsoft Magyarországban kiegyensúlyozott a férfi-női arány. Ami a vezetőséget illeti, az pedig átlag fölötti, hiszen 70 százaléka az úgynevezett leadership teamnek nő a budapesti leányvállalatnál.

2017. július 5-től irányítja a Microsoft Magyarország HR tevékenységét. Akkor úgy nyilatkozott: összhangban a cég globális missziójával, legfőbb szakmai küldetésemnek tekintem, hogy segítsem kollégáimat abban, hogy megvalósíthassák a bennük rejlő lehetőségeket a fejlődő szemléletmód segítségével. Ez pontosan mit jelent?

A Microsoftnál nagy hangsúlyt fektetünk a vállalat fejlesztését támogató szervezeti kultúrára és a hatékony és fenntartható növekedési szemlélet - Growth Mindset - kialakítására.

Ez a mindennapokban a munkatársaink számára olyan munkahelyi és szellemi környezet megteremtését és megőrzését jelenti, amiben motiváltak, ahol szabadon gondolkodhatnak és tevékenykedhetnek, ahol nem büntetjük a hibázást, tanulnak a tapasztalatokból, keresik a lehetséges fejlődési pontokat és kimondottan keresik a lehetséges együttműködést a szervezeten belül, és kívül is, a vállalat partnereivel.

Hagyományos módszerekkel is keresnek még munkaerőt?



Attól függ, ma mit nevezünk hagyományosnak. Annyi bizonyos, hogy nekünk oda kell mennünk toborozni, ahol a fiatalok vannak. Ezek jellemzően az utóbbi időben a social media felületek, de azon belül gyorsan változnak a trendek.

Valószínűleg a digitális forradalom elsőszámú irányítójánál kevés vállalat látja jelenleg pontosabban, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Melyek azok a területek egy nagy tech cégnél, amelyeket egyelőre, a következő 10 évben még nem fog kiváltani a mesterséges intelligencia?



Generációs és evolúciós okai is vannak, hogy alapjaikban megváltozott képességekre van szükség a munkaerőpiacon.

Egyfelől az aktívak között egyre meghatározóbbá válik az ábécé végi betűkkel jelzett generáció, másfelől olyan változások zajlanak, amelyeket a negyedik ipari forradalom gyűjtőnév alá szokás besorolni. Ezeknek a változásoknak azok lesznek a nyertesei, akik magas fokú problémamegoldóképességgel, kreativitással, kritikus gondolkodásmóddal és fejlett kognitív készségekkel rendelkeznek. A magyarázat elég egyszerű: a technológia fejlődésével párhuzamosan egyre magasabb szintűvé válik az automatizáció, ami egyre jobban felértékeli a szociális és érzelmi intelligencián alapuló készségeket. Ezzel egyidőben mind meghatározóbb lesz a csapatmunka.

Segíthet a technológia a küszöbön álló világméretű munkaerőkrízisen?



A jelenleg kialakulóban lévő munkaerőkrízisnek nagyon sok társadalmi gazdasági oka van, amelyeknek egy részére adhat választ és megoldást a technológia, de olyan része is van, amelyeket egészen más aspektusból kell megközelíteni. Ugyanakkor a most még sokak előtt mumusnak tűnő AI, mesterséges intelligencia megoldások éppen ebben lehetnek majd segítségünkre: a rutinszerű, ismétlődő válaszokat, lépéseket kívánó feladatok elvégzésében az AI segítségével pótolható lesz a munkaerőhiány egy része.

Rainer Strack, a BCG humán erőforrásokkal foglalkozó vezető szakértője szerint 2030-ra Európában a munkavállalók száma jelentősen le fog csökkenni: globális munkaerőválság érheti el a világot, várhatóan 8 millió képzett munkavállaló hiányzik majd csak a német piacról. Az Y-generáció, az idősek és a nők: ez a három csoport menthetné meg a cégeket a katasztrofális munkaerő válságtól. A Microsoft is nyit ezek felé a csoportok felé?



Az idősek és az Y, Z generáció tagjaival nagyon jó tapasztalataink vannak. Inspirálóan hatnak a vállalatra és a szenior kollégákra, egyre nagyobb általuk a kihívás. Ez a generáció vágyik leginkább szabadságra, rugalmasságra, ugyanakkor nem riadnak vissza a felelősségtől sem. Ők ugyan talán kevésbé alkalmazkodóképesek, viszont a vállalatokat egyre inkább a fiatalabb generáció igényeire kell szabni, ugyanis egyre több munkavállalónk kerül ki ebből az életkori csoportból. Ami a hölgyeket illeti, egy idei, nemzetközi, reprezentatív kutatásunk kimutatta, hogy

a természettudományos diplomával rendelkezőknek csupán egyötöde nő. A fiatal lányok 15 éves koruk körül elveszítik érdeklődésüket az ilyen tantárgyak iránt. A fiúk sokkal jobban el tudják magukat képzelni informatikusként, természettudósként vagy mérnökként, ez pedig súlyos következményekkel járhat a jövő munkaerőpiaci helyzetére nézve.

Ha arra bíztatjuk a lányokat, hogy tanuljanak tovább a természettudományok területén, közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy áthidaljuk a nemek aránya közti különbséget és megoldjuk a jövő munkaerő piaci problémáit. Hogy közelebb hozzuk a technológiát és a természettudományokat a 13-17 éves lányokhoz és megmutassuk az informatika érdekes oldalát, létrehoztuk a DigiGirlz kezdeményezésünket, melynek keretében minden tavasszal izgalmas, különleges programokat szervezünk a számukra.

A német HR szakember szerint a jövőben a kereslet és a kínálat sem fog találkozni, azaz jól képzett munkaerőből óriási nagy hiány lesz egy évtized múlva. Készülnek erre az időre, képzik például a saját dolgozóit?

A vállalat folyamatosan szervez házon belüli online tréningeket, továbbképzéseket. Fontos cél, hogy a munkatársak akkor is tisztában legyenek és szélesítésék ismereteiket a legújabb fejlesztésekkel, ha nem közvetlenül azon a területen dolgoznak. Ilyen előretörő területek pl. a mesterséges intelligencia vagy a kvantum számítógépek világa, amelyekről rengeteg online videó, szöveges magyarázat, infografika, ppt és demó áll az ismereteiket bővíteni kívánó kollégáink rendelkezésére belső weboldalainkon.

Mennyire nyitottak a magyar dolgozók az átképzésre?

Nálunk a folyamatos tanulni vágyás egy nagyon erős elvárt tulajdonság már a felvétel során is, ezért ezügyben valószínűleg a magyar átlag fölött áll a Microsoft.

A munkaerőtervezés lassan fontosabb lesz, mint a pénzügyi tervezés - minden nagy cég esetében - tudni kell honnan szereznek képzett, elkötelezett munkaerőt. Nemzetközi cég lévén át tudják csoportosítani a szükséges munkaerőt, ha éppen arra van szükség. Ezen kívül támogatják cégen belüli külföldi munkalehetőségeket?



Az üzlet-stratégiai célokat figyelembe véve hozunk döntéseket személyzeti kérdésben is. Mindig azokra a területekre csoportosítjuk erőforrásainkat, ahol a legnagyobb hatást tudjuk elérni tevékenységünkkel. Bizonyos funkciókat országos szintről globális szintre emeltünk, de az a trend mindig is jelen volt a cégünk életében.

MI-nek köszönhetően várható, hogy végre kevesebbet kell dolgoznunk a jövőben vagy Ön szerint folytatódik a trend és egye több és több időt töltünk majd munkával?



Nem kell ahhoz IT szakembernek lenni, hogy tudjuk: a mesterséges intelligencia fejlődése és terjedése az emberi civilizáció egy új korszakát nyitja meg.

Az AI - a nevével ellentétben - nem lesz annyira ’mesterséges’, mint az eddigi technológiáink voltak, hiszen a számítógépek folyamatosan növekvő kapacitásaival épp az ember végtelen kreativitását fogja kiaknázni és kibővíteni.

Az AI magát a technikát, azon keresztül pedig az emberi társadalmak működését/működtetését változtatja meg - otthonok, kis- és nagyvállalkozások, közintézmények, közszolgáltatások és közösségek, egész települések működését. Sőt, bátran kijelenthető, hogy épp az AI-vel lesz igazán emberi a számítástechnika, illetve általában a technika.

Egy felmérés szerint, melyben összesen 200 ezer munkavállalót kérdeztek meg arról, mi a legfontosabb számára a munkahelyén, a legtöbben azt a választ jelölték meg, hogy Az, hogy megbecsüljék a munkáját - a fizetés a lista 8. helyén áll csupán. Hogy működik és milyen gyakoriak a teljesítményértékelések?



Természetesen van vállalati szintű teljesítményértékelési rendszerünk. Mindemellett a kollégák rendszeresen visszajelzést adhatnak és kérhetnek nemcsak felettesekről (és -től), hanem bármely kollégájuktól (és- ról), akivel egy projekten együtt dolgoztak.

Egy tech cég életében nagyon fontos, hogy az ott dolgozók kreatívak legyenek: ehhez egy munkaadó, hogy segítheti hozzá a dolgozóit? Kreatív környezettel? Otthoni munkavégzéssel?



Ha valaki itt a székházunkban kicsit körülnéz, az már azonnal láthatja, hogy mi már most igyekszünk előbbre járni ezen a téren, mint egy átlagos hazai cég. A kollégák emeletenként egyetlen nyitott irodában, shared-desk munkakörnyezetben dolgozhatnak, azaz mindenki oda ül le, ahol épp aznap kedve tartja, nincsenek állandó kijelölt munkaállomások. Az épületben van egy un. játszó szoba, ahol pingpong, csocsó asztal, darts, és persze Xbox, Minecraft is van, amikkel időről időre szünetet iktathatnak be a feszített munkatempó közé. Rengeteg kisebb-nagyobb, a kreativitást serkentő, és a Skype-on keresztüli csatlakozást is lehetővé tévő tárgyaló áll a rendelkezésükre. Természetesen szélessávú interneteléréssel mindenütt, így akár kint a parkban, a Duna parton, szabad levegőn, vagy otthon is dolgozhatnak.