Elárulta a Házasodna a gazda Peti gazdája: Örökre ez lesz az első az életemben

Nemrég ért véget az RTL Klub idén is elindított népszerű párkereső műsora, ahol gazdák és gazdasszonyok keresik életre szóló társukat. A Házasodna a gazda című realityben hétről hétre figyelhetjük, ahogy kedvenc gazdáink próbálják megtalálni az igaz szerelmet és közben megismerhetjük életüket, hogy mivel foglalkoznak, hogyan telnek a mindennapjaik. A HelloVidék most Peti gazdát kérdezte arról, hogy miért választotta a halgazdálkodást, hogyan építi karrierjét és válaszainak köszönhetően igazi szakmai titkokba is betekintést kaphattunk.

HelloVidék: Talán mondhatjuk, hogy alapvetően, ha gazdálkodásról beszélünk, akkor elsőként nem a halgazdálkodás jut eszünkbe. Miért választotta pont ezt az irányt? Már gyerekként is ez volt a terv?

Gothár Péter (Peti gazda): Valóban jóval kisebb számban van halastó Magyarországon, mint termőföld, így kevesebben is foglalkoznak ezzel az ágazattal. Én ebbe születtem bele, hiszen édesapám is halgazdálkodással foglalkozik, így már kisgyerekként is a tómederben játszottam, fogtam a halakat és amibe csak tudtam már akkor is igyekeztem segíteni. Közelállt a szívemhez ez az életmód, ezért abban biztos voltam, hogy mezőgazdasági területen szeretném folytatni, hiszen már gyerekkoromban is ott ültem apám mellett a traktorban és amikor csak lehetett vele voltam a tóparton. Vízügyi középiskolába kerültem, majd a vizes irány kissé megakadt az életemben és építőmérnöki karon tanultam, de végül visszaeveztem a kezdetekhez és itt kötöttem ki.

A szakma fortélyait inkább tapasztalat alapján tanulta meg vagy volt valamilyen szakirányú képzés is, amit elvégzett?

A vízügyi középiskolában elsősorban a vizek kezeléséhez kapcsolódtak a szakmai tárgyak. A halászati részhez később végeztem el egy OKJ képzést, de amit legjobban tudok hasznosítani az egyértelműen a gyerekkorom óta, tapasztalatok és apukám munkája által magamra vett tudás.

