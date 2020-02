Egyre több az ilyen álláshirdetés: ötszörös a túljelentkezés, nem véletlen

Az év első hónapjai továbbra is az álláskeresések időszaka: kíváncsiak voltunk, vajon a karrieroldalak érzik-e a mozgolódást, aktívabbak-e a hirdetők és a keresők. Kiderült, melyek most a legkeresettebb szakmák, ahogy az is, egyre többen mozdulnak el a transzparencia irányába, azaz nyíltan kezelik a béreket. Éppen ezért sok cég már az álláshirdetésbe belefoglalja, mennyit lehet majd keresni náluk. A tapasztalatok szerint akár ötször többen is jelentkeznek, ha képet kapnak, nagyjából mennyit lehetne a fizetésük.

A számok azt mutatják, hogy az év első hónapjaiban látványosan megugrik az álláskeresők száma, és ilyenkor találni a legtöbb friss ajánlatot a hirdetőoldalakon. Január végén, február elején a cégek az új terveikre, céljaikra összpontosítanak, és igyekeznek az ehhez szükséges humán erőforrást minél hamarabb megtalálni. December második felében már szinte mindenki szabadságon van, az az időszak nem annyira szerencsés álláskeresési szempontból, január elején még alig jöttek vissza a HR-esek és az ügyvezetők, vagy ha igen, a teljesítményértékelésekkel vagy a bónuszfizetésekkel vannak elfoglalva. De a kezdeti lanyha időszak után beindul a munkaerőkereslet, és egészen nyárig erőteljesen aktív. A nyári szabadságolások idején aztán megint lelassul, hogy utána ősszel ismét beinduljon:

"Tehát január végétől kezdve a cégek már ismét tudnak összpontosítani: kitűzik az új célokat, elkezdik teljesíteni a terveket, minden fontos szereplő ismét jelen van, megnyitják a pozíciókat, mindenki éber: sokkal nagyobb eséllyel lehet ilyenkor elhelyezkedni" - összegzi tapasztalatait Korcyl Kinga, vezetőfejlesztő, ACC business coach.

Van esély!

"Jelen munkaerőpiaci feltételek között mindenki találhat munkát, aki tesz magáért. Lehetséges, hogy éppen nem a személyes prioritásainknak minden tekintetben megfelelő állás jön velünk szembe, de ha időszakosan egy szinttel lejjebb is kell adnunk, mint a korábbi pozíciónk, akkor sincs minden veszve, hiszen bármelyik nap rábukkanhatunk az álomállásunkra a folyamatosan frissülő hirdetések között" - áll a Profession.hu közleményében.

Ezt a szakemberek is megerősítették. "Minden egyes számunk teljes mértékben alátámasztja a fent említetteket: jelenleg óriási az aktivitás a munkaerőpiacon. A SimpleJob-nál már január közepén túlszárnyaltuk a decemberi jelentkezésszámot, ami abból a szempontból érthető is, hogy a december szinte fél hónapnak számít" - mondta el a Pénzcentrumnak Lukács Beáta, a cég alapítója, majd hozzátette, az év első hónapjaiba az látszik, hogy valóban elkezdtek az emberek keresgélni:

Az viszont még beszédesebb, hogy az eddigi rekord november hónapot is túlszárnyaltuk januárban 24 százalékkal: ennyivel többen küldik be év elején a jelentkezésüket a hirdető cégekhez.

De az is látszik, hogy a HR-esek picivel később kezdenek el visszarázódni a munkába, ők inkább csak január második hetében kezdtek el a hirdetésekkel foglalkozni újra, talán ennek köszönhetően is a hirdetések számának növekedése februártól igazán érezhető.

Új irányvonal

"A trendanalízis alapján elmondható, hogy a január a legerősebb hónap, ez mind a feladott álláshirdetések számában, mind pedig az álláskeresők aktivitásában megfigyelhető. Decemberben viszont ez a szám elmarad az átlagtól" - mondta el a Pénzcentrumnak Göröcs Lili Melinda, a Profession HR vezetője, majd hozzátette:

Azt látjuk, hogy továbbra is rengeteg mérnökre, IT szakemberre lenne szükség, illetve nagyon nagy a kereslet a betanított szakmunkásokra is, ahogy a különböző területeken működő értékesítőkre, és vendéglátóipari dolgozókra. De nem szabad kifejteni a pénzügyi és szállítmányozás-logisztikai területeket sem: itt szintén óriási a hiány a szakemberekből.

Persze ahogy a hiányszakmák, úgy a feladott hirdetések is folyamatosan változnak, átalakulnak, ma már például egyre több cég teszi le a voksát a transzparencia mellett: "A hirdetéseink 8 százaléka tartalmaz béradatot, melyek esetében kimutathatóan több a jelentkezés: akár 3-4-5-szöröse is. Mi is próbáljuk edukálni, ez irányban terelni a hirdetőinket, sőt, jó példát mutatva, mi magunk is megjelenítjük a béradatokat, amikor új munkavállalót keresünk. Amint ebből gyakorlat lesz, egyre többen kezelik nyíltan a kérdést már a hirdetésben is, el fog terjedni széles körben."

Lassulás? Na még mit nem?

"Lassulás egyáltalán nem figyelhető meg, sőt, az általánosan érzékelhető munkaerőhiány problémája továbbra is jelen van, a SimpleJob által megcélzott kereskedelemben és a belépő pozíciókban pedig továbbra is nagy a fluktuáció, Magyarországon ez a szám átlagosan 38 százalék. Ráadásul újabb generációk lépnek be az álláskeresői piacra, és ma már nem csak azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudjuk őket integrálni, hanem azzal is, hogyan szólítsuk meg őket, hogyan jutassuk el az ajánlatunkat nekik" - mondta el Lukács Beáta, majd hozzátette

Mi azt látjuk, hogy ami látványosan megváltozott a piacon az az, hogy kevesebb jelentkezés érkezik egy-egy meghirdetett állásra, azokért is többet kell tenni. Míg 4-5 évvel ezelőtt még a toborzók válogathattak, addig most már keresniük kell minden lehetőséget, hogy eljutassák az állásajánlatukat az álláskeresőkhöz. Sokkal aktívabbnak kell lenniük, keresni kell minden lehetőséget, ami sikeresen szólítja meg az általuk keresett munkaerőt.

"A HR tech piacon pedig nem lassulást, hanem robbanást prognosztizálnak, éves átlag 24 százalékos növekedést. Mi magunk is teszteljük a chatbotok beléptetését a kiválasztási folyamatokba, első körben a profilozást 'chatbotosítottuk', de az igazi újdonságunk a kiválasztásba való beszállás, amellyel már teljeskörűen le tudjuk fedni a piacot, egész az álláshirdetéstől a beléptetésig" - vázolta a jövőt Lukács Beáta.

Reális célok, reális elvárás

Az nagyon fontos, hogy jó minőségben pályázzunk. Csak azért, mert most kezdődik a szezon, ne adjuk be hirtelen az önéletrajzunkat bárhová, ez óriási hiba. Inkább dolgozzunk még egy hetet rajta, legyen megfelelő a minősége és a tartalma, de mai még fontosabb, hogy reális elvárásokkal induljunk neki, és releváns pozíciókra adjuk be. Ilyenkor a másik oldalról is elindul egy kínálat, több ajánlat van kint a piacon, de a verseny is fokozódik, ezért is érdemes odafigyelni, hogy tényleg minőségi legyen az a CV - javasolja Korcyl Kinga.

