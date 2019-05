Durva: heti 1 milliós fizetésért keresnek magyar lányokat Svájcba

Csábítónak tűnő ajánlattal toboroznak magyar lányokat Svájcba, feltehetően erotikus munkára: heti 1 milliós fizetést kínálnak, állításuk szerint legálisan. Azt azonban kevesen tudják, hogy legálisan mindössze 90 napot lehet dolgozni prostituáltként egy évben az alpesi országban, arról nem is beszélve, hogy az emberkereskedelmet és a prostitúció elősegítését szigorúan büntetik.

Szerkesztőségünk két női tagjának is ugyanazon a napon dobta fel a Facebook azt a hirdetést, melyben svájci munkára keresnek lányokat-hölgyeket heti egymillió forintos fizetésért. A hirdetésen első ránézésre látszik, hogy erotikus munkáról van szó, hiszen a hirdető kihangsúlyozza, hogy nem utcán és nem is bárban kell dolgozni, hanem lakásban - amiről képeket is mellékelt.

Svájcban, ahogy több más európai országban is legális a prostitúció, gazdasági tevékenységnek minősül, cserébe viszont szigorú szabályok között lehet csak űzni. Egészen addig, amíg az illető szabad akaratából végzi, védve van.

A prostitúció szabályozásának célja a negatív mellékhatások minimalizálása, és a szexmunkások általános körülményeinek javítása saját védelmük érdekében. Prostituáltként csak nagykorú (18. életévét betöltött) személy dolgozhat. Az Európai Unió tagállamainak azon állampolgárai, akikre vonatkozik a Személyek szabad mozgására vonatkozó egyezmény, 90 napos munkavállalási engedélyt kaphatnak önfoglalkoztatóként - olvasható "Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése" (RAVOT-EUR) című projekt honlapján.

Kizsákmányolás

Fontos kiemelni, hogy az emberkereskedelmet és a prostitúció elősegítését szigorúan büntetik az alpesi országban, tehát amennyiben egy harmadik fél kényszerítésére történik, azoknak már súlyos következményekkel kell szembenézniük. A fenti hirdetésről nem tisztünk megállapítani, hogy kimeríti-e a törvényben foglalt "prostitúcióra való felbújtás esetét", próbáltunk elérni jogi szakembert az esettel kapcsolatban, amint válaszol, frissítjük a cikket.

A legfontosabb intézkedés a svájci büntető törvénykönyv 182. paragrafusa, amely bűncselekménynek minősíti a szexuális kizsákmányolás, munka célú kizsákmányolás, illetve emberi szervek eltávolítása céljából történő emberkereskedelmet. A cikkely a palermói protokoll nemzetközi definíciójára épül. A bűncselekmény legfeljebb húsz év fegyházzal büntethető.

Rengeteg történetet olvashattunk az elmúlt években, melyekben a magyar nők számoltak be arról, miképp rabolták el és kényszerítették vagy vették rá őket és prostitúcióra, úgy, hogy egy fillért sem láttak az általuk megkeresett tényleg milliós összegekből. A 28 éves Zita például egy budapesti buli után másnap reggel Svájcban ébredt egy magyar családnál, akik nem hagytak neki más választást, mint hogy egy bárban kezdjen el dolgozni és pénzért árulja magát - olvasható az Abcúg riportjában.

Helyben van a segítség

Minden kantonban működik tanácsadó szervezet, de a területre specializálódott civil szervezetek is megfelelő segítséget nyújtanak az emberkereskedelem áldozatai számára szállás biztosítása, gondozás és tanácsadás a stabilizációs fázis alatt, orvosi ellátás és jogi tanácsadás. Több központ működik minden kantonban, ezek egyéni tanácsadást nyújtanak telefonon vagy személyesen a központokban. Más civil szervezetek (Astree, Trafficking.ch) védett szállás lehetőségét kínálják.

A Svájcban dolgozó prostituáltak döntő hányada közép-kelet-európai, ezen belül is magyar, éppen ezért sok helyben működő civil szervezet alkalmaz magyar szociális munkásokat is, hogy a nyelvi nehézségek se okozzanak problémát. Az Állami Bevándorlási Hivatal pedig 2010 óta nyújt segítséget az emberkereskedelem áldozatai számára az önkéntes hazatéréshez és a reintegrációhoz.