A legtöbb magyar munkavállaló legalább egy családtagját támogatja a fizetéséből

A családtagok közvetlen támogatásának lehetősége egy új, többek között a járvány hatására felmerülő elvárás, amit a munkavállalók a juttatási csomagokkal szemben támasztanak - ez derült ki egy friss, több mint 1600 fő megkérdezésével készített online kutatásból. A válaszok tanulsága szerint a dolgozók igényeit jelentősen befolyásolja a koronavírus teremtette helyzet, még fontosabbá vált a családtagok támogatása, módosultak a jövedelmi kilátások és a fogyasztási szokások. A munkavállalói juttatási rendszerekkel szemben támasztott igények között várhatóan tartósan jelen lesz a családtagok támogatásának lehetősége.

Sokakat érint kedvezőtlenül a jövedelmek csökkenése - vagy az attól való félelem -, így nem csoda, ha a család anyagi biztonsága a járványhelyzet kockázatai miatt előrébb került a személyes preferencialistákon. De mit tehet egy vállalat a koronavírus-járvány idején, a gazdasági nehézségek közepette, hogy segítse a dolgozóit? Milyen eszközei vannak, illetve lesznek 2021-ben a támogatási lehetőségek kiaknázására, milyen megváltozott társadalmi igényeket kell kielégítenie a béren felüli juttatások rendszerének? Milyen szerep jut ebben a munkavállaló családtagjainak támogatásának? - a többi között erre keresték a választ a pénzügyi és HR-szakemberek egy juttatási szakértő segítségével a Fókuszban a megélhetési juttatások! című kerekasztal-beszélgetésen csütörtökön.

Az eszmecsere fókuszában az a kutatás állt, amely idén novemberben, több mint 1600 Edenred-felhasználó megkérdezésével készült annak felmérésére, miként érintették a járványhelyzet társadalmi és gazdasági hatásai a juttatási rendszerekkel szembeni elvárásokat Magyarországon. A kutatás adatai rávilágítottak arra, hogy a megváltozott körülmények között megnőtt a családtagok támogatását szolgáló lehetőségek szerepe, ugyanakkor a válaszokban a meglévő támogatási rendszerek hiányosságai is kiütköztek. Miközben a jelenlegi helyzetben kevesebben és kevésbé tudják igénybe venni például a rekreációra, a szabadidő aktív eltöltésére irányuló juttatásokat, az érdeklődés az olyan megoldások felé fordult, amelyek a családtagok támogatását teszi lehetővé, sőt, ösztönzik azt.

Fata László juttatási szakértő szerint a 2020-as és a 2021-es év is azt várja a munkáltatóktól, hogy folyamatosan, mégis professzionálisan alkalmazkodjanak a dinamikusan változó helyzethez: "Az »improvizációhoz« elengedhetetlen, hogy előre fel legyünk készülve az egyes lehetőségekre. Nem csak az üzleti környezet, hanem a munkavállalói igények is folyamatosan változhatnak. Egyik héten az otthoni iroda kialakítása, a következőn az egészség, majd aztán a nehéz helyzetbe került családtagok segítése lehet a munkavállalói fókuszban." A szakértő szerint a jó juttatási csomag összeállításához munkáltatói célok és a munkavállalói igények összehangolása a kulcs. Így a siker záloga, hogy az adott üzleti környezetben a munkáltató megismerje az éppen aktuális munkavállalói igényeket, és saját céljai mellett ehhez igazítsa a kínálatot.

A kutatás alátámasztotta, a megkérdezettek - döntően aktív munkavállalók - 72 százaléka jelenleg is támogatja egy vagy több családtagját (főként a gyerekeket, a házas- és élettársakat, illetve a szülőket), ugyanakkor a támogatott családtagokkal a szűk többség (53%) nem él közös háztartásban. A támogatás fő formája a családtagok részére végzett bevásárlás, de gyakori a készpénz, illetve átutalás formájában nyújtott segítség is. Erre a válaszadók zöme a jövedelmének 5-20 százalékát költi, de egytizedük esetében 50 százalék fölött van a családtagok támogatására szánt jövedelemarány. Azok esetében, akik szívesen segítenének ezen a módon a családtagjaiknak - és szükség is lenne rá a családjukban - a legtöbben (31%) azért nem teszik, mert nem telik rá. A támogatottak a segítséget jellemzően élelmiszerre, ruhára, gyógyszerre és rezsire költik, vagyis ezek a családtagok közötti transzferek láthatóan az alapvető szükségletek kielégítését szolgálják, és például egy rugalmas, kártyás juttatási megoldás útján is fedezhetőek lennének.



A támogatások szerepe olyan jelentős, az igény pedig annyira kézzelfogható, amit egy jól működő juttatási rendszer kialakításánál nem lehet figyelmen kívül hagyni. Erre utal az is, hogy a családtag-támogatás lehetőségét a munkavállalók el is várják. Csaknem kétharmaduk szerint a munkáltatónak is feladata a munkavállalók családtagjainak támogatása, 77%-uk - ha lehetősége lenne rá - szívesen választana olyan juttatási formát, amelyet közvetlenül megoszthat a családtagjaival, négyből hárman pedig olyan munkahelyen szeretnének dolgozni, ahol adott ez a családközpontú juttatási forma.

"A SWIETELSKY Magyarország 2021-ben is olyan béren kívüli juttatásokat igyekszik biztosítani a munkavállalói számára, ahol - akár a SZÉP kártyán, akár az Egészségpénztáron, vagy akár az Iskolakezdési támogatáson keresztül - közvetlenül vagy közvetetten a családtagokat is tudja támogatni" - hívta fel a figyelmet a panelbeszélgetésen Zóka József, a SWIETELSKY Magyarország Kft. HR vezetője.



Azt a kutatás kérdéseire érkezett válaszok is egyértelművé tették, hogy egy rugalmas, a valós igényeket követő és tényleges élethelyzetekre megoldást kínáló juttatási rendszer kézzelfogható HR-előnyöket nyújthat a munkáltatóknak is. Hasonló véleményen van Tóth Kinga is, a DIEGO Kft. HR specialistája.

"A koronavírus-járvány következtében kialakult gazdasági helyzetben a béren kívüli juttatások lehetőségeinek, választható elemeinek bővítésével hozzájárulhatunk a munkavállalók, családtagjaik, közvetlen hozzátartozóik változó szükségleteinek hatékony támogatásához. A juttatási rendszerek rugalmas alakításával a munkáltatók is pozitív hatásokat érhetnek el munkavállalóik körében" - erősítette meg Tóth Kinga.



A kutatás válaszaiból kiolvasható legfőbb következtetés tehát, hogy a munkavállalók kifejezetten nyitottan fogadnának egy olyan juttatást, amely alkalmas a családtagok közvetlen támogatására: egy ilyen rugalmas, sokoldalú megoldás, az idei évben tapasztaltakhoz hasonló rendkívüli körülmények között hatékony segítséget és vonzó lehetőséget jelentene számukra.

"A juttatások adják meg a kompenzációs rendszerek rugalmasságát, és egy ilyen változó környezetben, mint a mostani, épp ezt a rugalmasságot kell kihasználni. Az igény szerintünk és a társadalom szerint is egyértelmű. Nemhiába tűzte a kormányzat is a zászlajára a családok támogatását. Mi, az Edenred részéről mindent megteszünk, hogy a munkavállalói igény a legkisebb energiabefektetéssel realizálható legyen: létrehoztunk speciális termékeket, körbejártuk az adókörnyezetet, dolgozunk az adminisztrációs teher csökkentésén, de tény, hogy a döntés maga és a megvalósítás egy újabb erőpróba lehet a HR-eseknek. Az Edenredre mindig számíthatnak, és abban is biztosak lehetnek, hogy a munkavállalóik nagyon hálásak lesznek - összegzett Szendrő Tamás, az Edenred Magyarország ügyvezető igazgatója.

Címlapkép: Getty Images