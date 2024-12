Magyarokat toboroz a német cég targoncásnak: nettó 700 ezer a fizu, végzettség nem kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Németországi targoncás munkalehetőség jelent meg a TikTokon, ahol a DonauStaff havi nettó 2 300 eurós fizetést kínál, amelyből a szállás költségeit levonva 1 700 euró, vagyis körülbelül 704 ezer forint marad a munkás kezében havonta. Magyarországon ezzel szemben a targoncások nettó bére 250–350 ezer forint között mozog. A német bér jelentősen magasabb, még a vásárlóerőt figyelembe véve is, ám a külföldi munkavállalás nyelvtudást és saját autót is feltételez. A kérdés, hogy megéri-e vállalni ezt a lehetőséget, miközben hazai állások is elérhetők.

Címlapkép: Getty Images

