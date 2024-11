Szinte biztos: rövidebb munkahetet vezethetnek be, rengeteg dolgozó fog jól járni a jövőben

A technológia fejlődésével az emberiségnek is jobb dolga lesz - erről beszélt egy nagy bank vezetője.

Az a generáció, amely most születik, valószínűleg már csak háronm és fél napot fog dolgozni hetente - erről a JPMorgan Chase Bank vezetője, Jamie Dimon beszélt a Bloombergnek adott interjújában. Az interjúban a bankvezér arra is utalást tett, hogy a mesterséges intelligencia szerinte hatékonyabbá teszi az emberek munkáját.

Dimon arról is beszélt, hogy a technológia fejlődésével mindig is volt olyan, hogy emberek munkáját vette el, csakhogy adott helyette másikat is. Megjegyezte, hogy az ő bankjánál már egy ideje használjákj a mesterséges intelligenciát, és az nem vett el munkahelyet, viszont sokkal könnyebbé tett a munkatársaknak bizonyos folyamatokat, ezáltal maga a munkavégzés is egyszerűbbé és átláthatóbbá vált.

A technológiai fejlődés, közte a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése pedig szerinte azt fogja eredményezni - a három és fél napos munkahét mellett - hogy a ma születő gyerekek már 100 évig élhetnek, és nem fogják ismerni például a rákbetegséget sem.