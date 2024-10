Hatalmas a verseny itthon ebben a szakmában: sok a fiatal, egyre jobbak vagyunk ebben is

Egyre több a fiatal itthon a virágkötői szakmában, de kiélezett a verseny, mert ők már máshogyan tanulják, mint a régebbiek - erről beszélt egy világbajnok virágkötő.

Mindig jelen lesz a virágkötészet, mint szakma, nem kell attól tartani, hogy valaha elavul - erről beszélt a HelloVidéknek Sutus Henrietta kecskeméti virágkötő, aki hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt sikerrel szerepelt. Megosztotta azt is, hogy bár a szakma igazán szép és kiélhető benne a kreativitás, az idősebb, régebb óta dolgozó virágkötők még máshogyan tanulták a mesterséget.

Sutus Henrietta szerint ez versenyhelyzetet is teremt a szakmán belül, de így mág jobban kiélhető a kreativitás, de itthon is rengeteg lehetősége van a fiataloknak, ha ezt a szakmát választják.

Szerintem itthon is rengeteg lehetőség van a fiatal virágkötők számára. Számos elismert virágkötő dolgozik hazánkban, akihez be lehet jutni és tanulni tőlük. Külföldön is hasonló a helyzet; ott is akadnak neves szakemberek, akiket szinte minden virágkötő ismer, tudják, honnan jöttek, és akik szintén mindenben támogatják a fiatalokat

- fogalmazott a világbajnok virágkötő. Az eredményei pedig magukért beszélnek: nem csak a vlágbajnokságon lett első, de számos más versenyt is sikerrel vett.

Részt vettem a III. Botanica Kupán Debrecenben, amely Nemzetközi Virágkötészeti Verseny volt, ahol Magyarországon kívül Romániából, Horvátországból, Mexikóból, Szlovákiából, Hollandiából, Észtországból és Spanyolországból is érkeztek versenyzők. Itt az ifjúsági összetett verseny második helyezettje lettem. Ez a verseny egyben a herningi válogató is volt a jövőre megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra, ahova beválogattak. Szerintem az emberek nem nagyon tudják, hogy milyen versenyek ezek, nincsenek velük tisztában. Nagyobb publicitást lehetne adni a szakmai versenyeknek hogy többen megismerjék azokat. Nagyon büszke voltam magamra, hogy képviselhettem Kecskemétet és Magyarországot a virágkötészetben. Fantasztikus élmény volt

- mondta még Sutus Henrietta.