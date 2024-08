Magyarokat toboroznak német álommelóra: teljesen legális, egy nap 40 ezret fizetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár hivatalosan véget ér a nyár, a fesztiválhangulat még tart: szeptember 7-8. között rendezik meg Berlinben a Lollapalooza fesztivált, ahol magyar fiatalok számára kínálnak munkalehetőséget. A napi 7-8 órás munkával két nap alatt akár bruttó 80 ezer forintot is kereshetnek a résztvevők, ami a 25 év alattiak esetében nettó összeget jelent. A munka egyszerű feltételekhez kötött, és a szervezők a szállást, valamint a kiutazást is biztosítják. Az órabér 5 000 Ft, amihez különböző pótlékok is társulnak, így a résztvevők a fesztiválozás mellett anyagilag is jól járhatnak.

Ugyan a héten hivatalosan is véget ér a nyár, ez nem jelenti azt, hogy a fesztiválok sincsenek még a meleg őszi hetekben. Az egyetemek jellemzően csak szeptember 2. vagy 3. hetén indulnak, így a fiataloknak még van lehetőség kedvenc előadóikat hallgatva búcsúztatni a nyarat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ahogy nyáron arról írtunk többeknek lehetősége volt úgy részt venni a világsztárok fellépésein, hogy mellette dolgoztak, így kerestek némi pénzt is gyakorlatilag ingyenesen élvezhették a bulit. A napokban jött szembe egy hirdetés a neten, hogy a Berlinben megrendezésre kerülő Lollapalooza fesztiválra keresnek magyar fiatalokat, fesztivál helyszín-, kemping takarításra, szaniter helységek, WC-k, tusolók takarításra, tisztán tartásra. A napi munkaidő átlagosan 7-8 munkaóra a fesztivál idején, tehát szept. 7 és 8 között. Mik az elvárások és mit kapunk érte? Az elvárásokat tekintve nem hosszú a lista, tulajdonképpen csak néhány tétel van megfogalmazva. Úgy mint 18. életév betöltése, nappali tagozatos hallgatói jogviszony vagy fizetett magyarországi TB jogviszony megléte, érvényes elsőfokú orvosi alkalmassági (megszerzésében segítenek a jelentkezéskor), valamint a dolgozni akarás és pontos, precíz munkavégzés. Ami pedig különösen érdekes, hogy a magyar állampolgárság is a kötelező feltételek között szerepel, tehát konkrétan magyaraoknak van kiírva a munka.

Jól látható, hogy az elvárások listája valóban nem túl hosszú, iskolai végzettség, jogosítvány, sőt még német nyelvtudás sem szükséges. Mindezért cserébe a bérezés óránként br. 5 000 Ft/óra, ezen felül 25% éjszakai pótlék, 50% vasárnapi pótlék és 100% ünnepnapi pótlék, osztrák fesztivál esetén pótlékok: 50% szombati, 100% vasárnapi és ünnepnapi pótlék. Tehát a 2 nap alatt megkereshető bruttó 80 ezer forint 16 óra munkával, ami 25 év alattiak esetén a nettó összeget is jelenti. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A szállásban és kiutazásban is nyújtanak segítséget, szállás: saját sátorban, elkülönített sátorhelyen, a kiutazás pedig közösen nagy- illetve mikrobuszokkal, melynek költsége 30 000 Ft/fő/turnus. A munka magyar bejelentéssel történik, jelentkezni online és élőben az eudiákok budapesti irodájában is van lehetőség a szerződéskötéssel együtt. Ezeken felül pedig garantálják, hogy a bérkifizetés legkésőbb a turnus végétől számított 8 naptári napon belül megtörténik. A KSH adatai szerint 2024. áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 645 300, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 444 000 forint volt. A vendéglátószektorban pedig átlagosan bruttó 415 ezer forint a kereset havonta, tehát 8 órás munkával számolva naponta bruttó kb. 20 ezer forintot keresnek itthon a szektorban, tehát nettó 13 500 forint, ami jóval alacsonyabb, mint a napi 40 ezer forintos kereset. De még a egy korábbi cikkünkben a Mind-Diák szakértője szerint is az itthoni fesztiválokon az átlag diákmunka-órabérek bruttó 1 600-2 500 forint között mozogtak, ami szintén jóval 5 000 alatt van.



Címlapkép forrása: MTI/EPA/Fernando Bizerra Jr.

