Éhbérért tengődnek a magyar közigazgatás dolgozói: ebből még komoly felmondási hullám is lehet?

Az elmúlt öt évben a kormányzati vezetők, köztük államtitkárok, miniszterek és a miniszterelnök jelentős fizetésemelésekben részesültek, míg az alacsonyabb rangú kormány- és köztisztviselők fizetése alig változott - jelentette a 24.hu.

Míg a kormányzati vezetők fizetése több tíz százalékkal nőtt, addig a kormányhivatalokban és egyéb közigazgatási intézményekben dolgozó alkalmazottak jellemzően csak egy alkalommal kaptak emelést, ami mindössze 10 százalékos volt. Az alacsony fizetések, amelyek gyakran két-három diplomás alkalmazottakat is érintenek, jelentős megélhetési problémákat okoznak, és sokan szégyellik a munkájukat.

A kormánytisztviselők és köztisztviselők bérszintje a garantált bérminimumhoz van kötve, ami jelenleg bruttó 326 ezer forint. Az alacsony bérek és a pluszjuttatások hiánya, valamint a megbecsülés hiánya miatt a munkavállalók jelentős része elégedetlen. A dolgozók gyakran nem kapnak semmilyen elismerést, és a köztisztviselők napja sem hivatalos ünnep. A szakszervezetek hiába próbálnak változtatásokat elérni, a kormány eddig nem reagált a bérfejlesztési javaslatokra.

Az állami vállalatok esetében is takarékossági intézkedéseket vezettek be, amelyek főként a személyi jellegű kiadások csökkentésére irányulnak. Ez a döntés ugyan nem érinti a közszolgáltatásokat, de egyes vállalatoknál bércsökkentéseket és munkahelyek megszűnését eredményezheti. A szakszervezetek figyelmeztetnek, hogy a további megszorítások súlyos működési problémákat okozhatnak, és már most is feszült az állami vállalatok költségvetése.