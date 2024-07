Ez nem tartott sokáig: az ő munkájukat máris feleslegessé tette az AI

A mesterségesintelligencia-alapú kereskedőalgoritmusok már most gyorsabbak, pontosabbak és sokkal olcsóbbak, mint az emberek – a kockázatok viszont hatalmasak. Egyes devizapárokon az ügyletek több mint 75 százalékát már a mesterséges intelligencián (MI) alapuló algoritmusok bonyolítják le a Wall Streeten – írja a VG a Bloomberg körképe alapján. éből, melyet a legnagyobb befektetési bankok együttműködésével állítottak össze.

A napi 7,5 ezermilliárd dolláros forgalmat lebonyolító devizapiac nagyágyúi, köztük a BNP Paribas, a JPMorgan vagy éppen a Goldman Sachs, egymással versengve igyekeznek a másikénál olcsóbb, gyorsabb, hatékonyabb és könnyebben kezelhető kereskedőalgoritmusokat készíteni, amelyeket már nemcsak a vállalati ügyfelek és az alapkezelők, de a fedezeti alapok is egyre nagyobb mértékben használnak fel saját működésük során - írja a lap. A szakértők szerint a hatalmas tőke felett rendelkező, profi befektetők elsősorban azért használnak algoritmusokat az emberi brókerek helyett, mert ezek sokkal gyorsabbak, alaposabbak, és sokkal több adatpontot tudnak figyelembe venni a parancsok végrehajtása során, ezzel minimalizálva a tranzakciók során fellépő hibalehetőségeket. Csakhogy ez addig tart, amíg nem történik valami rendkívüli a piacokon, ilyenkor elengedhetetlen az emberi közbelépés.

Az alapvető probléma ilyenkor az, hogy a piaci likviditás egy pillantás alatt elillan, így az algoritmusok nem tudják terveik szerint nyitni-zárni pozícióikat – mondta el Joseph Pach devizapiaci szakértő. A Wall Street ezen szegmensében átveszik a stafétát az algoritmusok, mely ahhoz vezethet, hogy a váratlan adatok megbolygatják a rendszert. A devizapiac destabilizálásán túl azonban más fronton is okoznak gondokat az algoritmusok: mivel nemcsak minőségben, de árban is folyamatos a verseny a befektetési bankok között, ez ahhoz vezet, hogy a Wall Streetre kevesebb pénz folyik be a tranzakciók lebonyolításáért cserébe, ami jelentősen csökkenti a nagybankoknál maradó szabad készpénz mennyiségét – ez pedig az eszközök további fejlesztésére is kifejti a hatását - írták.