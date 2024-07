Tényleg esélytelen nyáron új munkát találni? Nem feltétlenül: így érdemes nekifogni

A nyár nem éppen az álláskeresés ideje, de azért nem reménytelen a helyzet. Bár nem ebben az időszakban a legszélesebb a kínálat a munkáltatói oldalon és lassul a kiválasztás folyamata is, de jellemzően nem húzzák le a rolót a vállalkozások. Igenis van esély álláskeresőként, bár szükség van egy kicsit több türelemre.

„Sokakban a nyár a szabadságok és a pihenés hónapjaiként él, ennek ellenére bőven van már olyan munkáltató, amely nyáron hirdeti meg az új lehetőségeket, hogy ősszel már a kiválasztott kollégával kibővített csapattal kezdje a munkát” – árulta el Katkics Attila, HR szakember. Ez egy kiváló időszak arra, hogy átgondoljuk szakmai életutunkat, eldöntsük, hogy jó helyen vagyunk-e, vagy eljött-e az idő egy új kihívásra.

„HR szakemberként azt tanácsolom, hogy ha szeretünk a jelenlegi munkahelyünkön dolgozni, akkor keressük a nyílt és őszinte kommunikációt a vezetőnkkel, optimális esetben belátó és megértő fülekre találhatunk – kevés vállalkozás engedheti meg magának, hogy egy jó munkaerőt elveszítsen” – hangsúlyozta Katkics Attila. Ha azonban megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy váltunk, akkor először pályázati anyagunk, önéletrajzunk karbantartásával kezdjük! Poroljuk le a régi anyagot, az önéletrajzunk legyen naprakész és igényes, mindenképpen tartalmazzon aktuális fényképet, legyen jól tagolt és két oldalnál lehetőség szerint ne hosszabb. Kiemelten figyeljünk a nyelvhelyességre és a helyesírásra!

„Ne feledjük, 5-10 másodpercünk van jelöltként, hogy felkeltsük a figyelmet – egy rosszul strukturált, hiányos, esetleg nyelvtanilag hibás önéletrajz azonnal negatív benyomást kelt” – hívta fel a figyelmet a szakember. „Ha elkészült az anyagunk, adjuk oda egy barátunknak, hogy fussa át, több szem, többet lát!” – tette hozzá Katkics Attila.

Nem csak a kánikula izzaszthat meg

Akit behívnak interjúra, mindenképpen készüljön fel a cégből, gondolja át az eddigi pozícióit, milyen kiemelkedő eredményei voltak, és gondolkozzon el azon, hogy milyen szempontok, kérdések kerülhetnek elő a megpályázott munkakörnél. „Az interjún figyeljünk a testbeszédre, ezt sokan teljesen figyelmen kívül hagyják, pedig nagyon meghatározó. Ne becsüljük alá, hogy egy szép nyári napon megejtett interjú is komoly stresszhelyzet, éppen ezért öltözzünk komfortosan, önazonosan, semmiképpen se késsünk!” – tanácsolja a HR szakember.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kézfogás igenis számít, legyünk határozottak, pozitívak, merjünk kérdezni! A bérről is szó fog esni, így mindenképpen készüljünk bruttó és nettó bérigénnyel

- tanácsolja a szakértő. Katkics Attila azt is fontosnak nevezte, hogy ha végül nem is a miénk az állás, ne érjük be egy sablon visszautasítással, hanem keressük a kapcsolatot és jelezzük, hogy hibáinkból építkezni szeretnénk.