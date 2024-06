Tucatjával rúgták ki a banki alkalmazottakat: így próbáltak csalni, de bukta lett a vége

A Wells Fargo bank több mint egy tucat munkavállalóját bocsátotta el, miután kiderült, hogy szimulált billentyűzet-használattal próbálták meggyőzni munkaadójukat arról, hogy dolgoznak. Mindez a Financial Industry Regulatory Authority vizsgálata nyomán derült ki - írja a The Guardian.

A Wells Fargo bank több mint tizenkét alkalmazottjától vált meg, akiket azzal vádoltak, hogy szimulálták a billentyűzet használatát, ezzel téves benyomást keltve aktív munkavégzésről. A Financial Industry Regulatory Authority felé tett bejelentés alapján az elbocsátásokat követően nem tisztázódott, hogy az érintettek otthoni vagy irodai környezetben követték-e el a cselekményt. A Wells Fargo hivatalosan is támogatja a hibrid munkavégzést, lehetőséget biztosítva alkalmazottainak arra, hogy változó helyszíneken dolgozzanak. A vállalat képviselője hangsúlyozta az etikus magatartás fontosságát és azt, hogy nem tolerálják az ilyen jellegű viselkedést.

Az egérmozgást követő eszközök és szoftverek, amelyekkel az aktív munkavégzés látszatát lehet kelteni, könnyen hozzáférhetőek és olcsón beszerezhetőek az online piactereken. Ezek az eszközök úgy lettek tervezve, hogy megakadályozzák a számítógépek alvó üzemmódba való átmenetét anélkül, hogy valós tevékenység történne.

A távmunka gyakoriságáról szóló adatok szerint az Egyesült Államokban a fizetett munkanapoknak csak egy kisebb rész zajlik otthonról, ami jelentős változást mutat a Covid előtti időszakhoz képest. A nagyobb pénzintézetek közül többen is szigorú álláspontot képviselnek az otthoni munkavégzés kapcsán. Például a Bank of America és a Goldman Sachs is intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy alkalmazottaik rendszeresen megjelenjenek az irodában.

A JP Morgan vezérigazgatója nyilvánosan kifejtette véleményét arról, hogy bár megérti az ingázás okozta nehézségeket, ez nem befolyásolja a vállalati jelenléti politikát. A pandémia idején felerősödött munkahelyi felügyelet vitákat váltott ki világszerte. A Microsoft például bocsánatot kért egy olyan rendszer használata miatt, amely túlzott mértékben monitorozta alkalmazottainak tevékenységét.

Egy brit kutatóintézet "disztópikusnak" nevezte a túlzott munkahelyi felügyeletet és annak potenciálisan diszkriminatív hatásait. Az amerikai Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsának főtanácsosa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy bizonyos felügyeleti módszerek akadályozhatják a szakszervezetekhez való csatlakozást.