Rettentően nagyot nézhetnek emiatt a magyar dolgozók: ez sem úgy van már, mint régen

Bár a hiányszakmákban nem kérdés, hogy továbbra is keresik a cégek a munkaerőt, más területeken ez nem ilyen egyértelmű. Egyesek szerint stagnálás figyelhető meg, míg mások szerint ugyanúgy a kereslet-kínálat szabályoz, mint eddig. Milyen most a munkaerő-piaci helyzet, mit tapasztalhatnak a munkavállalók és a munkaadók?

A szakemberek szerint 2024 több szempontból is a változások éve a munkaerőpiacon. Munkavállalói oldalon úgy tűnhet, nehezebb most munkát találni, mint korábban: több fórumon is arról beszélnek az álláskeresők, hogy végzettségtől függetlenül zárt ajtókon kopogtatnak, ha új munkahelyen szeretnének elhelyezkedni. Munkaadói oldalról számos külső, gazdasági tényező indokolhatja ezt a (valószínűleg átmeneti) stopot, már ha valóban beszélhetünk stagnálásról a munkaerő-felvételt tekintve - írja közleményében a Man at Work.

„Azt látjuk, ha jelenleg meg is figyelhető egy kis óvatosság néhány partnerünk részéről, ez a későbbiekben valószínűleg enyhülni fog. Annál is inkább, mert a hírek szerint továbbra is 300 000 fő hiányzik a magyar munkaerő-piacról, ami szintén azt jelzi, hogy a cégeknek kell a munkaerő” – mondta Baradits Bulcsú, a Man at Work munkaerő-kölcsönzési üzletágvezetője.

Ehhez kapcsolódóan az üzletágvezető kiemelte azt is, hogy – bár jó tapasztalataik vannak a harmadik országbeli munkavállalókkal – külföldi munkavállalót csak akkor érdemes kiajánlani a partnerekhez, amikor már nincs elég magyar álláskereső.

"A magyar munkaerő-toborzás, illetve és az új emberek felvétele bizonyos szektorokban valóban nehezebb lehet, ezért is szoktuk kiemelni partnereinknek a megtartás fontosságát. Az elégedett munkaerő lényeges szerepet kap egyrészt a termelés szempontjából, de segíthet a toborzásban is az ajánlói rendszeren keresztül" – magyarázta Baradits Bulcsú.

A kérdést tehát az, hogyan gondoskodhat egy cég az elégedett munkaerőről, akit hosszabb távon is meg tudnak tartani? Az egyik legjobb út persze, ha kinevelik – erre szolgálnak a különböző, és egyre több vállalatnál elérhető gyakornoki programok –, illetve a beilleszkedést segítő kezdeményezések is.