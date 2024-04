Veszedelmes betegség terjed a magyar dolgozók között: ezek a tünetei, nem szabad félvállról venni

Egy amerikai folyóiratban közzétett új kutatás szerint a fiatal felnőttkori rendszertelen munkarend hosszú távon komoly egészségügyi és mentális problémákhoz vezethet, beleértve az alvásminőség romlását, a fizikai és mentális funkciók csökkenését, valamint a rossz egészségi állapotot és depressziós tüneteket.

A rendszertelen munkarend által okozott hátrányok, mint a fáradtság és a családdal töltött idő hiánya, jól ismertek. Azonban új kutatások rávilágítanak arra, hogy mindez súlyosabb hosszú távú egészségügyi következményekkel is járhat. A PLOS ONE folyóiratban megjelent tanulmány szerint a rendszertelen munkaidő negatívan befolyásolhatja az általános egészségi állapotot és a társadalmi életet. Dr. Wen-Jui Han, a New York-i Egyetem Silver School of Social Work professzora szerint a vizsgált munkarendek nagy része nem felel meg a stabil nappali munkavégzésnek, ami jelentős egészségügyi problémákhoz vezethet.

A tanulmány kimutatta, hogy azoknál, akik változatos munkarendben dolgoznak, nagyobb valószínűséggel alakulnak ki alvásproblémák, fizikai és mentális funkciók romlása, rosszabb egészségi állapot és depressziós tünetek 50 éves korukra. A kutatás azt is vizsgálta, hogy ezek az összefüggések hogyan kapcsolódnak a társadalmi helyzetükkel összefüggő tényezőkhöz - írja a CNN.

A tanulmány több mint 7300 résztvevőjének adatait elemezték, akik az 1979-es National Longitudinal Survey of Youth résztvevői voltak. Az eredmények rámutattak arra, hogy a rendszertelen munkarend különösen negatívan érintette az egészséget a középkorúak körében.

Persze van megoldás: a dolgozók enyhíthetik ezeket a negatív hatásokat bizonyos stratégiák alkalmazásával, mint például egészséges táplálkozással és rendszeres tesztmozgással. Fontos továbbá az alvás körülményeinek optimalizálása és rendszeres egészségügyi ellenőrzéseken való részvétel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Összegezve, bár sokan szembesülhetnek nem szabványos munkaidővel kapcsolatos kihívásokkal, létezik lehetőség ennek negatív hatásainak mérséklésére. Az egyén proaktív hozzáállása kulcsfontosságú lehet az általános jólét elősegítése érdekében.