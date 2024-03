Szülési szabadság kalkulátor 2024: a szülési szabadság hány nap, hogyan igényelhetjük meg?

A fiatal házasok életében előbb-utóbb bekövetkezik a gyermekvállalás időszaka, ami együtt jár azzal az eshetőséggel, hogy az anya rövidebb, vagy akár hosszabb ideig arra kényszerül, hogy visszavonuljon a munkaerőpiacról. Járjunk utána, mi az a szülési szabadság, mi a szülési szabadság lényege és a szülési szabadság hány nap leforgása alatt biztosítja az anya számára a pihenőidőt, mire számíthatnak a gyermekvállalás előtt álló párok a szülési szabadság ideje alatt! Melyek a szülési szabadság 2024 évi legfontosabb tudnivalói, mit ír a szülési szabadság kalkulátor?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a gyermekszülés előtt álló kismamák, gyermekvállalást tervező családok számára. Tudd meg, mi az a szülési szabadság, mik a szülési szabadság szabályai, mennyi a szülési szabadság időtartama és hogyan zajlik a szülési szabadság igénylése Magyarországon! Amellett, hogy eláruljuk, mennyi szülési szabadság jár a szülési szabadság kalkulátor szerint, azt is megtudhatod, a szülési szabadság ki fizeti, és hogy a szülési szabadság a fizetés hány százaléka! Nézzük, mennyi a szülési szabadság időtartama, a szülési szabadság mennyi idő, van-e kötelező szülési szabadság és milyen juttatások járnak a szülési szabadság 2024 évi igénybevétele esetén az anyának, illetve a későbbiekben, a szülési szabadság után milyen támogatások igényelhetőek a kisgyermek nevelésére!

Mi a szülési szabadság?

Elsősorban tisztázzuk, mi az a szülési szabadság, mi a szülési szabadság lényege és kiknek jár a szülési szabadság! A szülési szabadság, ahogy ez a szabadságtípus nevében is benne van, egy olyan rövidebb vagy hosszabb ideig tartó időszak, amikor a szülőanyának, bizonyos esetekben az apának a munkahely biztosítja a távolléti időt, hogy a szülő az energiáit a pihenésnek és az újszülött gondozásának szentelhesse.

Magyarországon nincs hosszabb ideig tartó kötelező szülési szabadság, az anyának törvényileg mindössze 2 hét pihenőidő letöltését írják elő – amennyiben az anya nem szeretne ennél hosszabb ideig távol lenni munkahelyétől, a 2 hetes alapvető szülési szabadság letöltése után újra visszatérhet dolgozni – azonban ez a döntés azzal jár, hogy le kell mondania a CSED, azaz a csecsemőgondozási díj juttatásáról, ami kifejezetten a szülési szabadság időtartama alatt jár a keresőtevékenységet nem folytató anyáknak.

Mennyi a szülési szabadság időtartama?

A szülési szabadság előtt álló kismamák részéről az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szülési szabadság hány nap, avagy a szülési szabadság mennyi idő alatt áll az anya rendelkezésére pihenés, gyermeknevelés céljára. A szülési szabadság időtartama Magyarországon 24 hét, azaz 168 nap (gyakorlatilag egy fél év), amelyet az anya egyhuzamban vehet ki (azaz a szülési szabadság nem osztható darabokra), azonban saját döntése után már akár a szülést követő 2 hetes pihenőidő után is visszatérhet dolgozni. A szülési szabadság időtartama alatt az anya nem folytathat kereső tevékenységet.

Mikor kezdődik a szülési szabadság, meddig tart?

A szülési szabadság igénylése legkorábban a baba várható születési időpontjától visszaszámított 28. naptól lehetséges (4 héttel a szülést megelőzően), azaz a kismamáknak a terhesség utolsó, megterhelő hónapjában már nem muszáj dolgozniuk. A szülési szabadság kalkulátor 168 napot állapít meg a szülési szabadság időtartama kapcsán, amelyet kivehetünk a tervezett szülés előtti hónaptól, vagy akár meg is várhatjuk vele a szülés tényleges bekövetkezését.

Mikor jár szülési szabadság az apának?

A szülési szabadság időtartama kifejezetten egy olyan pihenőidő, ami az anya részére jár, azonban, ha az anya egészségügyi állapota vagy halála indokolja, az apa is elmehet helyette szülési szabadságra. A szülési szabadság komplikációmentes esetekben tehát az anya juttatása, viszont a munkáltató az apa számára is biztosít a szülés esetére járó extra szabadnapokat: az apai szülési szabadság időtartama +5 nap (ikrek esetén +7 nap szülési szabadság), amit az apa a szülést követő 2 hónapon belül jogosult kivenni.

A szülési szabadság igénylése

A szülési szabadságot a kismamának a munkahelyén keresztül kell megigényelnie, ugyanez vonatkozik a szülési szabadság ideje alatt folyósított CSED-re is. A szülési szabadság és a CSED juttatásához kötődő adminisztrációt és a CSED folyósítását a munkahely intézi, de a támogatás összegét egyszerűen vissza is igényelhetjük az egészségpénztártól.

Szülési szabadság ki fizeti?

A szülési szabadság időtartama alatt járó CSED egy nem szociális alapú, TB-jogviszonyhoz kötött juttatás, amelyet az államtól kapunk, ám tipikusan a munkahelyünkön keresztül kerül folyósításra, ugyanúgy, mintha rendes fizetést kapnánk.

Szülési szabadság kalkulátor: a szülési szabadság a fizetés hány százaléka?

Az, hogy mennyi a szülési szabadság időtartama alatt folyósított támogatási összeg, az attól függ, hogy az anya – vagy más jogosult – milyen támogatásokat tud igénybe venni. A szülési szabadság 2024 évi szabályai szerint változatlanul a következő támogatásokkal számolhatunk:

GYES 2024

A GYES, azaz a gyermekgondozást segítő ellátás egy egységesen, minden jogosultnak szociális alapon megítélt családtámogatási forma, ami a gyermek 3. életévének betöltéséig jár. Tipikusan azok az anyák igénylik a kezdetektől fogva, akik CSED-re, GYED-re nem jogosultak, a dolgozó anyák viszont leginkább a gyermek 2-3 éves kora kötött kapják a juttatást, amikor annak folyósítása nem ütközik akadályba. A GYES összege 2024 évében változatlanul bruttó 28.500 Ft; a jogosultsági feltételekről és a GYES egyéb tudnivalóiról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

CSED 2024

A csecsemőgondozási díj, röviden CSED a szülési szabadság időtartama alatt jár, mellette kereső tevékenység nem folytatható. Az anya bruttó jövedelmének a 100%-át veszik alapul, amelyből alapesetben csak a 15%-os személyi jövedelemadó kerül levonásra. A tavalyi év során bevezetett újdonságnak számít a 30 év alatt gyermeket vállaló anyák szja-mentessége: amennyiben ez az adókedvezmény is érvényesíthető, úgy a CSED-en lévő anyának a CSED jogosultsági ideje alatt a teljes bruttó fizetése nettó fizetéssé alakul. A CSED 2024 évi szabályai, feltételei korábbi cikkünkből derülnek ki.

GYED 2024 - Szülési szabadság után

Ha letelt a szülési szabadság időtartama, az anyának akkor sem kell aggódnia, hiszen választhat, hogy visszatér dolgozni, vagy hogy továbbra is otthon marad a gyermekkel és igénybe veszi a gyermekgondozási díjat. A GYED egy nem szociális alapú, a TB-jogviszony meglétéhez kötött juttatás, azonban a CSED-del szemben ezt már az apa fizetésére is ki lehet kérni, utóbbi esetben viszont, ha az anya otthon akar maradni a gyermekkel, azt fizetés nélküli szabadság igénylésével tudja megtenni. Erre az „alapcsomagra” jön rá a GYED extra 2024 évében is, mégpedig a nevelőszülői, nagyszülői és diplomás GYED formájában – ezeknek részletes feltételeiről szintén egy korábbi cikkünkben írtunk.