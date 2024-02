Ezen a helyen elég nagy baj van a napelemekkel Magyarországon: rengeteg pénz forog kockán

Csúszik a januári bérek kifizetésével és állásidőre küldte a dolgozókat a csornai napelemgyártó, az EcoSolifer Heterojunction Kft. - írja a 24.hu.

A lapnak birtokába jutott egy levél, amit a gyár a dolgozóknak küldött szét, ebben az áll: "A 2024. januári bérek kifizetésére sajnálatos módon késedelmesen kerül sor. Ezzel egyidejűleg február 12-től – egyelőre határozatlan időre – állásidőt rendelünk el.” Állásidőkor a munkáltató nem tud munkát biztosítani a dolgozói számára, viszont azok alapbérét az állás alatt fizeti.

A lap azt is írja, nem először fordul elő csúszás a fizetésekben, 2022-ben is megtörtént, hogy három hónapot kellett várni a fizetésekre. A gyárat az OLAF és a magyar hatóságok is vizsgálták. A portál szerint egyébként a vállalatnak nem megy túl jól az utóbbi években, 2020 és 2022 között csaknem 7,7 milliárd forint volt a cég vesztesége.