Adókártya igénylés 2024: az adókártya igénylés mennyi idő, hol intézhető?

A személyi igazolvány, a jogosítvány, a lakcímkártya vagy a TAJ kártya mellett a legfontosabb okmányaink közé tartozik az adókártya. Na de mikor, milyen esetekben lehet szükséges az adókártya használatára, milyen adatokat tartalmaz az adókártya és hogyan zajlik az adókártya igénylés 2024 évében. A NAV adókártya igénylés online is elintézhető? Ha igen, az adókártya igénylés hol lehetséges?

Cikkünkben az adókártya igénylés, adókártya ügyintézés kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: tudd meg, mi az adókártya lényege, miért fontos, hogy legyen adókártyánk és hogyan zajlik az adókártya igénylés Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen! A NAV adókártya igénylés online hogyan intézhető? Milyen adókártya igénylés 2024 nyomtatvány kitöltése szükséges? Amellett, hogy eláruljuk, az adókártya igénylés mennyi idő alatt valósul meg, azt is megtudhatod, hogy az adókártya igénylés hol lehet elvégezni!

Mi az adókártya lényege, mikor lehet szükségünk rá?

Az adókártya az az azonosító okmányunk, amelyre pénzügyeink intézéséhez van szükségünk. Az adókártya igénylés kulcsfontosságú mozzanat minden jövedelemmel rendelkező ember életében, hiszen szükségünk van rá az adók befizetéséhez, az adóbevalláshoz, a banki ügyintézéshez vagy például a hitelfelvételhez is. Munkahelyünk is elvárja, hogy legyen adókártyánk, hiszen adókártya nélkül hozzá sem juthatnánk törvényesen a jövedelmünkhöz, és nem vehetünk nélküle olyan nagyértékű vagyontárgyakat sem, mint a gépjármű vagy az ingatlan.

Az adókártya önmagában nem bizonyító erejű okirat, csak személyi igazolványunkkal, lakcímkártyánkkal együttesen tudjuk ügyintézéshez használni. Amennyiben az adókártya elveszik, megrongálódik vagy megsemmisül, mindenképpen fontos az adókártya igénylés vagy az adókártya csere – ellopott adókártya esetén az eseményt jelentsük a rendőrségen is! A NAV adókártya igénylés alapesetben nincs életkorhoz kötve, azonban csecsemőkortól kötelező a megléte, ha a család családi adókedvezményt, családi pótlékot vesz fel a gyermek után. Amennyiben az adókártya tulajdonosa elhalálozik, vagy ha végleg elhagyja Magyarországot, a NAV bevonja az adókártyát.

Milyen adatokat tartalmaz az adókártya?

Az adókártya 2024 évében változatlanul a következő alapadatainkat tartalmazza:

a családi- és utónevünk;

az anya leánykori családi- és utóneve;

a születés helye és ideje;

az adóigazolvány kiállításának dátuma;

az adóazonosító jel.

NAV adókártya igénylés 2024

Az adókártya igénylés 2024 évében változatlanul egyszerűen történik: ragaszkodhatunk a személyes ügyintézéshez is, azonban a NAV adókártya igénylés Ügyfélkapun keresztül is intézhető, digitális úton, ha valaki nem tud munkaidőben ellátogatni a NAV Pontra. Akinek nincs lehetősége az adókártya igénylés személyes intézésére és online sem tudja azt megtenni, az postai úton is intézheti az adókártya igénylés feladatát. Nézzük, az adókártya igénylés hol lehet megtenni (pl. az adókártya igénylés Budapest hol intézhető), az adókártya igénylés mennyi idő alatt intézhető feladat, avagy az adókártya igénylés hány nap alatt megy végbe!

NAV adókártya igénylés 2024 nyomtatvány

A NAV adókártya igénylés 2024 évében változatlanul a ’T34-es nyomtatvány kitöltésével tehető meg. Ezt a formanyomtatványt egyszerűen letölthetjük a NAV hivatalos oldaláról, vagy kitölthetjük a személyes ügyintézés során a NAV Ponton is.

Adókártya igénylés NAV Ponton

Az adókártya igénylés, adókártya ügyintézés személyesen a NAV Pontokon történik – ezek olyan okmányirodák, ahol NAV-os ügyfélszolgálat is működik, melyek kifejezetten a NAV ügyintézést szolgálják – vidéken és Budapesten is számos ilyen okmányirodát találhatunk, azonban jó, ha tudjuk, hogy nincs minden kormányablakban NAV Pont! Budapesten a következő helyszíneken érhető el adókártya igénylés és más adóügyek intézése céljából a NAV Pont:

Budapest IV. kerület: István út 15.

Budapest VIII. kerület: Baross utca 59.

Budapest X. kerület: Havas Ignác utca 1-3.

Budapest XI. kerület: Bocskai út 39-41.

Budapest XII. kerület: Kiss János altábornagy utca 33-35.

Budapest XIX. kerület: Városház tér 18-20.

Budapest XX. kerület: Vörösmarty utca 3.

Adókártya igénylés online: adókártya igénylés Ügyfélkapun keresztül

Az adókártya igénylés legegyszerűbb és leggyorsabb alternatívája az, ha az adókártya igénylés online történik, hiszen az adókártya igénylés Ügyfélkapun keresztül is megtehető. Látogassunk el a mo.hu oldalára és jelentkezzünk be ügyfélkapus regisztrációnkkal, majd következzen az adókártya igénylés 2024 nyomtatvány letöltése és kitöltése, amit egyszerűen vissza is tölthetünk a rendszerbe. A NAV adókártya igénylés 2024 évi esetében is segítséget nyújt az ONYA, azaz az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás.

Adókártya igénylés postai úton

A megfelelő adókártya igénylés 2024 nyomtatvány kitöltésével az ügy postai úton is intézhető: szerezzük be a nyomtatványt, töltsük ki megfelelőképpen, majd postázzuk a NAV részére.

Az adókártya igénylés mennyi idő?

Az adókártya igénylés szempontjából a leggyakoribb kérdések közé tartozik, hogy az adókártya igénylés mennyi idő, avagy az adókártya igénylés hány nap alatt fut át a NAV rendszerén. Nos, a NAV adókártya igénylés alapesetben – az adókártya igénylés leadásától számítva – 15 napot vehet igénybe, azonban a várakozási idő alatt használhatunk olyan ideiglenes igazolást, amelyen szerepel az adóazonosító jelünk.

Mennyibe kerül az adókártya igénylés?

Az adókártya igénylés alapvetően az illetékmentesen intézhető hivatalos okmányügyek közé tartozik – ingyenes az adókártya igénylés csecsemőknek, adatmódosítás okán (pl. névváltozás), sérülten kiállított adókártya és eltulajdonított adókártya pótlása esetén is. Amennyiben az adókártya a mi hibánkból megrongálódik vagy elveszik, az új adókártya igénylés ügyintézési díja 3.000 Ft, amelyet készpénzzel, bankkártyával vagy banki átutalással is befizethetünk.